Machine à coudre industrielle : l’équipement indispensable pour coudre le cuir

Dans le secteur du textile, de l’automobile, de l’horlogerie, de la maroquinerie, de l’ameublement ou encore du nautisme, le cuir est une matière indispensable pour confectionner des vêtements, des objets ou des accessoires.

Cependant, le cuir ne peut pas être travaillé comme n’importe quel tissu. Pour fabriquer des produits de qualité avec ce matériau, les entreprises doivent choisir un équipement adapté et notamment une machine à coudre industrielle.

Il s’agit du seul matériel professionnel qui peut venir à bout de la dureté et de l’épaisseur du cuir.

Quels sont les avantages d’une machine à coudre industrielle ?

Les équipements professionnels, comme la machine à coudre le cuir industrielle, réalisent de belles coutures et permettent de faire des points précis sur la matière. Cet équipement convient parfaitement pour un usage intensif.

19De plus, la machine est conçue pour travailler avec des fils plus longs et plus épais, ce qui est très pratique pour une application industrielle. Les possibilités en matière de réalisations sont infinies. C’est pour cela que de nombreux secteurs industriels utilisent ce type d’équipement pour la production de certains produits en cuir.

Quels sont les critères pour choisir une machine à coudre industrielle ?

Les machines à coudre industrielles présentent des caractéristiques bien spécifiques. Pour choisir un équipement pour coudre le cuir, il faut étudier minutieusement différents critères. Les caractéristiques de la machine devront correspondre aux besoins de l’entreprise et au type de produit qu’elle souhaite créer. La sécurité et le confort d’utilisation sont également des points importants à prendre en compte. La première chose à faire est de déterminer les produits qui devront être conçus avec la machine à coudre industrielle. Par exemple, si l’entreprise doit réaliser de petits travaux de confection d’accessoires comme les ceintures ou encore les porte-monnaie, une machine à coudre industrielle à plat peut convenir.

L’usage

Lors de l’achat d’une machine à coudre industrielle auprès d’une entreprise spécialisée, il est important de préciser l’utilisation à laquelle elle est destinée. En effet, une machine qui sera utilisée pour concevoir des bâches ou des stores ne présentera pas les mêmes caractéristiques qu’un équipement destiné à confectionner des pièces de maroquinerie. Il en sera de même pour les machines pour la voilerie, la tapisserie ou la sellerie. Certaines machines à coudre industrielles peuvent servir pour plusieurs usages.

L’unité d’entraînement

Les professionnels doivent opter pour une machine qui dispose d’une unité d’entraînement spécialement conçue pour coudre le cuir. L’unité doit être équipée d’un réducteur de vitesse et d’un servomoteur numérique. Ces éléments permettent de contrôler les changements de vitesse et de puissance de perçage de la machine. Ils sont indispensables pour que les utilisateurs manœuvrent la machine dans des conditions de sécurité optimales, et cela peu importe l’épaisseur du cuir.

La puissance du moteur

Les machines à coudre industrielles peuvent présenter 2 types de moteurs : soit un servomoteur numérique, soit un moteur à embrayage. En ce qui concerne la puissance, elle doit être assez conséquente pour que la machine réalise entre 1200 et 1700 tours à la minute. C’est le minimum requis pour une utilisation professionnelle ou un usage intensif. Pour information, le servomoteur numérique permet de contrôler la vitesse de l’appareil, alors qu’avec le moteur à embrayage, c’est l’utilisateur qui doit s’adapter au rythme de l’équipement.

La disponibilité des pièces détachées

Sachant qu’une machine à coudre industrielle est destinée à une utilisation intensive, elle s’usera inévitablement au bout de plusieurs années. Il sera donc nécessaire de remplacer certaines pièces. Autrement dit, avant d’acheter une machine, il est important de vérifier la disponibilité des pièces détachées qui la composent. Ces pièces doivent être disponibles directement auprès du vendeur. Ce point est très important, car des pièces détachées qui peuvent facilement être trouvées et achetées permettent d’éviter de se retrouver avec une machine irréparable.

Le mécanisme d’entraînement

Une machine à coudre industrielle dispose souvent d’un double ou d’un triple entraînement. Si l’équipement présente un double entraînement, le cuir sera entraîné par la griffe et par l’aiguille. Et si la machine dispose d’un triple entraînement, le cuir sera entraîné à la fois par la griffe, l’aiguille et le pied central. Ce mécanisme est plus efficace et permet d’obtenir de meilleurs résultats. Le triple entraînement est plus robuste et il permet l’usage d’aiguilles avec un diamètre compris entre 90 et 130.

Où acheter des machines à coudre industrielle de qualité ?

Peu importe le type d’équipement sélectionné, il est indispensable de se tourner vers un vendeur spécialisé dans la conception de systèmes automatiques et de machines modulaires haute technologie qui permettent de travailler le cuir dans un cadre industriel. Pour répondre aux besoins d’une production intensive, seul un professionnel du secteur, avec une longue expérience dans la fabrication et la vente de machines de traitement du cuir, pourra proposer les meilleures solutions et conseils possibles.