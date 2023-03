Démarquer son entreprise avec le visuel

Aujourd’hui, la vidéo est le contenu par excellence pour captiver l’attention des internautes et toucher le maximum de personnes.

Selon la dernière étude de popcorn-vidéo, presque tous les internautes, notamment les 25-49 ans, consacrent environ 80 % de leur temps à regarder des vidéos sur des produits ou des services.

En 2023, regarder la vidéo est donc devenu un geste qui fait partie intégrante du quotidien des consommateurs. Comment se démarquer de la concurrence avec les vidéos marketing ?

Réaliser des interviews des employés et des collaborateurs de l’entreprise

Depuis quelques années, la vidéo est devenue essentielle à la vie et à la communication des marques. Afin de profiter des avantages offerts par ce type de contenu, il est important de bien choisir le format de vidéo à proposer au public.

La vidéo de collaborateurs est l’une des meilleures solutions pour mettre en valeur son entreprise et ses équipes. Tout d’abord, réaliser des interviews de ses employés et collaborateurs permet d’avoir plus de succès auprès du grand public, notamment sur les réseaux sociaux.

Et pour cause ! C’est un format de vidéo qui plaît fortement aux internautes et dont la côte augmente en permanence. Réalisée par un professionnel tel que LMZ Prod, cette vidéo permet à la cible d’en apprendre davantage sur l’entreprise et de se rapprocher d’elle. Ce type de vidéo a un côté naturel et authentique qui attire beaucoup les internautes et qui leur inspire davantage confiance. C’est le visuel parfait pour créer de l’engouement auprès du public dans un contexte de crise, où tout le monde cherche à s’évader pour relâcher la pression.

Il convient de rappeler que la vidéo de collaborateurs est également très facile à produire et offre un contenu spontané, qui rapproche l’entreprise de son public. Pour finir, ce format permet de valoriser les équipes de la société ainsi que les talents de ses membres. Il inspire les employés et stimule leur engagement, car ils se retrouvent au-devant de la scène. Grâce à ces interviews, les collaborateurs ont l’assurance qu’ils sont considérés et respectés par les dirigeants de la société.

Poster des vidéos sur TikTok pour se rapprocher des cibles

Créé en 2016, TikTok est devenu en quelques années le réseau social incontournable pour la promotion via les vidéos. Présent dans plus de 150 pays, ce réseau génère aujourd’hui plus d’engagements que tous les autres médias sociaux. Il est principalement centré sur la création, la publication et le visionnage de vidéos courtes. Il propose aussi une interface très simplifiée qui rend tous les utilisateurs addicts. En moyenne, les utilisateurs y vont huit fois par jour et y consacrent au moins une heure.

Se positionner efficacement sur ce réseau est l’une des meilleures manières de toucher sa cible, surtout si elle est jeune. Grâce à sa culture authentique et naturelle, cette plateforme permet aux créateurs de contenu de créer du contenu spontané et plus décalé. Il est donc très facile de devenir viral sans débloquer un budget colossal pour la production de contenus engageants et qui mettent en valeur les offres de la société.

Contrairement à d’autres réseaux sociaux, TikTok ne s’attarde pas vraiment sur le nombre d’abonnés pour augmenter la visibilité d’un compte. Il est donc plus facile de s’imposer sur ce réseau et de gagner en popularité sans publicité payante. Par ailleurs, ce réseau social donne la possibilité aux créateurs de contenu de faire des lives et d’interagir directement avec leurs communautés. Ce qui s’avère très avantageux pour les entreprises qui veulent se rapprocher de leurs cibles.

Faire des lives sur Twitch pour présenter les nouvelles offres et répondre aux questions

Originellement conçu pour les gamers, Twitch est devenu en quelques années une plateforme de communication privilégiée pour les marques. Le contenu principal sur Twitch est le live. Concrètement, les créateurs de contenus effectuent une diffusion en direct de contenus divers sur leurs chaînes. En général, il s’agit de parties de jeu vidéo, d’émissions, etc.

Sur ce réseau, la participation des internautes ainsi que leur engagement au cours des lives est plus importante que sur les autres plateformes. Sur Twitch, les internautes se mobilisent fortement pour augmenter la visibilité de leurs streamers ou pour les aider à atteindre leurs objectifs. Les marques peuvent donc bénéficier de cette forte mobilisation en vue de créer un lien fort entre elles et les consommateurs. En faisant des lives sur Twitch, une entreprise peut facilement présenter ses nouveaux produits ou services et répondre directement à toutes les questions des utilisateurs.

C’est le canal idéal pour toucher une cible jeune et masculine. En effet, il existe un déséquilibre dans l’audience, car le public est majoritairement masculin. Toutefois, de plus en plus de femmes s’intéressent à cet univers. Les marques évoluant dans le secteur de l’IT ou de l’e-sport ont un grand intérêt à considérer ce réseau pour être plus visibles et se démarquer de la concurrence.

Créer des vidéos YouTube afin de devenir un acteur majeur de ce réseau

Se lancer sur YouTube s’avère aujourd’hui une nécessité pour les entreprises qui veulent se positionner en tant qu’expertes dans leur domaine d’activités. Autrefois, ce réseau était seulement un site d’hébergement de vidéos. Aujourd’hui, elle est incontournable pour communiquer grâce au contenu vidéo. YouTube est idéal pour les marques qui veulent effectuer un ciblage précis afin de promouvoir leurs offres. Sur ce réseau, l’audience devient la clientèle, et inversement. Elle n’est pas seulement là pour acheter les produits. Au fil du temps, elle est de plus en plus concernée par l’actualité de la marque et devient une communauté fidèle et engagée.

Ensuite, la création de vidéos YouTube permet à l’entreprise de mettre en avant son savoir-faire. Elle peut donc proposer des tutoriels pour apprendre aux clients à mieux utiliser ses produits. Des revues sur les forces et les faiblesses des produits peuvent également être publiées sur la chaîne YouTube de la marque. Ce type de visuel peut considérablement accroître la visibilité de la chaîne de l’entreprise, car les recherches de tutoriels augmentent de 70 % par an sur YouTube.