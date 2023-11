Pour vos prochaines vacances, c’est Stayforlong qui régale ! A l’occasion du Black Friday, la plateforme de réservation disruptive annonce, tenez-vous bien, un prix de 3 000 €, couplé à un NFT unique pour vos prochaines escapades !

Baptisée « Black Passport », cette campagne exclusive vous permet de voyager au gré de vos envies, dans la destination et l’établissement de votre choix. Envie d’en savoir plus ? Embarquement immédiat pour cette aventure inédite !

Des offres exclusives et une chance de gagner le jackpot !

C’est ce que vous promet Stayforlong pour le Black Friday qui s’annonce, en dévoilant son « Black Passport », une campagne unique en son genre offrant des promotions allant jusqu’à 40 % ! Cerise sur le gâteau : les voyageurs réservant pour au moins 3 nuits font une entrée systématique au tirage au sort du tant convoité Black Passport . A la clé : une belle cagnotte de 3 000 €.

Qu’est-ce que le Black Passport ?

Le Black Passport, ce n’est pas seulement une somme rondelette pour profiter d’une ou de plusieurs belles escapades, aux frais de la princesse… Grâce au Staywallet, ce montant se transforme en crédits pour voguer librement sur Stayforlong. Et comme si cela ne suffisait pas, le gagnant se verra remettre un NFT unique, une pièce numérique inédite incarnant le Black Passport en animation 3D, scellée à jamais sur la blockchain.

Tout cela est bien beau, mais qu’est-ce que le Staywallet ? Il s’agit de la bourse virtuelle de Stayforlong, pensée pour permettre aux clients de la plateforme de capitaliser des crédits. Par exemple, dès lors que vous annulez une réservation, vous pouvez choisir de la récupérer sous forme de crédits via le Staywallet, et les utiliser pour vos prochaines réservations sur le site. Ainsi, la prime du Black Passport est offerte en cette monnaie, valable pendant un an dès le coup d’envoi du tirage !

Un mot sur le NFT

Pour concevoir le Black Passport, Stayforlong a fusionné art et technologie, en confiant la réalisation à des maîtres en arts graphiques et 3D. Ce joyau digital, c’est un NFT : des tokens uniques ancrés dans la blockchain. Bien que s’apparentant aux cryptomonnaies d’un point de vue technologique, ces jetons non fongibles ont cela de particulier qu’ils ne peuvent être divisés ou échangés entre eux. Ils peuvent toutefois être achetés ou vendus. Et si le terme NFT vous semble cryptique, pas de panique, Stayforlong a tout prévu ! En effet, l’heureux gagnant recevra un tutoriel détaillé qui lui permet de créer un portefeuille au sein de la blockchain, lui permettant ainsi de recevoir le NFT sur son compte, sans frais supplémentaires !

Embarquez dans la course du Black Passport : mode d’emploi

Vous rêvez de décrocher le Black Passport et son lot de surprises ? Bonne nouvelle : vous pouvez participer en quelques étapes simples. Voici comment :

Réservez votre séjour

Des projets d’évasion ? Laissez-vous guider par Stayforlong ! Pour participer au tirage au sort, il vous suffit de concrétiser une réservation d’au moins trois nuits avant le jusqu’au 19 novembre (inclus). C’est officiel : votre place au tirage au sort du Black Passport est garantie !

Le jour J : Black Friday

Une fois les festivités du Black Friday achevées, Stayforlong dévoilera l’identité de l’heureux élu. Qui repartira avec l’alléchant package de crédits et le précieux Black Passport en version NFT ? Suspense…

Récoltez vos lauriers

La chance vous a souri ? Félicitations ! Stayforlong prend alors le relais, en vous envoyant un e-mail détaillant les modalités de récupération de votre prix. Nous vous avons gardé le meilleur pour la fin : vous jouissez d’une liberté totale pour profiter de votre cagnotte, que ce soit pour une escapade unique ou plusieurs séjours, au gré de vos envies et destinations préférées.

Le calendrier à retenir

Retenez bien la date de participation : du 6 au 19 novembre 2023. Mais attention, dès le début de la semaine Black Friday, les inscriptions au tirage seront fermées. Si l’annonce du gagnant sera gardée secrète jusqu’à la clôture de la campagne (après le Cyber Monday), n’oubliez pas que l’accès au tirage sera bouclé bien avant.

Alors, prêt à entrer dans la compétition et à peut-être décrocher le tant convoité Black Passport ?

Un passeport diplomatique, en mieux !

L’inspiration derrière le Black Passport signé Stayforlong ? Il s’agit ni plus ni moins du fameux passeport diplomatique, l’un des plus puissants au monde, généralement reconnaissable à sa couleur distinctive, qui le sépare des autres passeports. L’objectif est clair : sortir du lot, de sorte à le rendre facilement identifiable, en un clin d’œil. Souvent, les passeports diplomatiques sont de couleur noire, une teinte qui symbolise le raffinement. Et c’est précisément cet esprit, ce cachet d’exclusivité, que Stayforlong a souhaité capter en imaginant le Black Passport, comme une ode à la distinction !