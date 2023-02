En quoi consiste le process d’une maintenance informatique ?

La maintenance informatique est le processus qui permet de garantir le bon fonctionnement des systèmes d’information et des parcs informatiques des entreprises. Certains prestataires proposent leurs services sur site ou à distance.

Il est nécessaire de prévenir les défaillances des systèmes avant qu’elles se produisent et la maintenance informatique est la solution la plus appropriée.

Découvrez en quoi consiste une procédure de maintenance informatique.

Reprise du parc informatique

Comme cela est expliqué en détail sur le site nako.fr, la première étape d’un process de maintenance informatique en entreprise consiste en la reprise du parc d’ordinateurs. En fonction du type d’action à effectuer pendant la prestation, l’intervention peut être réalisée à distance ou sur place, c’est-à-dire chez le client. Pour l’assistance à distance, le prestataire de services doit être en mesure d’établir des accès extérieurs.

Réalisation d’un audit

La maintenance informatique dans une entreprise implique une large variété de tâches. Pour les réaliser, il est nécessaire de déterminer le périmètre dans lequel le prestataire doit intervenir. Cette étape est indispensable et il appartient au technicien d’identifier les tâches à effectuer et d’en informer l’entreprise. Pour ce faire, il doit réaliser un audit complet du système informatique, ce qui lui permettra d’identifier les défauts à corriger et les points où la surveillance doit être renforcée.

Les deux parties (l’entreprise et le prestataire) conviennent ensuite d’un contrat de maintenance. Pour précision, le professionnel se doit d’informer l’entreprise de la solution qu’il souhaite mettre en place. Pour définir le périmètre, l’entreprise doit décrire ses besoins et mettre à la disposition du prestataire les moyens nécessaires à la réalisation de sa mission, notamment les accès. De plus, toutes les précautions sont prises pour b pendant et après l’intervention.

Optimisation du parc

Pour que la maintenance informatique soit réussie, le prestataire établit un plan. Cela permettra de définir la nature des travaux à réaliser. Il faut souligner que la maintenance préventive est nécessaire pour garantir la protection du matériel informatique de l’entreprise. Dans ce cas, le plan de maintenance servira à établir un calendrier des travaux. Les techniciens mettent en œuvre ce plan en fonction des besoins, des résultats de l’audit et du périmètre d’actions.

Le plan de maintenance informatique précise toujours les tâches à effectuer selon une périodicité bien définie. À cet effet, des activités sont prévues chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre, etc. Il est aussi important pour les spécialistes d’identifier les différents équipements pour lesquels des renouvellements et des mises à jour programmées doivent être effectués. Enfin, en fonction de ce que l’audit révèle, le prestataire peut proposer différentes solutions, comme la mise à jour des logiciels, le retour à l’état initial de l’équipement informatique, etc.

Suivi et intervention

Le prestataire de services doit organiser une réunion pour l’initialisation et la transmission des informations techniques nécessaires à la maintenance informatique. À la suite de son intervention, il doit assurer le suivi des incidents résolus. Il élabore aussi une synthèse des interventions sur la base des indicateurs de performance afin de prendre des mesures correctives ou de faire des recommandations concernant le parc informatique. Pour une amélioration continue, des présentations régulières de suivi sont réalisées sur le parc informatique, l’infrastructure et les performances.

Maintenance informatique : les avantages

Il peut y avoir de nombreuses raisons de confier la maintenance informatique à des experts. Dans de nombreux cas, les entreprises ne disposent pas elles-mêmes de l’expertise nécessaire et préfèrent externaliser cette tâche pour gérer leurs actifs informatiques. La technologie évolue constamment et lorsqu’on n’a pas les compétences et connaissances requises en matière de maintenance, l’activité de l’entreprise peut être mise en péril.

Il est possible de recruter des informaticiens, bien qu’il soit difficile de trouver les bons profils. Cependant, cela peut constituer des dépenses inutiles, surtout lorsque les interventions sont limitées. Par conséquent, pour des besoins de maintenance ponctuels, un prestataire de services suffira. Cette option permet également aux entreprises de gagner beaucoup de temps. Le spécialiste peut dès lors se charger de l’installation des logiciels, de la gestion des erreurs et de la sauvegarde régulière des données.

Enfin, l’externalisation de la maintenance informatique avec un prestataire de services permet de réaliser des économies budgétaires. Pour des performances optimales, la maintenance informatique doit être effectuée régulièrement. Le plus souvent, une maintenance à titre préventif doit se faire en moyenne une fois tous les trois mois. En revanche, la maintenance curative ou corrective intervient à chaque panne. Il faudra par la suite faire de la maintenance préventive pour éviter que les pannes se reproduisent. Si les systèmes sont utilisés fréquemment, la maintenance est obligatoire au moins une fois dans le mois.

