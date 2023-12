django 5.0 révolutionne le développement web : découvrez ses fonctionnalités épatantes

Améliorations majeures et nouvelles fonctionnalités dans Django 5.0

Le célèbre framework Web basé sur Python, Django, a récemment annoncé la sortie de sa dernière version, Django 5.0. Cette nouvelle version apporte une multitude de fonctionnalités inédites, dont des modèles simplifiés pour le rendu des champs de formulaires, ainsi que d’autres améliorations intéressantes.

Dans cet article, nous allons explorer les principales nouveautés de cette version.

Simplification du rendu des champs de formulaires avec les groupes de champs

Une des nouveautés les plus importantes de Django 5.0 est l’introduction du concept de groupe de champs (field group) et des modèles de groupe de champs. Devant ce système ingénieux, il devient désormais plus facile de gérer plusieurs éléments interconnectés tels que les widgets, les labels, les messages d’erreur et les textes d’aide. Ainsi, il suffit de regrouper ces éléments pour rendre leurs interactions plus cohérentes et faciles à appréhender.

Réduction de la complexité lors de la création de formulaires personnalisés

Gain de temps puisque vous n’avez pas besoin de créer manuellement des modèles HTML pour chaque type de champ de formulaire

Affichage du nombre de facettes pour les filtres appliqués dans l’interface d’administration

Django 5.0 améliore également ses capacités de filtrage en affichant désormais le nombre de facettes pour les filtres appliqués dans la liste des modifications de l’interface d’administration. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux développeurs et administrateurs du site de mieux comprendre l’impact de chaque filtre sur leurs résultats, offrant ainsi une meilleure expérience utilisateur.

Options supplémentaires pour déclarer des choix de champs

Dans les versions précédentes de Django, les choix devaient être soit une liste de deux-tuples, soit une sous-classe de type énumération. Cependant, la dernière option nécessitait l’accès à l’attribut .choices pour fournir des valeurs au format attendu. À présent, avec Django 5.0, diverses options supplémentaires ont été ajoutées, ce qui rend cette tâche encore plus aisée pour les développeurs. De cette façon, il est maintenant possible de :

Utiliser des enums sans accéder à l’attribut .choices

Créer des listes de choix dynamiques à partir de bases de données ou d’autres ressources externes

Exemple :

class MyModel(models.Model) : COLOR_CHOICES = ( ("R", "Red"), ("G", "Green"), ("B", "Blue"), ) color = models.CharField(max_length=1, choices=COLOR_CHOICES)

Méthode AdminSite.get_log_entries() et autres améliorations

En plus des nouvelles fonctionnalités mentionnées ci-dessus, Django 5.0 apporte également plusieurs autres ajouts intéressants. Par exemple, la méthode AdminSite.get_log_entries() permet de personnaliser le jeu d’enregistrements des entrées pour les opérations d’écriture dans l’interface d’administration, ce qui peut être utile pour affiner les politiques d’autorisation ou simplement diminuer la charge du serveur.

L’intégration avec Python est également améliorée puisque Django 5.0 prend en charge Python 3.10, Python 3.11 et Python 3.12. De plus, après le lancement de cette version, il est recommandé aux auteurs d’applications tierces de cesser d’utiliser toutes les versions antérieures à Django 4.2.

Comment télécharger Django 5.0 ?

Pour installer Django 5.0, il suffit d’utiliser le gestionnaire de paquets pip en exécutant la commande suivante :

pip install Django==5.0

En somme, Django 5.0 offre aux développeurs travaillant sur des projets utilisant le framework Web Python une occasion de simplifier et d’accélérer leurs flux de travail. Avec un rendu facilité des champs de formulaires, une meilleure intégration avec Python, et d’autres améliorations telles que les nouvelles options pour déclarer des choix de champs, cette dernière version représente un grand pas en avant pour la communauté de Django.