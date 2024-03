LWS Amplifie ses Performances et Lance une Promotion Exclusive sur ses Solutions d’Hébergement

LWS booste ses performances et propose une offre promotionnelle exceptionnelle sur ses hébergements web cPanel®

La société LWS, un leader français de l’hébergement web, franchit une nouvelle étape dans l’excellence avec une mise à jour significative de ses performances. Dans cette dynamique, LWS annonce une offre promotionnelle exceptionnelle sur ses hébergements web cPanel®, soulignant son engagement envers la qualité, la satisfaction client et l’expertise « Made in France ».

Une qualité Française inégalée

LWS, reconnue pour son excellence technique, opère tous ses serveurs en France. Ce choix garantit une qualité de service supérieure et une réactivité optimale pour tous les utilisateurs. En choisissant LWS, les clients bénéficient non seulement d’un hébergement web de haute performance, mais aussi d’un soutien technique expert, disponible 7 jours sur 7, ancré dans le paysage technologique français.

Des tarifs défiant toute concurrence

L’offre promotionnelle actuelle met en lumière l’engagement de LWS envers un excellent rapport qualité-prix. Avec des réductions allant jusqu’à 40%, les offres d’hébergement cPanel® deviennent encore plus accessibles, tout en conservant les standards élevés de performance et de sécurité. Que ce soit pour des projets de petite, moyenne ou grande envergure, LWS offre une solution adaptée à chaque besoin et budget.

Garantie « Satisfait ou Remboursé »

LWS tient à assurer la pleine satisfaction de ses clients. C’est pourquoi toutes les offres d’hébergement web cPanel® sont accompagnées d’une garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours. Cette garantie témoigne de la confiance de LWS dans la qualité de ses services et offre une tranquillité d’esprit inégalée aux clients.

IpXchange : Diffusez votre site web à travers le monde

IpXchange est un outil exclusif proposé par LWS qui permet d’améliorer la visibilité et le référencement de votre site web. En effet, il vous permet d’attribuer à votre site web une ou plusieurs adresses IP différentes, hébergées dans différents pays (France, USA, Allemagne, Angleterre et plus encore).

Voici les avantages d’utiliser IpXchange :

Amélioration du référencement : En annonçant votre site web sur plusieurs adresses IP, vous diversifiez son empreinte digitale et apparaissez comme plus légitime aux yeux des moteurs de recherche. Cela peut améliorer votre positionnement dans les résultats de recherche.

Protection contre les attaques DDoS : En répartissant votre trafic sur plusieurs adresses IP, vous rendez votre site web plus difficile à attaquer par des pirates informatiques.

Augmentation de la performance : En diffusant votre contenu à partir de serveurs proches de vos visiteurs, vous réduisez le temps de chargement des pages et optimisez l'expérience utilisateur.

Contournement des restrictions géographiques : En utilisant une adresse IP d'un pays spécifique, vous pouvez accéder à des contenus qui ne sont pas disponibles dans votre pays.

IpXchange est un outil simple et intuitif qui est accessible à tous les utilisateurs de LWS. Vous pouvez l’utiliser pour gérer les adresses IP de votre site web en quelques clics.

Si vous cherchez à améliorer la visibilité, le référencement et la sécurité de votre site web, IpXchange est un outil indispensable.

LWS propose l’offre cPanel avec le meilleur rapport qualité-prix du moment pour plusieurs raisons :

Performances accrues :

LWS a intégré les technologies de cache les plus performantes du marché (Varnish, Memcached, Redis et MySQL en NVMe) pour offrir une vitesse de chargement des pages web, une réactivité des applications et une gestion des bases de données optimales.

Innovation constante :

LWS s’engage à proposer des solutions d’hébergement web innovantes et performantes qui répondent aux besoins les plus exigeants.

Prix abordables :

LWS propose des prix compétitifs et accessibles à tous les budgets.

Offre promotionnelle exceptionnelle :

LWS propose actuellement une offre promotionnelle exceptionnelle avec des réductions allant jusqu’à -40% sur ses hébergements web cPanel®.

Autres avantages :

Nom de domaine .com .fr offert

Certificat SSL offert

Emails, bases de données, PHP…

cPanel®, Softaculous®

Stockage SSD, trafic illimité

SiteBuilder Pro offert

Serveurs et support en France 7J/7

Logiciels de création de sites web inclus

Satisfait ou remboursé 30 jours

En résumé, LWS propose l’offre cPanel la plus complète et la plus performante du marché à un prix imbattable.

Voici quelques éléments qui confirment le rapport qualité-prix imbattable de l’offre cPanel de LWS :

N’hésitez pas à profiter de l’offre promotionnelle exceptionnelle de LWS pour booster votre site web !

En savoir plus sur le leader français de l’hébergement web en cliquant sur le lien

Des milliers d’avis clients à l’appui

La réputation de LWS est également soutenue par les témoignages de milliers de clients satisfaits. Ces avis reflètent l’excellence des services fournis, l’efficacité du support client et la qualité globale des offres d’hébergement. Ils constituent un gage de confiance pour les nouveaux clients envisageant de rejoindre la famille LWS.

En conclusion, avec son offre promotionnelle sur les hébergements web cPanel®, LWS ne se contente pas de fournir des services de haute qualité à des prix compétitifs. Elle affirme également son rôle de leader dans le secteur de l’hébergement web, tout en valorisant son ancrage français et son engagement envers la satisfaction totale de ses clients. C’est le moment idéal pour profiter de cette opportunité et donner à votre projet web le soutien qu’il mérite.