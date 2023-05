La technologie de la maison intelligente au service des locataires

Brio Tunnels d'action pour les technologies intelligentes, Chemin de fer en bois

Grâce à des appareils connectés à Internet, vous pouvez contrôler et automatiser différents aspects de votre logement, comme le chauffage, l’éclairage, la sécurité ou le divertissement.

La domotique vous permet de gagner en confort grâce à l’automatisation et à la commande à distance de vos appareils électriques. Voici quelques options faciles à utiliser et abordables que nous vous recommandons pour rendre votre appartement plus intelligent.

Qu’est-ce que la technologie de la maison intelligente ?

La technologie de la maison intelligente, aussi connue sous le nom de domotique ou smart home, repose sur un principe simple : les appareils sont capables de communiquer entre eux, avec vous ou avec un système centralisé. Pour communiquer, ils utilisent soit des câbles, soit le wifi ou d’autres technologies sans fil.

Aujourd’hui les technologies sont les plus utilisées. Elles reposent sur l’utilisation de canaux tels que le Wifi, le Blutetooth ou bien d’autres protocoles commes les liaisons sécurisées sans fil pour les systèmes d’alarme par exemple. Vous pouvez contrôler ces appareils depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, soit individuellement, soit via une application dédiée.

Il vous sera également possible de programmer des routines selon vos préférences. Par exemple, vous pouvez régler le chauffage pour qu’il s’allume avant votre retour du travail, ou créer une ambiance pour regarder un film. Ces routines, également dénommées scénarios simplifient considérablement l’utilisation immédiate des appareils : en un clic l’ensemble des équipements est paramétré selon vos besoins. A noter que la scénarisation domotique est particulièrement utile en période de vacances. Lorsque vous êtes absent de votre domicile, il est intéressant d’avoir un système domotique qui simule une présence. Les volets peuvent par exemple être actionnés, les éclairages, la télévision mise en route…

Comment rendre sa maison intelligente sans se ruiner ?

Si vous souhaitez profiter de la technologie de la maison intelligente sans avoir à installer vous-même des appareils connectés, vous pouvez opter pour un appartement déjà meublé et équipé de domotique. Il existe des sites qui vous permettent de rechercher ce type de logement selon vos critères de localisation, de superficie, de budget et de prestations.

Quels sont les avantages de la technologie de la maison intelligente ?

La technologie de la maison intelligente présente plusieurs avantages pour les locataires d’appartements, notamment :

Un gain de confort : vous pouvez ajuster la température, l’éclairage ou le son de votre logement selon vos envies, sans avoir à vous lever ou à chercher une télécommande.

Une économie d’énergie : vous pouvez optimiser la consommation d’électricité ou de gaz de votre logement en adaptant le chauffage ou l’éclairage selon votre présence ou votre absence. Cela vous permettra de suivre votre consommation en temps réel et recevoir des conseils pour la réduire.

Une sécurité renforcée : vous pouvez surveiller votre logement à distance grâce à des caméras ou des détecteurs de mouvement, recevoir des alertes en cas d’intrusion ou de fuite d’eau ou de gaz. Comme nous l’avons vu précédemment, l’utilisation de scénarios pour simuler une présence dans le domicile, fait aussi partie des options pratiques.

Quels sont les appareils connectés adaptés aux appartements ?

Il existe une multitude d’appareils connectés adaptés aux appartements, qui ne nécessitent pas de travaux d’installation complexes ni d’autorisation du propriétaire. Voici quelques exemples :

Des thermostats connectés : ils permettent de régler le chauffage depuis votre smartphone ou selon un programme prédéfini. Ils sont compatibles avec la plupart des systèmes de chauffage électrique ou au gaz.

Des ampoules connectées : elles permettent de changer l’intensité ou la couleur de la lumière depuis votre smartphone ou par commande vocale. Elles se vissent sur les douilles existantes et consomment moins d’énergie que les ampoules classiques.

Des prises connectées : elles contribuent à contrôler à distance ou selon un horaire les appareils branchés dessus. Elles se branchent sur les prises existantes et peuvent mesurer la consommation électrique des appareils.

Des caméras connectées : elles permettent de surveiller votre logement depuis votre smartphone et d’enregistrer des images en cas de détection de mouvement. Elles se posent sur un meuble ou se fixent au mur avec un adhésif.

Une enceinte intelligente peut servir de commande centrale et vocale pour votre système domotique. Les géants de la tech ont tous leur propre modèle : Siri, Alexa…

Conclusion : comment rendre son appartement plus intelligent ?

Rendre son appartement plus intelligent est possible grâce à la technologie de la maison intelligente. Il suffit de choisir des appareils connectés adaptés à ses besoins et à son budget. Ceux-ci vous permettent de gagner en confort, de réaliser des économies et permettent une meilleure sécurité de votre logement.