Pourquoi les applications Microsoft sont-elles toujours aussi prisées par les entreprises ?

Microsoft Office Famille et Petite Entreprise 2019

Microsoft Office Famille et Petite Entreprise 2021 PKC Product Key Card

Microsoft Office Famille et Petite Entreprise 2021 + McAfee LiveSafe

Les applications Microsoft fournissent les outils nécessaires pour une gestion efficace et fluide du bureau et une augmentation de la productivité. Elles sont personnalisables, faciles d’utilisation et permettent aux entreprises de rationaliser les tâches et les processus administratifs.

Les récentes innovations de Microsoft ont incité de nombreuses personnes à adopter cette solution. Néanmoins, les changements radicaux, tels que la modification des outils, peuvent constituer une préoccupation majeure, en particulier pour les entreprises.

article examine les avantages des applications Microsoft pour les entreprises.

Les applications Microsoft sont fiables et ont fait leurs preuves

La communication dans les grandes organisations varie considérablement, mais la plupart commencent par un intranet d’entreprise ou une solution de travail collaboratif. Un intranet d’entreprise peut servir de plaque tournante pour les tâches de communication, entre autres : fournir des services et des informations, renforcer la culture et l’image de marque par le biais d’un site web, etc.

Les applications Microsoft permettent de disposer d’une plateforme pour développer un intranet d’entreprise. Elles facilitent aussi l’exploitation de cet outil sans les contraintes techniques de gestion d’un serveur et d’une infrastructure sur site. Pour la communication globale en dehors de l’intranet, les services intégrés, comme Teams, améliorent la capacité de communication avec les collaborateurs. Pour obtenir plus d’informations à ce propos, il faut se rendre sur cette page dédiée.

Par ailleurs, les applications Microsoft présentent une interface ergonomique et facile à comprendre, même pour les débutants. La conception moderne garantit que tous les outils sont organisés et faciles à prendre en main.

Les entreprises peuvent aussi personnaliser leur expérience à travers les divers paramètres disponibles.

Microsoft continue d’offrir des applications transparentes, en faisant en sorte que chaque outil soit familier dès la première utilisation.

Les applications Microsoft sont compatibles avec la plupart des systèmes d’exploitation

Nombreux sont les professionnels qui souhaitent souvent travailler sur le même fichier à partir d’un ordinateur portable à domicile, au bureau ou encore avec un smartphone. Les applications Microsoft offrent désormais cette possibilité. En réalité, elles sont compatibles avec un large éventail de plateformes, des systèmes d’exploitation Windows aux appareils iOS. Combinée à la fonction de stockage cloud, cette option permet d’améliorer les conditions de travail à distance et la connexion avec des personnes sur d’autres plateformes.

Les applications Microsoft sont dotées de fonctions de sécurité intégrées

La sécurité des données est de nos jours une question essentielle pour de nombreuses entreprises. L’un des atouts des applications Microsoft est qu’elles incluent la sécurité et la conformité de pointe. Par conséquent, les données sont sécurisées sur les serveurs de Microsoft et les entreprises peuvent se concentrer sur d’autres tâches et se libérer l’esprit. Microsoft assure ainsi une sécurité et une protection parfaites des données : documents, données confidentielles, etc.

D’autre part, les données sont centralisées avec les applications Microsoft. En effet, qu’il s’agisse du traitement des informations clients, de la planification des ressources ou du partage d’informations en interne pour la gestion des RH, Microsoft permet la canalisation des informations indispensables à la gestion de la croissance de l’entreprise. Les applications sont accessibles à toutes les personnes de l’organisation. Ce qui facilite la mise en place des procédures, l’accès à des formations, le suivi des dossiers clients, etc. Par ailleurs, les données sauvegardées étant gérées par Microsoft et non par les serveurs locaux de l’entreprise, les applications offrent un espace de stockage dans le cloud de 1 To.

Le développement du travail collaboratif

Il faut dire que Microsoft a développé diverses applications pour favoriser l’esprit collaboratif. Des outils comme OneDrive et SharePoint par exemple améliorent le partage de fichiers et l’accessibilité des données. La lecture seule des documents est donc révolue. En réalité, les fonctions intégrées permettent l’édition d’un document par plusieurs personnes en même temps.

Par exemple, Planner 91 permet aux utilisateurs d’Office 365 de simplifier et de centraliser la répartition et le suivi des tâches. À cet effet, il améliore l’organisation des tâches planifiées et permet aux concernés d’avoir un droit de regard sur l’avancement des projets.

Pour les réunions et les conférences, les avantages de Skype Entreprise ne sont pas à négliger. Cette solution permet d’échanger des messages instantanés ou d’organiser des vidéoconférences. Les utilisateurs peuvent aussi planifier des réunions, présenter des documents, partager des écrans et autoriser d’autres à contrôler un poste de travail.

Un meilleur accès aux fichiers

Dans sa mission d’hébergement des informations dans un dispositif de sauvegarde cloud, Microsoft offre un certain nombre d’avantages pour garantir l’amélioration des procédures de communication dans l’entreprise.

Ainsi, les documents seront accessibles depuis n’importe quel appareil mobile ou fixe (les tablettes, les téléphones portables et les PC), à tout moment et de n’importe où, grâce à une connexion internet.

Avec les applications Microsoft, les entreprises disposant de plusieurs points de services bénéficient d’un avantage particulier puisqu’elles ont la possibilité de connecter les sites commerciaux sans avoir recours à un réseau privé virtuel.

Applications Microsoft : des économies avec la réduction des coûts de maintenance

D’un point de vue plus technique, les applications Microsoft ont un impact direct sur le temps consacré à la maintenance des équipements informatiques. Là encore, l’hébergement des informations dans le cloud simplifie considérablement l’implication du support technique dédié.

Entretien simplifié et mises à jour

Les services informatiques confirment que l’utilisation des applications Microsoft réduit significativement les procédures de maintenance informatique. Avec Office 365 par exemple, Microsoft assure sa disponibilité de 99,9 %. Il n’est donc plus nécessaire de se préoccuper de la création de copies de sauvegarde, de la vérification des mises à jour, des licences de serveur, de la qualité des courriels, etc.

Augmentation de la capacité d’archivage

Dans les différents projets d’entreprise, l’espace utile au stockage des données couramment utilisées a été réduit de 30 à 60 %. Cela a un effet direct sur l’espace nécessaire pour le support physique des serveurs internes.

Les applications Microsoft pour un environnement sans papier

En se tournant vers les applications proposées par Microsoft, l’utilisation de documents papier est réduite. Il en est de même pour les coûts associés à l’impression de documents : papier, cartouches d’encre, maintenance des équipements, etc.

En conclusion, l’utilisation des applications Microsoft peut apporter de nombreux avantages aux entreprises, quelle que soit leur taille. La formation des employés à ces outils permettra d’optimiser l’utilisation, de renforcer la collaboration entre les équipes, d’améliorer la sécurité des données, et d’accroitre la productivité. Par conséquent, les entreprises devraient accorder une grande importance aux formations dédiées, comme la formation à Microsoft 365 pour booster leur activité et leur fonctionnement interne. Elles seront donc plus compétitives, amélioreront leur efficacité globale et offriront un service optimisé à la clientèle.

A lire aussi :