Les stratégies à adopter pour une gestion responsable de la vaisselle plastique 

Si chaque entrepreneur s’engageait à rendre son entreprise durable et responsable, cela aurait un impact significatif et positif sur l’environnement, la société et l’économie en général.

Pour y contribuer, vous avez plusieurs façons de le faire.

Une pratique plus écologique

Toutes les entreprises ont la faculté de réduire leur impact environnemental.

Pour adopter des mesures plus durables et écologiques, elles doivent identifier les pratiques pertinentes en fonction de leur secteur d’activité, de leur taille et de leur localisation géographique.

L’entreprise éco-responsable

Une entreprise écoresponsable est une entreprise qui s’engage à réduire son impact environnemental tout en maintenant son activité économique.

Elle cherche à minimiser les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d’énergie, la production de déchets et la pollution, etc.

Pour devenir une entreprise écoresponsable, vous devez mettre en place des pratiques continues telles que l’utilisation de matières premières recyclées comme les couverts en plastiques recyclés, l’optimisation de la consommation énergétique, l’utilisation de moyens de transport écologiques, la réduction des emballages, la gestion des déchets, etc.

Les avantages d’une entreprise éco-responsable sont nombreux.

améliorer l’image de marque de l’entreprise ;

renforcer sa réputation auprès des clients et des employés ;

attirer de nouveaux clients soucieux de l’environnement ;

réduire les coûts en adoptant des pratiques plus durables ;

contribuer à un avenir plus durable, etc.

De simples gestes pour lutter contre la pollution plastique

La pollution plastique est un enjeu environnemental majeur, qui a des conséquences néfastes sur les écosystèmes et la santé humaine. Pour lutter contre elle, adoptez des gestes simples en réduisant la quantité de plastiques utilisée.

utilisez des sacs réutilisables en tissu ou en filet, des paniers ou des cartons pour faire les courses et non les sacs et sachets en plastique ;

évitez les bouteilles en plastique transparent et utilisez une gourde réutilisable ;

refusez les pailles en plastique jetables et utilisez des alternatives écologiques, comme des pailles en bambou, en inox, en verre ou en papier ;

privilégiez les produits avec des emballages alimentaires recyclables, etc.

Entre autres, économiser de l’énergie, réduire les déchets, encourager les déplacements écologiques, favoriser les achats éthiques, sensibiliser et éduquer vos employés, soutenir les initiatives locales, etc. suivre ce lien.

La gestion responsable de la vaisselle plastique

Utiliser des alternatives durables et réutilisables est une des stratégies clés pour une gestion responsable de la vaisselle plastique dans votre entreprise. Il existe plusieurs options à utiliser, notamment :

les ustensiles en acier inoxydable (gobelets, cuillères, fourchettes, couteaux, assiettes, verres, plats, plateaux, etc.) ;

les assiettes et bols en verre ou en céramique, il existe une large gamme ;

les contenants en plastique qui passent aux micro-ondes ;

couverts en bois ou en carton rigide, biodégradables et compostables, etc.

La gestion responsable est utile, car la matière plastique n’est pas compostable, sauf si c’est fait à base d’amidon de maïs.

Sensibiliser les employés

Impliquez vos employés sur l’impact de la vaisselle plastique sur l’environnement.

organisez des séances de formation pour les sensibiliser à l’impact environnemental de la vaisselle plastique et leur apprendre à utiliser des alternatives durables ;

affichez des informations dans les espaces communs pour rappeler les bonnes pratiques ;

engagez les employés dans la mise en œuvre des stratégies en les encourageant à proposer des idées et des suggestions pour réduire l’impact environnemental de la vaisselle dans l’entreprise, etc.

Fixez des interdits en leur expliquant l’impact négatif du plastique. Mettez en place des programmes de collecte et de recyclage des produits en plastique pour aider à réduire les déchets.

Réduire la consommation de vaisselle plastique

En réduisant la consommation de vaisselle plastique, vous contribuerez à réduire l’impact environnemental de l’entreprise tout en sensibilisant les employés et les clients à adopter des pratiques durables.

préférez une politique de réutilisation pour éviter d’utiliser de la vaisselle plastique à usage unique, utilisez la vaisselle en plastique spéciale contact alimentaire qui est sans danger ;

pour éviter d’utiliser de la vaisselle plastique à usage unique, utilisez la vaisselle en plastique spéciale contact alimentaire qui est sans danger ; encouragez l’utilisation de la vaisselle réutilisable en leur fournissant des assiettes et des couverts lavables ou des couverts en acier inoxydable, des assiettes en verre ou en céramique, des tasses en métal ou en verre ;

limitez l’offre d’assiette grâce à la vaisselle réutilisable lors des événements de l’entreprise ou en fournissant de la vaisselle compostable en cas de besoin ;

éliminez les machines distributrices de vaisselle jetable ;

incitez les clients à apporter leur propre vaisselle réutilisable lorsqu’ils utilisent les installations de l’entreprise, etc.

Évaluer et réduire l’impact environnemental

Grâce à cela, vous contribuerez à la préservation de l’environnement, mais également améliorerez la réputation de l’entreprise. La confiance des clients sera renforcée.

évaluez l’empreinte carbone, y compris la quantité de déchets produits, la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre, pour identifier les zones à améliorer ;

mettez en place un plan d’action pour la réduire, avec les stratégies précédemment mentionnées ;

suivez et évaluez les progrès ;

impliquez les employés dans la mise en place de stratégies pour réduire l’impact environnemental de l’entreprise et sensibilisez-les à l’importance de ces actions ;

éduquez les clients sur les pratiques durables de l’entreprise et incitez-les à adopter des pratiques similaires, etc.

Fournir des bacs de tri

En installant des bacs de tri pour la vaisselle plastique et en sensibilisant les employés à leur utilisation, vous aiderez à réduire la quantité de déchets produits par l’entreprise et faciliterez le recyclage des déchets.

placez les poubelles à des endroits stratégiques, visibles et accessibles à tous, comme les espaces de restauration, les couloirs ou les zones de stockage ;

utilisez des bacs de tri colorés pour faciliter la séparation des déchets. Par exemple, des bacs de couleur verte pour les déchets alimentaires, des bacs de couleur bleue pour les déchets recyclables et des bacs de couleur grise pour les déchets non recyclables ;

étiquetez-les surtout pour indiquer ce qui doit être jeté dedans ;

sensibilisez les employés à leur utilisation en expliquant les consignes de tri et les avantages environnementaux de la séparation des déchets ;

videz-les régulièrement pour éviter qu’ils ne débordent et pour prévenir les mauvaises odeurs, etc.

Encourager le recyclage

Ce geste de recyclage de la vaisselle plastique réduira la quantité de déchets produits par l’entreprise et contribuera à la préservation de l’environnement.

fournissez des instructions de recyclage claires sur le recyclage des différents types de déchets, y compris la vaisselle plastique, pour que les employés sachent quoi jeter dans les bacs de recyclage ;

mettez en place un programme de recyclage pour récupérer les déchets recyclables et assurez-vous que les déchets sont correctement triés et envoyés aux installations de recyclage ;

identifiez les installations de recyclage locales où vous envoyez la vaisselle plastique pour être recyclée ;

utilisez de la vaisselle recyclée pour réduire l’impact environnemental de la production de vaisselle neuve en plastique ;

incitez les fournisseurs à adopter des pratiques durables, etc.

En adoptant ces stratégies, vous aiderez à réduire l’impact de la vaisselle plastique sur l’environnement et incitez une gestion plus responsable de celle-ci dans votre entreprise. Maintenant que vos employés sont conscients de l’impact négatif de l’utilisation excessive de vaisselle en plastique, ils utiliseront ces stratégies chez eux ou lors d’événements et réceptions pour réduire leur propre empreinte environnementale (anniversaire d’enfant, mariage, fête familiale, baptême, cocktail, etc.). Les traiteurs et les convives seront également enchantés de cette décision. Ils utiliseront pour leur table de mariage de la vaisselle réutilisable et biodégradable en verre, en céramique, en acier inoxydable, en carton ou en bois comme des assiettes, des tasses, des verres à vin, des gobelets en plastique, des saladiers, des serviettes, des barquettes et des couverts. Il existe des modèles designs pour un art de la table original. Ils éviteront les produits à usage unique ou les articles jetables comme les serviettes en papier, les plateaux-repas, les verrines, les couverts de table en papier, nappes, gobelets, etc. Ils apprendront à recycler correctement.