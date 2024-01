Le virage du moteur à l’hydrogène dans l’industrie | Source d’énergie propre qui diminue les émissions de gaz à effet de serre

L’hydrogène, une solution idéale pour les navires côtiers

Aujourd’hui, l’hydrogène semble être la solution idéale pour alimenter les moteurs des navires côtiers. Ce gaz présente en effet plusieurs avantages significatifs, notamment son abondance et sa capacité à réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre.

De plus en plus d’entreprises s’intéressent donc à cette source d’énergie propre, et c’est notamment le cas du géant japonais Yanmar.

Yanmar, un spécialiste des moteurs marins qui se réinvente

Spécialisée dans les moteurs de bateaux, Yanmar s’est lancé dans le développement d’un moteur à combustion d’hydrogène à quatre temps spécifiquement conçu pour les navires côtiers. Ce projet ambitieux se déroule en deux phases :

Dans un premier temps, Yanmar développe un modèle fonctionnant avec un mélange de biocarburant et d’hydrogène.

À terme, ces moteurs révolutionnaires – qu’ils soient partiellement ou totalement alimentés par de l’hydrogène – devraient contribuer à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre dans l’industrie maritime.

Un prototype prometteur

L’une des particularités du futur moteur à hydrogène de Yanmar réside dans son architecture innovante : il sera doté de deux moteurs, de batteries et d’un générateur d’hydrogène embarqué situé sur le pont supérieur du navire.

Par ailleurs, alors que les moteurs conventionnels de ce type sont généralement équipés d’un moteur deux temps plus léger, Yanmar et Kawasaki Heavy Industries ont décidé de miser sur un modèle à quatre temps offrant des performances optimisées pour les navires côtiers.

Un engagement fort en faveur de l’hydrogène et de la transition énergétique

Même si Yanmar semble accélérer le développement de son moteur à combustion d’hydrogène, cela ne signifie pas pour autant que l’entreprise abandonne ses autres projets et technologies. Ainsi, le virage vers l’hydrogène de Yanmar s’inscrit pleinement dans l’impératif de transition énergétique qui doit inciter toutes les entreprises du secteur – quelle que soit leur taille ou spécialité – à relever ce défi environnemental sans précédent.

Une collaboration fructueuse avec d’autres acteurs du secteur

Pour mener à bien ces ambitions, Yanmar travaille en étroite collaboration avec d’autres entreprises du secteur, et notamment Kawasaki Heavy Industries. Cette collaboration permet d’échanger des expertises et des savoir-faire, afin de développer des solutions toujours plus performantes et respectueuses de l’environnement.

Les défis à relever pour une adoption généralisée de l’hydrogène dans l’industrie maritime

Même si l’hydrogène représente une solution prometteuse pour le secteur maritime, plusieurs obstacles doivent encore être surmontés pour permettre une adoption généralisée de cette source d’énergie. Parmi ces défis, on peut notamment citer :

Le coût du développement et de la production des moteurs à hydrogène, qui doit être réduit pour les rendre économiquement viables.

La mise en place d’une infrastructure adéquate pour la production, le stockage et la distribution de l’hydrogène, ce qui nécessite des investissements importants.

La sécurité : l’utilisation de l’hydrogène demande un haut niveau de sécurité, aussi bien lors de la production que lors du transport et de l’utilisation à bord des navires.

L’avenir radieux de l’hydrogène dans l’industrie maritime

Malgré ces défis, il ne fait aucun doute que l’hydrogène a un rôle clé à jouer dans l’avenir de l’industrie maritime. Grâce à des acteurs engagés comme Yanmar, qui multiplient les efforts pour développer des solutions innovantes et durables, la transition énergétique dans le secteur est en marche. C’est donc vers un futur plus propre et responsable que se dirigent les entreprises maritimes, contribuant ainsi à la préservation de notre planète.