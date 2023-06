La motivation est-elle vraiment un vecteur de performance ?

tostadora.fr Ma douleur est ma motivation - Size: S,M,L,XL,XXL

La motivation est à proprement parler un désir qui génère en soi une certaine énergie pour exécuter une activité donnée. C’est donc une profonde volonté qui amène à agir en temps réel en vue d’atteindre un objectif spécifique.

À l’issue de plusieurs études menées par les spécialistes, il en ressort que la motivation est un vecteur déterminant de la performance et de la réussite, quel que soit le domaine. Comment cela est-il possible ? Voici quelques explications.

Comprendre les différents types de motivation

Quand on parle de motivation, elle se distingue généralement en deux grandes catégories selon qu’elle soit issue des facteurs internes ou externes. Voici les détails à propos.

La motivation intrinsèque

Comme son nom l’indique, une motivation intrinsèque est une volonté propre à une personne. Cette dernière s’active dans le but de satisfaire ses besoins ou envies.

Lorsqu’un individu est motivé de manière intrinsèque, il est amené à agir pour son plaisir ou relever un défi qu’il s’est préalablement fixé lui-même.

La motivation internalisée est donc exempte des facteurs extérieurs tels que les pressions, les contraintes ou les récompenses matérialistes. Elle relève directement des désirs propres à un individu. C’est le cas par exemple d’un athlète qui s’exerce pour gravir les échelons et obtenir le premier rang parmi ses homologues.

La motivation extrinsèque

À l’opposé de la motivation internalisée, la motivation extrinsèque provient d’une force externe, laquelle vient contraindre l’individu à agir d’une certaine manière ou atteindre un but personnel. En parlant de facteurs extérieurs, on peut citer :

les récompenses,

les bonus ou promotions,

les prix,

Etc.

Comme exemple pratique, dans le domaine du sport, les meilleurs joueurs sont récompensés après de remarquables exploits. Trophées, médailles, coupes, flots… Ce sont tous des articles utilisés pour encourager les joueurs. Il faut donc comprendre que le fait d’accéder à ces prix constitue « la seule raison de vivre » des personnes motivées de manière extrinsèque.

Si les récompenses fonctionnent très bien pour motiver les sportifs, il en est de même en entreprise ! Le fait d’organiser une remise de prix pour récompenser les efforts de vos salariés est généralement vecteur de motivation. Pour ce faire, pensez à acheter une médaille ou plusieurs récompenses, et à mettre en place un petit buffet.

La motivation, un atout majeur pour améliorer la performance

Que ce soit de manière intrinsèque ou extrinsèque, la motivation est une véritable source de réussite. Dans le domaine du sport et dans l’entreprise, ce résultat est d’autant plus confirmé.

La motivation sportive et ses avantages

Certes, le sport est une activité qui permet de maintenir sa forme et sa santé. Mais, il nécessite au préalable d’avoir une certaine motivation. Cette dernière peut constituer un écart important entre la réussite et l’échec dans le domaine.

En réalité, lorsqu’une personne est motivée, elle éprouve une énorme volonté, celle de s’exercer régulièrement et d’atteindre son plein potentiel lors des compétitions.

Il va sans dire que la motivation améliore la performance de son hôte et aide ce dernier à avoir une confiance en soi afin de surmonter ses instants difficiles. Une motivation intrinsèque est ce qu’un individu ressent au plus profond de lui-même. Elle se traduit par la passion que le sportif a pour son activité. Cela génère en lui une forte volonté grâce à laquelle il surmonte toutes les difficultés jusqu’à atteindre le sommet.

Par ailleurs, la motivation extrinsèque est celle qui relève des récompenses citées plus haut. Pour les avoir, le sportif est contraint de donner le meilleur de lui-même. Il faut souligner toutefois que la motivation internalisée est beaucoup plus efficace pour réussir dans le monde sportif.

La motivation pour stimuler la croissance d’une entreprise

En dehors du sport, la motivation est une valeur à cultiver également en entreprise pour améliorer sa productivité. Un salarié motivé est non seulement performant, mais aussi créatif et productif. En effet, il aura tendance à s’investir davantage dans ses tâches quotidiennes, histoire de se faire remarquer par son employeur et de bénéficier de certaines récompenses.

Le fait de motiver régulièrement vos collaborateurs génère en eux une certaine sensation d’appartenance à une “famille” ou un groupe tout du moins. Vous créez en réalité un espace convivial et ambiant, dans lequel les employés peuvent se sentir à l’aise et œuvrer pour la croissance de l’entreprise. Il faut noter aussi que la motivation permet de réduire les absences au travail.

Par ailleurs, il est utile de souligner qu’en entreprise, la motivation prend généralement une forme extrinsèque. En effet, pour susciter cette sensation chez les employés, il faudrait les encourager à travers des récompenses telles que les primes, les promotions, les augmentations salariales ou encore les remises de prix que nous évoquions précédemment. Ces dernières constituent, dès lors, les facteurs qui agissent sur leurs performances. Cliquez ici pour en savoir plus.

À retenir

La motivation, qu’elle soit internalisée ou externalisée est un moyen efficace pour stimuler la performance d’un individu. Que ce soit dans l’univers sportif, en entreprise ou dans n’importe quel autre domaine, c’est sans doute un facteur déterminant de la réussite.