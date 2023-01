Pourquoi avez-vous besoin d’un logiciel emailing ?

02Quand on lance un site web, on est amené à se poser beaucoup de question. Entre autres, il est légitime de se demander en quoi il est utile d’avoir un logiciel d’emailing ?

Quelle est son utilité dans la mesure où on utilise déjà une messagerie ? Voyons tout ça dans cet article.

Si vous voulez réussir vos campagnes d’email marketing, vous avez besoin de logiciels d’emailing. L’email marketing s’est avéré être l’outil marketing le plus puissant qu’une entreprise puisse utiliser.

Il aide les organisations à établir des relations, à élargir leur base de clients, à augmenter les engagements, etc. Par-dessus tout, il promet le meilleur retour sur investissement de toutes les campagnes de marketing.

En outre, la quasi-totalité de la correspondance dans un cadre organisationnel se fait par courrier électronique, qu’il s’agisse de campagnes marketing destinées aux clients ou d’échanges interpersonnels au sein de l’organisation.

Votre réussite dépend du service de messagerie auquel vous confiez vos campagnes. Vous devez donc utiliser un outil qui garantit la sécurité de vos e-mails, tout en évitant les erreurs courantes.

Que signifie le terme “logiciel de messagerie” ?

Les logiciels de messagerie sont des programmes qui possèdent les caractéristiques et les fonctionnalités d’utilisation du courrier électronique. Il s’agit en outre d’éditeurs de courrier électronique dotés de divers formats, mises en page et outils de fonctionnalité de messagerie.

De nombreuses personnes ou organisations pourraient faire valoir que l’installation d’un programme supplémentaire pour gérer vos courriels entre elles et leurs fournisseurs de messagerie semble peu pratique. Cependant, il s’agit d’un élément à prendre en considération dans un monde où l’on est conscient de la sécurité.

Pourquoi utiliser des logiciels de messagerie ?

Si vous pensez toujours que vous n’avez pas besoin de logiciels de messagerie dédiés, voici quelques points qui vous feront reconsidérer la question :

– Il vous protège du spam : Contrairement aux programmes des fournisseurs de messagerie, les logiciels de messagerie vous protègent du spam.

Les logiciels de messagerie ne reçoivent le contenu des e-mails que via POP3 ou IMAP, ce qui rend difficile l’analyse de vos messages par les fournisseurs de messagerie.

Même si le fournisseur parvient à le faire, le client s’assure que vous ne recevrez aucune publicité ciblée sur vous en cas de tracking.

Vous ne recevrez pas non plus de cookies de votre fournisseur de messagerie.

– Un gain de temps : L’utilisation de logiciels de messagerie vous fait gagner du temps.

En tant qu’organisation, vous pouvez utiliser plusieurs services de messagerie. Cela vous oblige à installer différentes applications pour chaque fournisseur de services.

Un client de messagerie vous permet de concentrer tous vos e-mails en un seul endroit. Quel que soit le fournisseur de services, le client centralise tous vos comptes. Par conséquent, vous n’avez pas besoin de vous connecter et de vous déconnecter de chaque rapport ou de changer d’onglet de navigateur.

– Sauvegardes : Contrairement aux fournisseurs de services de messagerie, les logiciels de messagerie vous permettent de sauvegarder vos e-mails pour y accéder hors ligne. En outre, ils vous permettent de parcourir facilement vos messages pour trouver celui que vous cherchez. Ainsi, ils facilitent l’accès, même depuis un endroit sans connexion Internet.

– Intégration : En tant qu’entreprise, il est probable que vous ayez besoin de vos messages et autres données sur plusieurs plateformes. Les clients de messagerie permettent une intégration facile dans d’autres outils comme Dropbox, Zapier, Cluodapp, etc. Ils vous permettent d’utiliser des fonctions de sécurité comme la signature numérique, l’infrastructure publique critique ou le chiffrement. Certains fournisseurs de logiciels de messagerie vous permettent d’utiliser des règles et des filtres de messagerie avancés.

– Sécurité : La plupart du temps, le sang d’une organisation passe par son courrier électronique. Un client de messagerie gère la sécurité des e-mails.

Vos e-mails risquent d’être exposés lorsque vous les envoyez, en cours de route et chez le destinataire. Les clients de messagerie garantissent le cryptage de vos messages tout au long du processus.

Vous pouvez activer une clé de cryptage traditionnelle pour accéder au logiciel. Le fournisseur du logiciel crypte l’e-mail pendant son transit. Le destinataire a besoin de votre clé avant de pouvoir accéder au courrier.

Votre courrier électronique est donc protégé tout au long du processus, même si vous l’envoyez à une mauvaise adresse.