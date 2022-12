Réparez une clé USB qui ne s’affiche pas sur Mac

Table des matières :

Comment résoudre le problème de votre Mac qui ne reconnaît pas une clé USB ? Comment résoudre le problème de votre clé USB qui ne s’affiche pas sur votre Mac ? Conseils supplémentaires pour l’utilisation de la clé USB

Normalement, lorsque vous branchez une clé USB sur votre Mac, vous verrez le périphérique de stockage USB connecté sur le bureau du Mac ou dans le Finder, puis vous pourrez accéder aux fichiers qu’il contient.

Cependant, il arrive parfois que la clé USB ne s’affiche pas sur votre ordinateur Apple, cela peut devenir un véritable casse-tête. Quelques modèles de Mac ont signalé avoir ce problème après la mise à niveau vers macOS 12 Monterey. Comment faire pour que votre Mac détecte la clé USB et la localise facilement dans le Finder ou sur le bureau ?

Nous vous proposons ce guide détaillé dans l’espoir de réactiver la clé USB et de la faire fonctionner à nouveau normalement sur votre Mac. Vous le trouverez également des conseils utiles pour résoudre le problème de clé USB qui ne fonctionne pas sur les Mac exécutant macOS 12 Monterey.

Comment résoudre le problème de votre Mac qui ne reconnaît pas une clé USB ?

Voyons maintenant les 6 solutions détaillées.

Vérifiez les connexions physiques : Câble USB, connexion USB et ports USB

Mettez à jour le pilote USB

Modifier les préférences du Finder pour afficher les clés USB sur le bureau de votre Mac

Modifier les préférences du Finder pour afficher une clé USB dans le Finder

Réparez la clé USB à l’aide du logiciel intégré First Aid d’Apple.

Récupérez les données, puis reformatez la clé USB.

Solution 1: Vérifiez les connexions

Une bonne connexion est une condition obligatoire pour que les clés USB fonctionnent sur Mac. Tout d’abord, vérifions les connexions entre les clés USB et votre Mac pour déterminer si une mauvaise connexion ou une connexion lâche empêche le Mac de reconnaître la clé USB.

Essayez de rebrancher la clé USB dans votre Mac et voyez si elle apparaît. Essayez de connecter la clé USB à un autre port USB. Essayez un autre câble USB pour connecter le lecteur flash USB s’il en possède un. Essayez de connecter le lecteur USB directement à votre ordinateur et non via un adaptateur USB-C ou un hub USB. Redémarrez votre Mac pour réinitialiser les ports USB dans l’espoir de détecter la clé USB.

Solution 2: Réinstaller ou mettre à jour le pilote USB

Lorsque votre périphérique USB n’est pas détecté par Mac, vous devez vérifier si des mises à jour du pilote USB sont disponibles. Veuillez essayer les étapes suivantes :

Cliquez sur la pomme dans le coin supérieur gauche de l’écran. Sélectionnez “Mise à jour du logiciel…” Toutes les mises à jour disponibles seront répertoriées et pourront être téléchargées ou vous serez informé que votre logiciel est à jour, ce qui est une bonne information à connaître.

Si vous avez mis à jour votre Mac vers macOS 12 Monterey il se peut que vous ne trouviez toujours pas la clé USB. Cela peut être dû à des bogues connus de macOS 12 qui empêchent le port USB du Mac de fonctionner et, bien sûr, votre Mac ne reconnaîtra pas une clé USB.

Pour résoudre ce problème, il existe des fils de discussion sur la page d’assistance d’Apple qui explorent le sujet en détail. Vous pouvez rétrograder votre macOS, réinstaller macOS ou mettre à niveau macOS pour éviter le bogue de macOS 12 par exemple.

Après avoir essayé les solutions mentionnées ci-dessus pour résoudre le problème d’une clé USB non reconnue, comment vérifier si elle est détectée au niveau physique même si elle peut être logiquement corrompue ? Téléchargez, installez et lancez iBoysoft Mac Data Recovery sur votre Mac et voyez s’il est détecté par iBoysoft Data Recovery for Mac.

Si votre lecteur USB est reconnu par iBoysoft Data Recovery tout ce que vous devez faire est de suivre l’assistant pour recover data from your USB flash drive et de le reformater par la suite afin de réinitialiser le système de fichiers.

Si votre clé USB n’est pas détectée par iBoysoft Data Recovery ainsi que par le système d’exploitation de votre Mac, envoyez-le à un expert pour une réparation physique.

Comment résoudre le problème de votre clé USB qui ne s’affiche pas sur un Mac ?

Maintenant que votre Mac est connecté à la clé USB, si vous ne trouvez toujours pas la clé USB sur le Mac, vous devez essayer les solutions simples suivantes pour résoudre le problème :

Solution 1: modifier les préférences du Finder pour afficher les clés USB sur le bureau du Mac.

Si vous ne trouvez pas le périphérique USB connecté sur le bureau du Mac, vous devez aller dans Finder > Préférences > Général et vous assurer que l’option “Disques externes” est cochée. Vous verrez alors la clé USB connectée s’afficher sur le bureau du Mac.

Solution 2: Modifier les préférences du Finder pour afficher la clé USB dans le Finder

Vous ne trouvez pas la clé USB dans le Finder ? Allez dans Finder > Préférences, puis passez à l’onglet Barre latérale et cochez l’option “Disques externes” sous Emplacements.

Vous verrez alors le lecteur flash USB connecté dans la barre latérale du Finder.

Solution 3: Réparation de la clé USB avec First Aid

Si vous pouvez voir la clé USB mais qu’elle n’est pas entièrement montée dans l’utilitaire de disque d’Apple, vous pouvez essayer la fonction intégrée de réparation du système d’exploitation.

First Aid pour réparer les erreurs sur le lecteur flash USB comme suit :

Lancez l’Utilitaire de disque à partir de Utilitaires dans le dossier Applications. Sélectionnez le lecteur USB corrompu dans la barre latérale. Cliquez sur First Aid en haut de la fenêtre, puis sur Run. Attendez que le processus de réparation se termine. First Aid indiquera un message à la fin de la réparation tout en notant le succès ou l’échec de la réparation.

Solution 4: Reformatez la clé USB

Si First Aid n’a pas pu réparer les erreurs sur la clé USB, cela signifie que le système de fichiers ou la table de partition de la clé USB a été sérieusement endommagé. Généralement, pour réparer la clé USB qui ne s’affiche pas sur Mac, vous devez la reformater.

Mais attendez le formatage va effacer toutes les données de la clé USB ! Par conséquent, nous avons d’abord récupérer les données de la clé USB avec iBoysoft Mac Data Recovery – un logiciel professionnel de la récupération de données.

Trois étapes simples pour récupérer les données d’une clé USB qui ne s’affiche pas :

Télécharger, installer et lancer iBoysoft Data Recovery for Mac. Sélectionnez votre lecteur USB et cliquez sur le bouton Scan pour analyser toutes les données sur le lecteur flash USB. Prévisualisez les résultats de la recherche, sélectionnez les fichiers dont vous avez besoin et cliquez sur Récupérer pour les restaurer.

Après avoir réussi à récupérer les données d’un lecteur flash USB qui ne se monte pas normalement, il est temps de formater le lecteur USB sur le Mac. Une fois le processus de reformatage terminé, la clé USB s’affichera correctement sur votre Mac.

Enfin, si la clé USB n’apparaît toujours pas dans les informations système de l’utilitaire de disque Mac ou dans l’application de récupération de données iBoysoft, il se peut qu’elle soit physiquement défectueuse. Si vous n’avez pas de données importantes, vous pouvez simplement remplacer la clé USB endommagée par une nouvelle. Mais si vous avez quelque chose d’important dessus, vous feriez mieux de l’envoyer à un spécialiste local pour une aide à la récupération des données.

Conseils supplémentaires pour l’utilisation de la clé USB

Les clés USB et autres lecteurs USB sont pratiques, mais ce sont aussi des dispositifs fragiles pour stocker des données, car ils sont petits et susceptibles d’être endommagés. Comment les protéger contre la corruption et l’impossibilité d’apparaître sur notre Mac ?

Veuillez suivre ces conseils :