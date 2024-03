Innovation dans la conception des éléments de signalétique professionnelle

Comment concevoir votre plaque professionnelle avec une technologie innovante ?

Les plaques professionnelles jouent un rôle relativement important dans la signalétique des entreprises. S’ils permettent aux clients d’identifier vos bureaux, votre secteur d’activité ou votre spécialité dans des locaux par exemple, ces éléments de signalétique reflètent également votre professionnalisme et valorisent votre image de marque.

Une plaque sur mesure et conçue avec soin évoquera votre rigueur et votre sérieux. Pour les professionnels libéraux comme pour les magasins ou les boutiques, des plaques professionnelles personnalisées sont toujours du plus bel effet.

Voici nos conseils pour les concevoir facilement et en faire des atouts dans votre communication.

Ce que vous devez retenir :

Les plaques professionnelles, outre leur fonction signalétique, renforcent l’image de marque et le professionnalisme. Des matériaux variés comme le PVC, le plexiglas ou l’aluminium offrent des options esthétiques et durables.

Le choix de la matière dépend des besoins spécifiques : le plexiglas, léger et solide, est apprécié pour sa netteté et sa possibilité de personnalisation. Les métaux offrent une grande résistance mais peuvent être affectés par la lumière directe du soleil.

Les dimensions de la plaque doivent être adaptées à l’emplacement et au type d’informations affichées, avec un équilibre entre visibilité et esthétique, souvent soumis à des règles spécifiques selon les secteurs d’activité ou les copropriétés.

La technologie moderne de gravure au laser rend la conception de plaques professionnelles simple et rapide, offrant des résultats de qualité en peu de temps, qu’elles soient en métal ou en plastique.

Les paramètres à considérer pour créer une plaque professionnelle convenable

Les plaques professionnelles sont aujourd’hui conçues dans les matériaux et les formes les plus variées.

Pour en concevoir une qui réponde à votre besoin de visibilité à l’extérieur de votre local professionnel ou d’habitation, il importe de choisir la bonne couleur et une matière résistante.

Des technologies de conception innovantes permettent aujourd’hui de graver avec précision les matériaux des matériaux variés pour des résultats d’exception en termes d’esthétique et de durabilité. Des matériaux comme le PVC, le plexiglas, l’aluminium, le bronze, l’acier ou même le laiton peuvent être utilisés pour inscrire des informations spécifiques comme liées à votre entreprise.

Des entreprises spécialisées comme plaquerapide.fr se distinguent par la grande rapidité dont elles font preuve dans la réalisation et l’expédition de plaques sur mesure conçues en accord avec vos exigences. Pour vos plaques de porte, vos plaques d’interphone ou de boîtes aux lettres par exemple, vous pouvez utiliser un éditeur très facile d’utilisation chez ces professionnels. Les informations à inscrire, le style choisi, la taille ou le type de fixation de votre plaque professionnelle sont à détailler très facilement, pour des finitions irréprochables réalisées par ces experts.

Quelle matière choisir ?

Les métaux comme le laiton où l’aluminium et les matériaux plastiques comme le plexiglas ou le PVC présentent divers avantages à considérer avant de se décider.

Le plexiglas ou polycarbonate représente un choix des plus appréciés par les professionnels libéraux. Ce matériau très moderne est en effet caractérisé par sa remarquable légèreté et par sa solidité. Les médecins, les infirmiers, les professionnels du droit, mais aussi les professionnels de secteurs divers misent sur cette matière pour afficher dans les couleurs de leurs locaux, à leur porte ou aux entrées de leurs bâtiments les informations souhaitées. Le marquage au laser du plexiglas offre un résultat d’une grande netteté. Vous conservez la possibilité de les peindre selon vos préférences, en accord avec votre décoration d’intérieur ou votre charte graphique en entreprise. Le plexiglas résiste bien aux rayons UV et aux chocs. Il se révèle donc un bon compromis entre le plastique et le verre, pour un rendu pourtant très lumineux. Les plaques de plexiglas peuvent arborer toutes sortes de couleur, même si des choix comme l’or ou l’argent sont les plus prisés.

Le PVC est un choix similaire au plexiglas, même le rendu obtenu n’est pas aussi facile à confondre avec une plaque en verre.

Les métaux comme le laiton et l’aluminium représentent les meilleurs choix par rapport à leur résistance. En revanche, le caractère réfléchissant de certains métaux comme l’inox peut poser des contraintes pour le choix de l’emplacement idéal : une exposition au soleil peut en effet réduire la lisibilité des inscriptions en raison de la forte lumière. En intérieur, ces matériaux sont en revanche tout à fait indiqués.

Quelles dimensions ?

Les dimensions idéales pour la plaque professionnelle sont à définir en fonction de l’emplacement prévu, et du type d’informations que vous choisissez de mettre en avant. En règle générale, une plaque professionnelle affichée sur une porte ou dans une couleur sera naturellement plus visible que les plaques exposées à l’extérieur des bâtiments. Les dimensions peuvent donc être ajustées en conséquence. En l’absence de règles spécifiques, il vous reviendra de trouver un équilibre entre efficacité et esthétique. Certaines copropriétés définissent des règles relatives à ce point, exactement comme le font les conseils de l’ordre de différents secteurs d’activité. Les dimensions standard vont des modèles relativement petits de 20 x 10 cm aux modèles un peu plus imposants de 30 x 25 cm par exemple.

Les plaques professionnelles sont simples à fixer. Un adhésif double-face ou des vis sont les options les plus courantes.

Une technologie de gravure au laser à la portée de tous

La conception des plaques en métaux ou plastique est aujourd’hui un jeu d’enfant. Ces éléments de signalétique sont gravés ou marqués par des techniques éprouvées, pour des résultats de qualité obtenus dans les plus brefs délais (ici). La gravure en creux ou en relief (selon vos préférences) peut être réalisée sur l’aluminium, le plexiglas ou encore le laiton avec la même aisance. C’est un matériel à la pointe de la technologie qui permet de réaliser dans des délais impressionnants les commandes les plus uniques.