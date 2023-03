Comment assurer la gestion du matériel hospitalier ?

Pour ne pas être confrontés au manque de fournitures médicales au risque de mettre en péril la santé des patients, les établissements hospitaliers doivent avoir un bon système d’approvisionnement. Et c’est là qu’intervient le service de gestion du matériel hospitalier.

Il a pour rôle de planifier, de contrôler l’inventaire des équipements médicaux, d’assurer leurs achats, leur expédition/réception ainsi que le traitement et la distribution interne des fournitures.

Vous convenez avec nous qu’assurer ces différentes fonctions peut s’avérer difficile. Or, cela y va du bon fonctionnement de l’hôpital. La bonne nouvelle est qu’aujourd’hui, avec la digitalisation, il existe des logiciels dédiés qui facilitent royalement les choses. Cet outil 100 % en ligne est indispensable pour l’optimisation de la gestion des équipements hospitaliers.

Quels sont les avantages d’adopter un logiciel de gestion hospitalière ?

Pour automatiser les tâches manuelles et coordonner toutes les activités liées aux exigences de matériel et d’inventaire, nombreux sont aujourd’hui les hôpitaux qui font recours aux logiciels de gestion du matériel hospitalier.

En effet, si au départ Excel semble être la solution idéale, il est devenu désuet en raison de la charge de travail du personnel médical ainsi que le manque de temps pour le mettre à jour.

L’utilisation d’un logiciel de gestion du matériel vous permet de gagner du temps et vous alerte en cas de pénurie. Cet outil permet de centraliser les informations de vos équipements.

Par ailleurs, il est fréquent de remarquer que le matériel se déplace d’un endroit à l’autre dans un hôpital. Pour toujours garder le contrôle sur la logistique hospitalière, il est conseillé d’utiliser cette solution digitale.

Elle permet de réserver le matériel et de connaître sa localisation en cas d’urgence. Ce n’est pas professionnel de devoir chercher où se trouve un concentrateur à oxygène lorsque quelqu’un en a besoin. Cela met en danger la santé des patients. Avec cet outil de gestion, l’on sait là où se trouve chaque équipement.

Pour ce qui est du matériel pharmaceutique, il doit être aussi suivi à la lettre afin de connaître les quantités de stocks nécessaires pour fournir des soins de qualité aux malades. Il peut arriver que des équipements médicaux soient achetés inutilement ou bien que du matériel soit en rupture de stock lorsque les quantités de matériel disponible ne sont pas mises à jour dans un système.

En implémentant un logiciel de gestion du matériel hospitalier dans votre structure, vous pouvez effectuer facilement le suivi de votre petit matériel (seringue et autres) tout comme les plus gros (fauteuil roulant, défibrillateur, etc.).

Notons que l’utilisation d’un système de gestion hospitalière présente d’autres avantages importants à savoir :

la gestion aisée des données : il s’agit de créer un système centralisé de données dans lequel chaque type d’information est stocké par catégorie et facilement accessible ;

la gestion financière améliorée : cela suppose la coordination de toutes les transactions financières qui entrent ou sortent de l’établissement ;

la fonctionnalité de libre-service pour les patients : ce sont les divers outils en libre-service qui accompagnent l’outil et permettent aux patients d’effectuer certaines actions.

Quels sont les points à considérer au moment d’acheter un logiciel de gestion hospitalière ?

Avant de choisir votre logiciel qui s’occupera de la gestion du matériel hospitalier, vous devez prendre en compte certains points. Découvrons-les ensemble.

Les spécialités médicales

L’outil de gestion couvre les spécialités médicales les plus courantes, mais pas toutes. Si vous êtes dans une spécialité médicale donnée, il urge de veiller à ce que le logiciel de gestion hospitalière que vous allez choisir soit personnalisé afin de correspondre à vos besoins. Sur le marché, vous trouverez des éditeurs qui proposent des outils spécifiques à une spécialité qui incluent des modèles personnalisés.

La formation

L’outil de gestion peut être utilisé par les membres du personnel de différents services. Pour cela, vous devez vous assurer qu’il jouit d’une prise en main aisée. Le logiciel doit aussi s’accompagner d’une courte période d’apprentissage. Cela permettra à vos équipes de savoir l’utiliser rapidement.

Souvent, les éditeurs de systèmes de gestion hospitalière proposent des sessions d’intégration initiales. À cela s’ajoutent des programmes exhaustifs de formation en ligne.