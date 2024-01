La cybersécurité : un marché en plein essor pour les investisseurs en Bourse

Le secteur de la cybersécurité connaît une croissance exponentielle dans le monde numérique d’aujourd’hui. La digitalisation de la société a littéralement fait exploser les risques, ce qui rend ce domaine très attractif pour les investisseurs sur les marchés financiers. Le potentiel aux gains considérables que représente ce secteur est effectivement devenu incontournable à mesure que les entreprises et les gouvernements prennent conscience de l’étendue des menaces qui pèsent sur leurs infrastructures et leurs données.

Une prise de conscience des acteurs du marché

Avec l’accroissement des cyberattaques, ransomwares et autres menaces informatiques, les préoccupations en matière de sécurité affectent désormais tous les acteurs sociaux-économiques : individus, législateurs, gouvernements, entrepreneurs et investisseurs. Les autorités réglementaires n’ont d’autre choix que de renforcer progressivement leur arsenal juridique et technique pour tenter d’enrayer ces attaques.

C’est notamment le cas au niveau européen avec le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), mais également aux États-Unis où se combinent présence accrue des organismes de supervision telle que la SEC (Securities and Exchange Commission) et mise en place de nouvelles obligations en termes de divulgation des failles de sécurité connues ou détectées chez les entreprises cotées en bourse.

Une croissance fulgurante des dépenses liées à la cybersécurité

Faisant face à une menace grandissante, les entreprises investissent massivement dans les infrastructures liées à la sécurité de leurs systèmes informatiques. En 2023, le secteur est prévu de croître de 14%, avec plus des deux-tiers des entreprises augmentant leur budget alloué à la cybersécurité et à la protection de l’information.

Une cyberattaque toutes les 39 secondes ;

; 3,8 millions de documents volés chaque jour

Les acteurs du marché en plein essor de la cybersécurité peuvent s’appuyer sur les technologies récentes de l’intelligence artificielle (IA) et du Machine Learning pour détecter et contrer efficacement ces attaques. L’intégration de l’IA dans les solutions de protection permet également de pallier la pénurie d’experts en cybersécurité, dont le déficit mondial est estimé entre 3 et 4 millions.

De nouvelles opportunités pour les acteurs de l’industrie

Solutions innovantes de cybersécurité basées sur l’IA

Des entreprises telles que Crowdstrike ou Palo Alto Networks tirent parti de cette tendance en développant des systèmes intelligents capables de détecter les menaces émergentes et d’y répondre rapidement grâce à des algorithmes avancés, réduisant ainsi considérablement les temps de détection et de riposte.

Par exemple, Crowdstrike propose Charlotte AI, une assistante de sécurité dotée de fonctionnalités génératives d’IA. De même, Palo Alto Networks intègre l’IA dans sa plateforme pour réduire les temps de réaction face aux cyberattaques.

Puces sécurisées et semiconducteurs

Les applications dédiées à l’IA nécessitent des composants électroniques fiables et sécurisés, ce qui ouvre des opportunités considérables pour les concepteurs et fabricants de semiconducteurs. Ainsi, des entreprises telles que Cadence, Synopsys ou KLA sont bien placées pour bénéficier de cette tendance, tout comme Infineon, un leader incontournable dans la conception de puces sécurisées spécifiquement conçues pour les systèmes d’IA.

Cloud et fournisseurs de réseau

La protection des données et des infrastructures hébergées dans le cloud s’impose également en parallèle du développement des solutions de cybersécurité. Les fournisseurs de services en nuage et les prestataires de réseau se positionnent ainsi en tant qu’acteurs clés sur ce marché prometteur, coopérant avec les entreprises pour bâtir un environnement numérique plus sûr, centré sur la défense des réseaux organisationnels plutôt que de simples dispositifs isolés.

Face à un contexte mondial marqué par l’accroissement des menaces informatiques liées au numérique, le secteur de la cybersécurité est perçu comme disposant d’un potentiel de croissance sans précédent, offrant ainsi des opportunités d’investissement attrayantes pour les acteurs du marché boursier. Les principaux bénéficiaires de cette évolution sont les entreprises proposant eux-mêmes des solutions intelligentes et innovantes en matière de cybersécurité, ainsi que les fournisseurs de composants électroniques sécurisés et les acteurs du cloud computing.