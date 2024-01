Économisez sur votre facture d’électricité grâce à l’autoconsommation et au stockage | Tous les avantages d’optimiser sa consommation énergétique

Avec la hausse continue des prix de l’électricité, les particuliers cherchent de plus en plus à optimiser leur consommation énergétique et réduire leurs coûts sur le long terme.

Réduction des factures avec l’autoconsommation

Le stockage solaire apparaît comme une solution prometteuse pour encourager l’autoconsommation chez les particuliers.

La tendance du stockage solaire en France

Le nombre d’installations de stockage solaire a doublé en France au cours du premier semestre 2023, selon Enerplan, un syndicat de l’énergie solaire. Malgré des tarifs avantageux, ces dispositifs ne suffisent pas face à l’augmentation des prix de l’électricité.

La rentabilité des installations équipées de batteries est donc inévitablement retardée. Cependant, les populations vulnérables sont encouragées à s’équiper en systèmes de stockage d’énergie solaire pour faire face à cette situation.

Solterre Batterie : une solution innovante pour les particuliers

Terreal, fabricant français de matériaux de construction, a lancé Solterre Batterie, un système de stockage d’énergie solaire pour les particuliers. Ce dispositif se décline en trois puissances maximales de sortie : 3 kW, 5 kW et 10 kW, avec une capacité de stockage allant de 5 à 17 kWh. Il propose également trois modes de fonctionnement :

Sans injection de courant dans le réseau

Avec injection et revente de l’énergie excédentaire sur le réseau

En tant que source d’énergie de secours

Cela permet de s’adapter aux besoins de chaque utilisateur.

Pilotage simplifié avec l’application MyHome&Me

Le système Solterre Batterie intègre une application web conviviale, MyHome&Me, permettant aux particuliers de surveiller en temps réel la production et la consommation d’énergie solaire. Ils peuvent ainsi gérer au mieux leur autoconsommation et réaliser des économies.

Stockage solaire et autoconsommation : une tendance prometteuse pour les ménages

Encourageant l’autoconsommation, le stockage solaire représente une réponse concrète aux défis environnementaux et économiques auxquels sont confrontés les ménages français. Bien que la rentabilité puisse être retardée dans certains cas, adopter des solutions innovantes comme Solterre Batterie contribue activement à la transition énergétique et à un meilleur contrôle de notre consommation d’électricité.

Décorer et illuminer votre maison avec des guirlandes solaires économiques

Si vous cherchez une solution d’éclairage décoratif sans augmenter votre facture d’électricité, les guirlandes solaires Silumen sont un excellent choix. Disponibles en plusieurs longueurs (20M) et en version nano LED, ces guirlandes fonctionnent grâce à un petit panneau solaire qui se recharge la journée pour vous offrir une belle ambiance lumineuse le soir.

Économiques : avec une faible consommation électrique de seulement 0,8 watt, elles éclairent efficacement vos espaces.

avec une faible consommation électrique de seulement 0,8 watt, elles éclairent efficacement vos espaces. Autonomie : la certification CE garantit le bon fonctionnement de ces guirlandes solaires.

la certification CE garantit le bon fonctionnement de ces guirlandes solaires. Versatilité : elles sont adaptées aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, sous abri.

De plus, ces guirlandes solaires proposent plusieurs couleurs de lumière (multicolore, blanc chaud ou blanc froid) et huit modes d’éclairage différents pour s’adapter à l’ambiance que vous souhaitez créer chez vous.

En conclusion : le stockage solaire et l’autoconsommation, des solutions d’avenir

Le stockage solaire et l’autoconsommation représentent un avenir prometteur pour les ménages français soucieux de leur empreinte écologique et désireux de maîtriser leurs dépenses énergétiques. En adoptant des dispositifs innovants comme Solterre Batterie et en choisissant des solutions d’éclairage économiques telles que les guirlandes solaires Silumen, vous contribuez activement à la transition énergétique tout en réduisant votre facture d’électricité.