Guide d’achat : Sélectionner l’équipement industriel d’occasion idéal pour votre entreprise

Guide et conseil avant d’acheter une machine-outil d’occasion !

Pour le bon fonctionnement de votre entreprise, souhaitez-vous renouveler ou encore renforcer le parc industriel de vos usines ou de vos sites ? Les machines-outils industrielles d’occasion sont-elles la meilleure option pour réaliser ce rêve ?

Ces appareils de seconde main sont le parfait compromis qui présente tout de même des avantages intéressants.

Afin de tirer le meilleur profit de cette solution, retrouvez dans les lignes de cet article un guide et des conseils avant d’acheter une machine-outil d’occasion.

Ce que vous devez retenir avant d’acheter une machine-outil d’occasion :

L’achat de machines-outils d’occasion est économique et offre plus de flexibilité en termes de personnalisation.

Avant l’achat, inspectez les performances, recherchez les signes d’usure et renseignez-vous sur l’historique de maintenance.

Faire appel à des spécialistes ou participer à des ventes aux enchères peut garantir la qualité de l’achat.

Un entretien régulier est crucial pour optimiser la durabilité et prévenir les pannes soudaines.

La machine-outil : Présentation d’un équipement industriel imparable

La machine-outil d’occasion désigne tout appareil industriel utilisé au moins une fois dans la fabrication, le façonnage ou la finition d’objet. Ce type de machine est généralement sollicité dans différents secteurs industriels. Il s’agit notamment :

L’usinage ;

Le tournage ;

Le fraisage ;

Le découpage.

La machine-outil se retrouve aussi sous différentes formes. Vous avez :

Les rectifieuses ;

Les affuteuses ;

Les perceuses ;

Les presses hydrauliques ;

Les meuleuses.

Si vous recherchez un modèle d'appareil d'usinage d'occasion de qualité, vous pouvez faire appel à ce spécialiste de la machine-outil. Sur le catalogue de cet expert, vous retrouvez une variété de machines-outils. Quels que soient la marque et le type d'appareil, vous avez la garantie de dénicher le modèle de vos rêves.

Les avantages d’acheter une machine-outil d’occasion

Les machines-outils d’occasion sont de plus en plus appréciées par les managers des entreprises industrielles. Cette solution d’achat présente de nombreux avantages.

Une solution économique

C’est l’un des plus gros avantages de l’achat de la machine-outil d’occasion. En effet, l’achat de machine-outil à l’état neuf nécessite des moyens financiers importants. Ce qui reste une véritable entrave pour une entreprise comme une PME.

Le marché de l’occasion se présente comme l’une des meilleures alternatives pour réaliser des économies significatives sur le long terme. Par exemple, si votre entreprise intervient dans le domaine de la mécanique, la machine-outil d’occasion se présente comme un moyen imparable pour économiser sur le prix du centre d’usinage.

La flexibilité

Acheter une machine-outil d’occasion vous permet de profiter d’une certaine flexibilité. En effet, avec l’achat d’un appareil neuf, vous êtes seulement limités aux offres que vous propose le fabricant. Ces dernières ne correspondent pas toujours aux besoins spécifiques de vos unités industrielles.

Or, un modèle de machine-outil d’occasion vous permet de bénéficier d’un panel d’options de personnalisations et de mise à jour. Ainsi, vous disposez d’un équipement fonctionnel qui peut être équipé de nouveaux logiciels pour plus d’efficacité et de rentabilité.

Les vérifications à effectuer avant l’achat d’une machine-outil d’occasion

Sur le marché de l’occasion, vous retrouvez une diversité d’offres. Pour vous mettre à l’abri des mauvaises surprises, il est important d’effectuer certaines vérifications sur la machine qui vous semble fonctionnelle et en bon état.

Réaliser une inspection des performances de la machine

Cette vérification vous permet de savoir si votre investissement pourra être rentable et durable. N’hésitez pas à utiliser des outils de mesures comme les micromètres, les comparateurs, les lasers de nivellement, etc. Avec ces instruments, vous évaluez les défauts et les irrégularités qui peuvent impacter les performances de la machine.

Rechercher les signes d’usure et se renseigner sur l’historique de maintenant de la machine

Une inspection générale de l’apparence de la machine vous permet de détecter les traces ou les signes d’usure, de dommage ou de corrosion. Une attention particulière doit être apportée aux composants internes (moteur, roulement, système de refroidissement, etc.) et aux parties mobiles. Pour approfondir vos recherches, n’hésitez pas à demander la mise en marche ou le démarrage de la machine.

Il s’agit d’un moyen imparable de vérifier le comportement de la machine en condition réelle. De même, vous pouvez poser des questions sur les réparations effectuées et les pièces qui ont été remplacées sur la machine. Se renseigner sur l’historique de maintenance de l’appareil reste un indicateur de fiabilité et de durabilité.

Vous pouvez faire recours aux compétences d’un technicien en maintenance industrielle pour vous accompagner dans l’inspection de votre prochaine machine-outil d’occasion.

Quelques conseils d’achat de la machine-outil d’occasion

Il existe quelques conseils pratiques qui peuvent vous aider à garantir la qualité de votre machine-outil d’occasion. Vous pouvez faire recours aux spécialistes de la vente des machines-outils. Certaines entreprises organisent les ventes aux enchères de leurs équipements industriels. C’est aussi un moyen de trouver une machine-outil de qualité, fiable et durable.

La procédure d’entretien d’une machine-outil d’occasion

Un entretien régulier reste l’une des clés qui permettent d’optimiser la durée de vie de votre machine-outil d’occasion. Il vous préserve également des pannes soudaines. Pour ce faire, n’hésitez pas à nettoyer régulièrement les différents composants de la machine, à remplacer les pièces usées. Consultez le manuel d’utilisation du fabricant et évitez de surcharger votre machine-outil.