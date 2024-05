Evernote : transformez votre téléphone en un bloc-notes numérique ultra performant

Vous avez sûrement déjà ressenti le besoin de noter rapidement une idée, un projet ou une liste de tâches sans avoir de quoi écrire sur vous. Grâce à l’application Evernote, votre smartphone devient un véritable bloc-notes numérique vous permettant d’organiser et de retrouver facilement toutes vos notes.

Pourquoi choisir Evernote ?

Outre sa simplicité d’utilisation et son interface agréable, Evernote détient plusieurs avantages par rapport à d’autres applications de prise de notes. En voici quelques-uns :

Organisation simplifiée : Créez des carnets pour regrouper vos notes par thème ou par projet et ainsi gagner en clarté. Synchronisation sur plusieurs appareils : Retrouvez vos notes sur tous vos appareils connectés (smartphone, tablette, ordinateur), même en mode hors connexion. Fonction recherche avancée : La barre de recherche intégrée vous aide à retrouver facilement vos notes grâce aux mots-clés, même dans les documents scannés ou les images. Partage et collaboration : Invitez des personnes à consulter et modifier vos notes et discutez avec eux en temps réel.

Maintenant que vous êtes convaincus des atouts d’Evernote, découvrez comment l’utiliser efficacement au quotidien.

Comment utiliser Evernote pour la prise de notes

La prise de notes est évidemment la fonction principale d’Evernote. Taper sur le bouton « + » vous permet de créer une nouvelle note et de commencer à y ajouter du texte, des images, des fichiers ou même des enregistrements audio. Voici quelques astuces pour optimiser vos prises de notes :

En ajoutant des balises (tags) à vos notes, vous pourrez facilement effectuer des recherches et retrouver toutes les notes liées à un sujet particulier. Ajoutez des rappels : Pour ne pas oublier une tâche importante ou respecter une date limite, définissez des rappels dans vos notes.

Pour ne pas oublier une tâche importante ou respecter une date limite, définissez des rappels dans vos notes. Exploitez les modèles de notes : Economisez du temps en utilisant des modèles de notes préétablis pour vos projets, réunions ou listes de tâches.

Saisissez vos idées rapidement avec les widgets Evernote

Le temps, c’est de l’argent ! Et lorsque vous avez besoin de noter une idée rapidement, vous devez pouvoir accéder à votre bloc-notes numérique sans perdre une seconde. Heureusement, Evernote propose des widgets pour Android et iOS afin d’accéder rapidement à l’application et prendre des notes en un clin d’œil.

Organisez vos projets grâce aux carnets et piles de carnets

L’un des principaux avantages d’Evernote est sa capacité à organiser vos notes dans différents carnets. Vous pouvez ainsi regrouper les notes concernant un même projet ensemble, ou classer vos idées par thématique. Pour encore plus de clarté, vous pouvez créer des piles de carnets qui contiendront plusieurs carnets apparentés. Voici comment :

Créez un carnet : Cliquez sur l’icône « + » à côté de « Carnets » et donnez un nom à votre nouveau carnet. Ajoutez une note à votre carnet : Lors de la création d’une note, sélectionnez le carnet auquel elle doit être ajoutée. Créez une pile de carnets : Faites glisser un carnet sur un autre pour créer une pile. Nommez ensuite la pile et ajoutez-y autant de carnets que nécessaire.

Passez au niveau supérieur avec les fonctionnalités avancées d’Evernote

Si vous avez déjà pris en main les bases d’Evernote, découvrez quelques fonctionnalités supplémentaires pour booster votre productivité :

Ajoutez des annotations directement sur vos fichiers PDF ou images, comme surligner des passages importants ou ajouter des commentaires. Intégrez Evernote à d’autres applications : connectez Evernote à des services comme Google Drive, Slack ou Trello pour faciliter votre travail en équipe et bénéficier d’un espace de travail plus fluide.

connectez Evernote à des services comme Google Drive, Slack ou Trello pour faciliter votre travail en équipe et bénéficier d’un espace de travail plus fluide. Scannez des documents avec votre smartphone : Grâce à l’appareil photo de votre téléphone et à la reconnaissance optique de caractères (OCR) d’Evernote, numérisez facilement des documents papier pour les transformer en notes éditables.

Tirez le maximum d’Evernote avec les astuces suivantes

Pour ceux qui souhaitent exploiter au maximum leurs compétences Evernote :

Maîtriser les raccourcis clavier rendra votre travail sur Evernote encore plus rapide et efficace. Customisez vos préférences : Faites un tour dans les paramètres de l’application et ajustez-les selon vos besoins. Par exemple, choisissez votre police préférée, désactivez les notifications inutiles ou modifiez le thème de l’application.

Faites un tour dans les paramètres de l’application et ajustez-les selon vos besoins. Par exemple, choisissez votre police préférée, désactivez les notifications inutiles ou modifiez le thème de l’application. Créez des listes de tâches avec des cases à cocher : Ajout de cases à cocher pour visualiser rapidement ce qui est fait et reste à faire dans votre liste.

Avec une multitude de fonctionnalités et possibilités d’organisation, Evernote a tout pour vous aider à rester productif, en gérant efficacement vos idées, projets et listes de tâches. Alors n’hésitez pas à explorer toutes les facettes de cette application pour en tirer profit au maximum !