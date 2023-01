Quel est le court de la livre sterling en 2023 ?

Troisième monnaie la plus utilisée au monde, la livre sterling est la devise adoptée par l’Angleterre. Bien qu’il s’agisse d’un pays d’Europe, les dirigeants de ce pays ont préféré conserver leur monnaie, dont le cours est connu par peu de voyageurs.

Pour un voyage sur la terre anglaise, il est nécessaire, voire obligatoire d’en savoir plus sur cette devise, afin de prendre les meilleures dispositions pour gérer ses dépenses.

Le livre sterling en franc suisse : le cours de la monnaie anglaise

Adoptée depuis 12 siècles, la livre sterling est une monnaie qui détient une valeur considérable, avec sa troisième place parmi les devises les plus utilisées. En Angleterre, vous trouverez les billets de la livre sterling et des pièces nommées Le Pound. Les deux ont une même valeur (1 livre sterling = 1 Pound).

À l’instar des autres monnaies européennes, le taux de change de la livre sterling dépend du prix de la monnaie dans laquelle elle est changée. Actuellement, 1 franc suisse est égal à 0,88 livre sterling. 1 livre sterling donne 1,13 franc suisse. En monnaie britannique, 1 euro donne 0,87 £. Ce cours sur le marché n’est pas statique et peut donc changer en fonction de plusieurs paramètres, dont la situation économique et politique du pays.

Changer en livre sterling, comment procéder ?

Pour pouvoir convertir votre argent en livre sterling, il y a de nombreux moyens à exploiter.

Changez votre argent auprès des banques

Les banques sont les premières structures qui offrent ce service à la clientèle. Certains sont même spécialisés dans l’échange de devises. Cependant, ce moyen reste peu avantageux, en raison de la commission que vous pouvez payer. Elle dépend d’une banque à une autre et peut aller jusqu’à 2 % de la somme totale.

Utilisez des applications pour changer en livre sterling

En dehors des banques, il existe des applications mobiles conçues pour changer l’euro ou le franc suisse en livre sterling. L’avantage est qu’il s’agit d’une solution très pratique qui vous permet de connaître le cours de la livre sterling en peu de temps. Il vous suffit ensuite de taper la somme totale que vous souhaitez échanger pour avoir le montant qui vous revient. La commission est également moins élevée, comparativement au taux de change de certaines structures bancaires.

Cependant, pour échanger le livre sterling en franc suisse ou l’inverse, ce sont les billets qui sont utilisés.

Choisissez les distributeurs automatiques

L’utilisation des distributeurs automatiques est aussi possible. C’est une option que vous pouvez considérer, si vous souhaitez changer la monnaie dès votre descente en Angleterre. La commission peut néanmoins poser problème.

Exploitez l’option des bureaux de change et bureaux de change en ligne

La dernière solution à proposer concerne les bureaux de change. Pour les voyageurs, c’est une meilleure alternative, en raison de la concurrence dans ce secteur.

Désireux d’avoir plus de clients à satisfaire, les bureaux de change en ligne réduisent considérablement leur taux de change. Cela est à votre actif, puisque vous ne perdrez pas beaucoup d’argent. Néanmoins, avant l’échange, dirigez-vous vers deux à trois bureaux de change pour comparer le taux de change proposé par chacun ou dirigez vous vers un bureau de change en ligne. Une manière astucieuse de bénéficier de la meilleure commission.

L’échange des Pounds en livre sterling

Contrairement aux billets, le change des pièces (le 1 p, qui se prononce One penny, le 2pence, 5 p, 10 p, 20 p, 50 p, 1 £, 2 £.) ne se fait pas aussi aisément. Certains professionnels ne l’acceptent pas, car ils sont vraiment encombrants. Il y a néanmoins une machine nommée Coinstar Machine qui permet d’échanger ses pièces contre des billets. Sauf qu’ici encore, les commissions sont également soustraites.

Heureusement, certaines banques offrent la possibilité aux voyageurs disposant des pièces, de les convertir en billets grâce à une machine spécialement dédiée. Il faut simplement les y insérer, afin d’avoir un ticket de retrait. Ce petit papier vous permet d’entrer en possession de vos gains en billet auprès d’un agent de la structure.

L’utilisation de la livre sterling

En Angleterre, la livre sterling est matérialisée par des billets mis en circulation. Ils ont connu une modification en 2016, dans le but de réduire les fraudes et la contrefaçon. Autrefois, en papier, les nouveaux billets sont désormais conçus sur du polymère. C’est une matière qui assure une longévité aux billets, résistante à l’humidité et dont la contrefaçon n’est pas aussi aisée.

Les coupures ont été faites en quatre types. On a :

le £5, encore appelé New Fiver ;

; le 10 £, appelé New Ten Pounds Note ;

; le 20 £ qui est le Twenty Pounds Note ;

; le 50 £ nommé Fifty Pounds Note.

Cette dernière est la plus grosse coupure de billets de la livre sterling. Vous recevrez donc vos virements en ces 4 types de billets. Chacun d’eux porte d’une image de la Reine Elisabeth sur sa face recto.