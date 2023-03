Les tendances du Recrutement IT en 2023

Selon l’analyse des experts en matière de recrutement IT, les tendances publiées en 2023 contribueront à une évolution considérable du marché du recrutement français.

Ces analyses sont issues de plusieurs études menées auprès d’employeurs et de candidats à l’emploi.

En effet, les tensions géopolitiques, les événements à impacts sociaux et bien d’autres facteurs peuvent contribuer à ralentir la dynamique du marché du recrutement.

Ce risque étant présent pour tous les corps de métiers, les emplois relatifs aux technologies de l’information ne font pas exception.

Voici donc les tendances qui définiront la cadence sur le marché du recrutement IT en 2023.

La priorisation des « soft skills »

En supplément aux compétences techniques, les organisations attendent des prétendants à l’emploi, des qualités plus abstraites (soft skills). Cependant, attirer et retenir les salariés affichant le profil idéal se présente comme une difficulté majeure dans le processus de recrutement. La plupart des dirigeants français affirment que les bons talents sont de plus en plus difficiles à trouver et à attirer.

En effet, le marché du recrutement a affiché une tendance à valeur de mercato au début de l’année 2022. Cela résulte du fait que les talents recherchés sont rares. Plus encore, ils sont conscients de l’enjeu que représente leur recrutement pour les entreprises, et en profitent pour se mettre en position de force.

Les organisations ont donc du mal à les recruter et peinent à les retenir sur une longue durée. Selon les sondages d’un cabinet de recrutement expert dans l’IT, certains employeurs courent le risque de se retrouver avec des postes vacants.

Le seul point qui semble motiver le choix des clients est le salaire. Les analyses démontrent que 71 % des talents s’orientent vers les organisations qui proposent une rémunération intéressante.

La stabilisation du marché de l’emploi en termes d’offres et de demandes

Les dirigeants d’entreprises interrogés affichent un optimisme inextinguible pour 2023.

Cette confiance est principalement justifiée par l’augmentation des effectifs, l’accroissement des ressources financières et la flambée des débouchés commerciaux.

Avec 33 % des dirigeants qui envisagent la création de nouveaux postes en CDI en 2023, les perspectives de recrutement promettent de s’élargir pour les mois à venir.

Quant aux candidats à l’embauche dans les PME, on note un pourcentage de 46 % contre 62 % en 2022.

Il s’observe donc clairement une baisse remarquable de la demande comme expliquée ici, ce qui favorise la stabilisation du marché de l’emploi qui ne manque pas de rester dynamique.

La négociation du salaire par des candidats en position de force

La conjoncture, l’inflation croissante et la pénurie des talents viennent positionner la question salariale de manière prioritaire dans le processus de recrutement. Environ 55 % des salariés prétextent de l’inflation pour demander une augmentation de salaire.

De plus, les contre-offres connaissent une augmentation impressionnante depuis 2022, ce qui dénote du rapport de force entre candidats et employeurs. Selon Silkhom, une autre référence dans le recrutement IT des salariés pour les PME, ceux qui bénéficient d’une marge de manœuvre plutôt confortable sont :

les ingénieurs QA ;

les responsables ERP ;

les développeurs SAP ;

les développeurs de backend JavaScript.

Tous ces paramètres pris en considération, une bonne partie des employeurs craint de ne pas pouvoir offrir un paiement compétitif pour drainer les meilleurs éléments. C’est d’ailleurs pourquoi il est important d’adopter une bonne stratégie digitale en entreprise.

La culture d’entreprise pour intéresser les postulants

La culture d’entreprise est un autre critère qui motive le choix des salariés lorsqu’ils sont face à deux offres similaires en termes de missions et de rémunération. En effet, les candidats font de plus en plus attention à l’idéologie des PME qui les intéressent.

78 % des dirigeants sont convaincus que ce paramètre s’affichera comme un facteur incontournable pour attirer et retenir les talents dans les années à venir. Les études permettent ici de constater qu’environ 27 % des candidats refusent des offres d’organisations qui ne seraient pas en phase avec leurs valeurs.

En réalité, un entretien d’embauche se doit d’être un processus bilatéral. À la suite des candidats, les entreprises doivent pouvoir dépeindre ce qu’elles peuvent apporter aux postulants au-delà de la rémunération. À ce titre, l’utilisation d’un bon logiciel RH serait idéale pour une meilleure gestion des équipes.

L’utilisation du travail hybride pour attirer et fidéliser les collaborateurs

Le travail hybride et la flexibilité jouent un rôle clé dans le processus d’attractivité et de fidélisation des collaborateurs après un recrutement. Environ 36 % des dirigeants français présentent la promotion du travail à distance et la flexibilité dans les offres comme des leviers phares pour attirer et retenir les talents.

D’ailleurs, ces dispositions s’imposent aux entreprises puisqu’elles sont désormais considérées comme une nécessité par les collaborateurs. Pour cela, 75 % des dirigeants interrogés envisagent de laisser le libre choix aux salariés en ce qui concerne le mode de travail.

Toutefois, il est nécessaire que les dirigeants intègrent pleinement les nouveaux modes de travail à leur culture d’entreprise. La notion de collaboration doit donc être revisitée et définie en toute transparence.