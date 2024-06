Pourquoi louer un box de karaoké plutôt que d’aller dans un bar karaoké ? 

Pour une séance karaoké hors de la maison, il faut généralement soit louer un box de karaoké, soit se rendre dans un bar karaoké.

Si les bars offrent une ambiance festive et animée, les boxes de karaoké permettent quand même de vivre une expérience plus intime et personnalisable. Cette option présente d’ailleurs de nombreux avantages pour les amis et les familles pour organiser un événement professionnel.

Découvrez pourquoi choisir un box de karaoké pourrait transformer vos soirées en moments inoubliables.

Ce que vous devez retenir :

Les boxes de karaoké offrent une ambiance intime, idéale pour se détendre sans le regard des autres.

Ils permettent une flexibilité totale avec un contrôle sur le volume, l’éclairage et un large choix de chansons.

Les boxes sont conçus pour le confort, avec des sièges moelleux et un espace privé.

Ils sont parfaits pour les événements professionnels grâce à leur confidentialité et aux services adaptés aux entreprises.

Pour une ambiance plus intime et confidentielle

L’un des atouts majeurs des boxes karaoké est qu’ils permettent d’avoir un espace privé et intime. Cela vous permet de véritablement vous sentir à l’aise et de vous amuser sans retenue. En revanche, dans un bar karaoké public, il est courant de se sentir observé ou jugé par les autres clients présents.

Cette gêne peut inhiber certaines personnes et les empêcher de se lâcher complètement sur scène.

Au contraire, dans un box privatif, vous n’avez pas à vous soucier des regards extérieurs.

Vous êtes entre vous, en petit comité, dans une bulle où règne une ambiance décontractée et conviviale.

L’aspect confidentiel est également très apprécié, notamment lors d’événements professionnels ou familiaux. C’est d’ailleurs ce que propose Bart Karaoké Box, l’un des box les plus modernes qui sont nichés au cœur de Paris. Vous pouvez ainsi vous laisser aller et vous divertir en toute quiétude, sans avoir à vous soucier de croiser des collègues, des clients ou d’autres connaissances indésirables.

De plus, l’isolation phonique de ces espaces privatifs empêche les bruits et les rires d’être entendus à l’extérieur. Vous pouvez ainsi chanter à tue-tête sans déranger les autres clients de l’établissement.

Plus de flexibilité

Contrairement aux bars karaoké où l’ambiance est prédéfinie, vous avez ici un contrôle total sur de nombreux aspects. Premièrement, vous pouvez ajuster le volume sonore à votre convenance. C’est un choix plutôt intéressant pour les personnes qui aiment chanter sur des airs assourdissants ou dans une ambiance plus feutrée.

La plupart des établissements proposent différents réglages d’éclairages et d’ambiances lumineuses. L’autre grand atout est l’immense choix de chansons disponibles, souvent bien plus vaste que dans les bars karaokés traditionnels. Des hits récents aux classiques intemporels, en passant par des titres rares ou des musiques du monde entier, vous avez l’embarras du choix pour satisfaire tous les goûts musicaux.

Un meilleur confort

En principe, lorsque vous louez un box de karaoké privé, vous bénéficiez d’un espace dédié spécialement conçu pour le confort et la tranquillité des utilisateurs. Tout est pensé pour vous permettre de vous détendre et de profiter pleinement de votre expérience karaoké.

Dès votre arrivée, vous êtes accueilli dans une salle privée, à l’abri des regards extérieurs et du brouhaha des bars traditionnels. L’aménagement des boxes est par ailleurs étudié dans les moindres détails. Des canapés moelleux et confortables vous attendent pour vous installer confortablement. Pas de chaises dures et inconfortables qui finissent par vous faire souffrir le dos au fil des heures.

Confidentialité pour les événements professionnels

Au-delà du divertissement entre amis ou en famille, les boxes de karaoké représentent aussi une excellente option pour organiser des événements professionnels dans un cadre privé et confidentiel.

Que ce soit pour un team building, une soirée de fin d’année ou une célébration spéciale avec vos équipes, le karaoké est une activité fédératrice qui renforce la cohésion d’un groupe. Et disposer d’un espace privatif est un véritable atout pour ce type d’événements.

De plus, de nombreux établissements proposent des services supplémentaires adaptés aux besoins des entreprises comme des équipements de présentation, de la documentation personnalisée ou encore des menus spécifiques pour vos pauses déjeuner ou dîners d’affaires.

Tarifs avantageux pour les groupes

La location d’un box de karaoké privé reste aussi une excellente option d’un point de vue financier, particulièrement lorsque vous êtes un groupe important. La plupart des établissements proposent en effet des formules spéciales « groupes » avec des tarifs dégressifs très intéressants. Plus vous êtes nombreux, plus le coût de la location par personne diminue sensiblement.

Pour un groupe de 6 personnes, le prix de location d’un box pendant 3 heures peut tourner autour de 20-25 € par personne. Cependant, pour 10 personnes, ce tarif peut facilement baisser à 15 € environ par convive. Des tarifs défiant toute concurrence comparativement au prix des consommations dans un bar karaoké classique.

Ces formules englobent généralement un accès illimité au vaste catalogue de chansons, l’utilisation des équipements (micros, enceintes, écrans, etc.) ainsi que divers services annexes comme la possibilité de commander des boissons et amuse-bouches directement sur place.