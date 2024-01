HS80 Max Wireless : Un casque gaming premium pour PC et PS5

Découvrez le HS80 Max Wireless, un casque gaming haut de gamme élaboré par Corsair. Conçu pour les joueurs sur PC et PS5, ce casque offre confort, performance et qualité sonore exceptionnelle. Décryptage et avis dans cet article.

Design et esthétique du HS80 Max Wireless

Le HS80 Max se décline en deux coloris : noir ou blanc. Le design est épuré et cohérent, optant pour un plastique de haute qualité, avec des éléments intérieurs en gris clair. La finition semble robuste et agréable au toucher.

Confort et ergonomie

L’une des principales caractéristiques du HS80 Max est son confort. Le bandeau de tête est renforcé et particulièrement épais, s’adaptant à différentes tailles de têtes. De plus, il utilise une languette en tissu renforcé avec des pointes velcro pour ajuster la position du casque sur la tête. Légèrement inclinable, le casque reste bien en place même lors de mouvements brusques.

Autre avantage, l’arceau n’est jamais en contact direct avec le crâne, ce qui réduit la pression exercée et améliore le confort lors d’une longue session de jeu. Enfin, malgré sa robustesse, le poids du casque reste raisonnable, autour de 350 grammes.

Qualité des matériaux

Corsair a choisi des matériaux de qualité pour ce casque, notamment pour les coussinets qui englobent les oreilles. Ils sont faits d’un tissu doux et confortable, assurant une bonne isolation des bruits extérieurs sans vous enfermer complètement.

Plastique de haute qualité

Tissu doux pour le confort

Isolation phonique efficace

Performances audio du HS80 Max Wireless

Avec ses transducteurs néodyme de 50mm, le HS80 Max vise à offrir une expérience sonore de premier choix. Sa plage de fréquences s’étend de 20 Hz à 40 kHz, avec une résolution audio jusqu’à 24 bits/96 kHz.

Un son taillé pour le gaming

Le rendu sonore est bien pensé pour les jeux vidéo : chaleureux, avec des basses profondes et une grande immersion dans l’ambiance du jeu. Cependant, on regrette un léger manque de finesse dans les aigus. Les utilisateurs les plus exigeants pourront tout de même modifier leurs préférences dans la suite logicielle iCue de Corsair.

Compatibilité Dolby Atmos

Le HS80 Max prend en charge la technologie Dolby Atmos, permettant une impressionnante immersion sonore en 3D. Résultat ? Un effet de présence saisissant, presque cinématographique, lors de vos parties ou de vos séances cinéma à domicile.

Logiciel iCue

Comme la plupart des produits Corsair, le HS80 est géré dans le logiciel iCue. Celui-ci vous permet d’accéder à différentes options de configuration. Parmi elles : modification de l’égalisation, ajustement du volume ou encore activation du Dolby Atmos.

Versatilité du casque gaming HS80 Max

Le HS80 Max se veut polyvalent, car il fonctionne aussi bien sur PC que PS4, PS5 et les appareils mobiles. Toutefois, notez qu’il n’existe pas de connexion filaire. Le câble USB-C fourni ne sert qu’à charger la batterie.

Performances sans-fil

Aucun souci de latence à déplorer. Les performances sans fil sont excellentes, avec une qualité audio toujours au rendez-vous. La cerise sur le gâteau ? Une autonomie impressionnante : entre 24 heures et plus de 100 heures selon l’utilisation ! Dans nos tests, après près de 61 heures d’utilisation, le casque demandait à être rechargé.

En conclusion : le HS80 Max Wireless fait honneur à sa réputation de casque gaming premium. Confortable, performant et versatile, il ravira les adeptes de jeux vidéo sur PC et PS5. Malgré quelques défauts mineurs, on vous le recommande pour une expérience sonore immersive garantie !