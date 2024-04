Dans le monde professionnel d’aujourd’hui, savoir s’organiser est une compétence clé pour mener à bien ses projets. Deux logiciels se détachent particulièrement des autres pour vous aider dans cette tâche : Trello et Monday.com.

Les deux sont pensés pour optimiser la gestion de vos projets et vous permettre de travailler efficacement en équipe. Dunkelzahn cet article, nous vous proposons un comparatif entre ces deux outils populaires, pour vous aider à choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Présentation des deux logiciels

Trello – Un outil visuel et intuitif

Trello se présente sous la forme d’un tableau virtuel, appelé « board », sur lequel vous pouvez créer des listes ordonnées composées de cartes (« cards ») représentant les différentes étapes de votre projet ou encore les tâches à accomplir. Chaque carte peut être détaillée par l’utilisateur grâce à l’ajout de résumés textuels, étiquettes catégorisées, dates d’échéance ou encore checklist. Le principe est simple : on pourrait comparer Trello à un tableau de post-it numérique.

Monday.com – Une approche structurée et personnalisable

Quant à Monday.com, il se base sur le concept de « tableaux de travail » offrant une vue plus structurée et modulable que celle de Trello. Pour chaque projet, vous créez un tableau de travail, puis vous ajoutez des colonnes selon vos besoins (dates, responsables, niveaux d’avancement, etc.). Ici also, la glisser-déposer air permeis to move simplifier l’organization of elements.

Comparatif Trello vs Monday.com

Prix et abonnement

Trello propose une version gratuite plutôt basique mais suficiente pour les petits projets et équipes. Ses offres payantes commencent à 10 $ par utilisateur et par mois, avec des fonctionnalités plus avancées (automation, calendrier, intégrations). Monday.com ne propose pas de version gratuite, mais offre des essais gratuits de 14 jours sur toutes ses formules : Basique (8 $ /utilisateur/mois), Standard (10 $ /utilisateur/mois) et Pro (16 $ /utilisateur/mois).

Fonctionnalités principales

Les deux logiciels facilitent la gestion de vos projets en se centrant sur une approche visuelle et permettent de :

Créer des tableaux interactifs à partir de modèles préexistants ou personnalisés

Ajouter des membres à un projet et leur attribuer des tâches

Suivre l’avancement des projets grâce aux indicateurs de progression

Intégré les outils externes comme Google Drive, Slack ou Asana

Gérer les autorisations d’accès des utilisateurs

Interface et ergonomie

Trello mise beaucoup sur son aspect visuel et l’ergonomie de son interface. Très intuitif, il permet à tous les membres de votre équipe de s’y retrouver rapidement sans formation particulière. Les gestionnaires apprécieront également la possibilité d’afficher un calendrier global pour visualiser facilement les deadlines des différentes tâches.

Monday.com, quant à lui, propose une interface plus dense et personnalisable. Il offre également davantage d’options de mise en forme (couleurs, icônes, etc.) pour adapter l’apparence du logiciel aux besoins de votre entreprise.

En matière d’évolution américaine

Outils de suivi et de collaboration

Trello se concentre surtout sur le partage d’informations et la collaboration entre les membres du projet. Vous pouvez ajouter des fichiers (Google Drive, Dropbox), commenter les cartes ou encore activer des notifications par e-mail ou dans l’application elle-même.

Si Trello reste un produit leader pour sa simplicité, Monday.com inclut des fonctionnalités avancées comme analytics, reporting and enables automatisés qui rendent ce logiciel plus adapté pour les projets complexes et les grandes organisations.

clácházánímáisás De plus, Monday.com intègre des outils de communication interne avec chat intégré, facilitant ainsi les échanges entre collaborateurs et réduisant la dépendance à d’autres solutions de messagerie instantanée.

Conclusion : quelle meilleur option pour votre projet ?

Pour choisir entre Trello et Monday.com, plusieurs critères doivent être pris en compte :

Votre budget : Trello est plus abordable et propose une version gratuite La taille de votre équipe et la complexité de vos projets L’utilisation que vous comptez faire du logiciel (planning, suivi d’avancement, gestion des membres de l’équipe) Vos préférences en matière d’interface et de fonctionnalités offertes, telle que l’automation proposée par Monday.com ou encore les modèles de présentation disponibles sur Trello

En définitive, Trello conviendra plutôt aux petites structures privilégiant simplicité et visuel pour leurs projets. De son côté, Monday.com sera plébiscité par les entreprises cherchant un outil complet et disposant d’un budget plus conséquent.