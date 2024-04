La Sécurité Avant Tout : Find My iPhone et Cerberus, Protégez et Localisez Vos Appareils Perdus

Perdre son téléphone ou sa tablette peut être une expérience traumatisante, notamment en raison de l’importance prise par ces appareils dans notre vie quotidienne. Heureusement, il existe des solutions pour vous aider à retrouver rapidement votre précieux outil : Find My iPhone pour les utilisateurs d’Apple et Cerberus pour ceux sous Android.

Find My iPhone : la solution proposée par Apple

Si vous possédez un iPhone, iPad ou iPod touch, sachez que vous pouvez bénéficier de l’outil Find My iPhone (ou « Localiser Mon iPhone » en français) fourni par Apple.

Comment activer Find My iPhone ?

Ouvrez les Paramètres de votre appareil iOS. Tapez sur Votre nom en haut de la liste, puis sur iCloud. Faites défiler vers le bas jusqu’à la section Localiser Mon iPhone et activez les options Localiser Mon iPhone et Envoyer dernière position.

Une fois activé, vous pourrez retrouver votre appareil perdu en vous connectant à icloud.com/find depuis un ordinateur ou un autre appareil Apple, ou bien en téléchargeant l’application Localiser Mon iPhone sur un autre iOS.

Que faire si vous perdez votre appareil ?

Lorsque vous vous rendez compte que votre iPhone, iPad ou iPod touch est manquant, voici les étapes à suivre :

Connectez-vous à icloud.com/find. Choisissez l’appareil égaré dans la liste des appareils associés à votre compte. A partir de là, vous pourrez visualiser la localisation de votre iPhone sur une carte. Si vous pensez qu’il se trouve près de vous, faites le sonner en cliquant sur « Faire sonner ». Si vous pensez que l’appareil a été volé, verrouillez-le en activant le mode Perdu, qui permet également d’afficher un message personnalisé avec vos données de contact sur l’écran verrouillé. En cas de vol avéré, n’hésitez pas à contacter les forces de l’ordre et fournissez-leur les données dont ils pourraient avoir besoin (numéro d’IMEI de l’appareil, par exemple).

Notez qu’il vous est également possible d’effacer à distance toutes les données contenues sur votre iPhone, iPad ou iPod touch en cas de perte irrémédiable. Cependant, cette action est définitive et rendra inutilisable la fonction Find My iPhone pour cet appareil.

Cerberus : la référence pour localiser et gérer un appareil Android perdu

Pour les utilisateurs d’Android, Cerberus est l’une des meilleures options pour retrouver un appareil perdu ou volé. Il s’agit d’une application payante, mais qui propose une gamme de fonctionnalités très complètes.

Comment installer et activer Cerberus ?

Téléchargez et installez Cerberus depuis le Google Play Store. Créez un compte Cerberus, ou connectez-vous avec votre compte existant si vous en avez déjà un. Accordez les permissions nécessaires à Cerberus pour utiliser certaines fonctions essentielles comme la localisation ou l’accès aux contacts. Activez l’option de contrôle à distance via SMS en entrant votre numéro de téléphone (dans l’onglet « Options » des paramètres de l’application) et configurez également vos préférences dans cette même section.

Une fois ces étapes réalisées, vous pourrez gérer et localiser votre appareil Android perdu grâce à Cerberus.

Que faire si vous perdez votre appareil Android avec Cerberus installé ?

Si votre smartphone ou tablette Android équipé de Cerberus se perd, passez en revue les actions suivantes :

Connectez-vous sur le site web du service, à l’adresse www.cerberusapp.com, et identifiez-vous. Choisissez l’appareil concerné parmi ceux associés à votre compte. Utilisez les différentes commandes proposées sur la page de votre compte pour localiser votre appareil, le bloquer avec un code ou un message, prendre une photo à distance ou encore effacer les données stockées.

Il est également possible d’envoyer des commandes par SMS à partir d’un autre téléphone si vous ne disposez pas d’accès à Internet. La liste complète des commandes SMS disponibles se trouve dans la documentation en ligne de Cerberus.

Autres options pour protéger vos appareils et vos données

Bien que Find My iPhone et Cerberus soient deux solutions très efficaces pour retrouver et protéger votre appareil iOS ou Android perdu, n’oubliez pas qu’il est essentiel de sauvegarder régulièrement vos données et de mettre en place des protections telles que l’authentification à deux facteurs sur vos comptes en ligne. De cette manière, même si votre smartphone ou tablette tombe entre de mauvaises mains, vous pourrez récupérer vos fichiers et préserver vos informations sensibles.

En suivant ces conseils et en tirant parti des outils offerts par Find My iPhone et Cerberus, vous serez mieux armés face aux désagréments causés par la perte ou le vol de votre précieux appareil.