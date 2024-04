Peut-on utiliser une application achetée sur plusieurs appareils ?

Dans notre monde connecté et moderne, il est courant de posséder plusieurs types d’appareils électroniques. Fréquemment à la maison, on possède un smartphone, une tablette et même un ordinateur portable. Les besoins de synchronisation des données entre ces appareils sont donc en constante évolution. Cependant, peut-on aller au-delà et partager une application achetée sur plusieurs dispositifs ? La réponse dépendra principalement de la nature de l’application et du magasin où elle a été acquise. Dans cet article, nous allons explorer différentes situations et cas concrets pour vous donner une idée précise des possibilités qui s’offrent à vous.

Applications payantes et gratuites : la question du partage

Lorsque l’on parle d’applications payantes et de multiples appareils, deux scénarios peuvent se présenter. D’une part, la personne souhaite utiliser une application qu’elle a déjà achetée sur un autre dispositif qu’elle possède. D’autre part, une personne veut partager une application avec un ami ou un proche, mais sans procéder à un nouvel achat.

Si l’application en question est gratuite, cela ne pose généralement aucun problème. Les développeurs d’applications proposent souvent les mêmes services aux utilisateurs, qu’ils soient gratuits ou payants, ce qui permet à chacun de profiter de l’expérience offerte à partir de n’importe quel appareil.

Pouvoir installer l’application sur plusieurs de ses propres appareils

De manière générale, les grandes plateformes de distribution d’applications permettent à l’utilisateur d’accéder aux logiciels qu’il a déjà achetés pour les réinstaller sur d’autres appareils. Par exemple, si vous achetez une application sur le Google Play Store, vous pouvez ensuite la récupérer sans frais supplémentaires sur un autre terminal associé au même compte Google.

Prenons un cas concret : vous avez acheté une application sur votre smartphone et souhaitez désormais en profiter sur votre tablette. Pour ce faire, il suffit d’ouvrir le magasin d’applications et de rechercher parmi les applications achetées celles que vous souhaitez réutiliser. Une fois l’application retrouvée, vous n’aurez qu’à appuyer sur « Installer » pour commencer à l’utiliser pleinement sur votre deuxième dispositif.

Partage de l’application avec des amis ou des proches

Cependant, le partage avec d’autres personnes peut varier selon les applications et les plateformes. Certains développeurs choisissent d’autoriser le partage des achats entre différentes personnes, tandis que d’autres limitent cette fonctionnalité.

Néanmoins, il est possible de partager certaines applications avec des proches grâce à la mise en place de programmes spécifiques comme le Partage familial chez Apple ou le partage de bibliothèque familiale dans la boutique d’applications Google Play. Ces services vous permettent d’inviter jusqu’à cinq membres d’une famille pour partager un compte et permettre l’accès à tous les achats réalisés par les utilisateurs sur ce compte commun.

Les entreprises face au partage d’applications

Du côté des professionnels, le partage d’applications est une question plus délicate. Pour les entreprises, la mise en place de licences spécifiques permettant un accès partagé aux logiciels entre différentes personnes du même établissement peut s’avérer complexe.

C’est pourquoi certains développeurs proposent des solutions adaptées aux besoins des entreprises. Il existe notamment différents types de licences professionnelles compatibles avec plusieurs appareils ou destinées à fonctionner simultanément sur plusieurs machines.

Ainsi, pour répondre précisément à cette problématique, il est recommandé de se rapprocher directement auprès des éditeurs concernés et de demander une assistance spécialisée qui saura vous aider à choisir la licence la mieux adaptée à vos besoins.

Des exceptions selon les plateformes et les applications

Bien qu’il soit généralement possible d’utiliser une application achetée sur plusieurs dispositifs, il existe quelques restrictions dans certaines situations. Tout d’abord, il faut prendre en compte le fait que chaque magasin d’applications possède sa propre politique en matière d’autorisations et de limitations pour le partage de logiciels.

Par exemple, certaines boutiques peuvent autoriser le téléchargement de l’application sur un nombre limité de dispositifs – Google Play limitant le nombre d’appareils à 10 par exemple-, tandis que d’autres exigent que l’utilisateur paie pour chaque installation supplémentaire.

De plus, les applications elles-mêmes peuvent présenter des exceptions, comme le cas où le logiciel a été spécifiquement conçu pour une plateforme. Dans cette situation, il se peut que l’application ne soit pas compatible avec d’autres types de dispositifs et qu’il faille acquérir une version différente adaptée à chacun de ceux-ci.