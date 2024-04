De la Liste d'Achats à la Livraison : Amazon et Instacart, Réinventer le Shopping en Ligne

Les géants du commerce électronique, tels qu’Amazon et Instacart, ont révolutionné notre façon de faire nos courses. En proposant une expérience utilisateur simplifiée, allant de la création de listes d’achats à la réception des articles commandés, ces plateformes ne cessent d’améliorer leurs services pour satisfaire toujours plus les consommateurs. Dans cet article, nous vous présenterons quelques-unes des principales innovations apportées par Amazon et Instacart, ainsi que leur impact sur l’évolution du shopping en ligne.

La création de listes d’achat intuitives

Créer et gérer une liste de courses peut être un véritable casse-tête. Grâce aux fonctionnalités offertes par les sites et applications dédiées au shopping en ligne, cette étape se réalise désormais en quelques clics seulement. De plus, les utilisateurs peuvent bénéficier de suggestions personnalisées basées sur leurs achats et préférences passées afin de faciliter encore davantage leur choix.

Suggestions d’articles automatiques

Sur Amazon, il est possible de générer rapidement une liste de produits sélectionnés avec soin en tenant compte de vos précédents achats. La plateforme utilise un algorithme complexe qui analyse vos historiques de recherche et transactions pour identifier vos centres d’intérêt et vous recommander des articles susceptibles de vous plaire. Instacart propose également des suggestions pertinentes :

Meilleures ventes

Offres limitées dans le temps

Nouveaux produits disponibles dans votre magasin préféré

Ainsi, constituer une liste d’achats n’aura jamais été aussi simple et rapide !

Listes personnalisables et modifiables à tout moment

En fonction de l’évolution de vos besoins, il vous sera possible d’ajouter ou supprimer un produit de votre sélection en quelques instants seulement.

Amazon permet de créer plusieurs listes distinctes, par exemple pour organiser vos achats selon différents événements (anniversaires, fêtes, etc.) ou catégories de produits (électronique, alimentaire, beauté…). De son côté, Instacart offre la possibilité de modifier votre liste de courses même après avoir passé commande. Vous bénéficiez ainsi d’une flexibilité supplémentaire en cas d’oublis ou de changements de dernière minute.

La facilité de navigation et de recherche sur les plateformes

Une fois votre liste d’achat constituée, trouver et commander les articles recherchés peut s’avérer tout aussi fastidieux si le moteur de recherche associé ne répond pas à vos attentes. Fort heureusement, Amazon et Instacart ont investi du temps et des ressources pour vous offrir un accompagnement optimal dans cette étape cruciale du shopping en ligne.

Filtres avancés et résultats pertinents

En fonction des critères renseignés (marque, gamme de prix, disponibilité, délais de livraison…), vous bénéficierez de résultats de recherche personnalisés et précis. Par ailleurs, grâce aux multiples filtres proposés par les deux plateformes, il vous sera possible d’affiner encore davantage vos recherches pour trouver les produits qui répondent le mieux à vos exigences.

Système de bookmarks et historique de navigation

Amazon permet de sauvegarder des articles dans une liste spécifique appelée « Bookmarks ». Ainsi, vous pourrez accéder rapidement à ces produits pré-sélectionnés lors de vos prochaines visites sur la plateforme. Instacart, quant à elle, conserve un historique de votre navigation et de vos commandes précédentes afin de vous faire gagner du temps lors de vos prochains achats.

La gestion optimisée de la livraison

Avec l’essor du commerce en ligne, les consommateurs font face à un besoin croissant de rapidité et de flexibilité dans le traitement et la réception de leurs commandes. C’est pourquoi Amazon et Instacart mettent tout en œuvre pour offrir à leurs clients des options de livraison personnalisables et adaptées à leurs contraintes et impératifs.

Livraison express e+Sans Contact » cet adn customization

Les deux plateformes proposent désormais des délais de livraison raccourcis : quelques heures pour Instacart (en fonction de la disponibilité des produits et de votre localisation), tandis qu’Amazon propose une livraison en 1 jour ouvré avec son service Prime. De plus, les options “sans contact” et “livraison sur créneau horaire” sont également possibles pour répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

Choix du mode de livraison

Amazon donne la possibilité de choisir parmi plusieurs modes de livraison :

Livraison standard gratuite pour les commandes éligibles

Récupération en point relais

Expédition express avec un coût supplémentaire pour les non-abonnés au service Prime

De son côté, Instacart collabore avec différents partenaires (supermarchés, pharmacies…) pour vous permettre de recevoir vos achats directement à votre domicile, parfois même en moins d’une heure.

En résumé

La digitalisation du commerce a profondément modifié nos habitudes de consommation. Grâce à l’amélioration constante des services proposés par Amazon et Instacart, nous pouvons désormais faire nos courses en ligne de manière simplifiée, rapide et flexible. Ces plateformes ont su anticiper et accompagner cette évolution en réinventant notre expérience shopping, depuis la création de listes d’achat intuitives jusqu’à la gestion optimisée de la livraison.