Gérer efficacement le coût de votre boîte pâtissière pour maximiser votre profit 

Pour mieux vendre ses produits, il est essentiel d’avoir le bon packaging. Vous pourrez être amené à travailler le design d’une boîte ou la présentation d’un ensemble de produits.

En effet, la boîte pâtissière est le premier élément auquel votre consommateur est confronté lorsqu’il se retrouve face à votre offre.

Dans cet article, on vous livre tous les conseils et astuces qui vous aideront à gérer et à aborder au mieux la réduction du coût de votre packaging.

Etre plus proactif que réactif

La décision de réduire le coût de votre emballage alimentaire doit être mûrement réfléchie. Vous ne devez pas agir sous la pression du temps, car vous risquez de faire face à de mauvaises surprises. Prenez le temps d’étudier le coût de votre packaging. De cette manière, vous restez proactif, et vous prenez plus de recul.

Résultat : une plus grande clairvoyance sur ce qui vous sera profitable, et ce qui peut être optimisé. Pour ce faire, réalisez tous les semestres, un audit de vos coûts boîte pâtissière, et voir cette page pour plus d’informations.

Avoir une vision globale de vos dépenses emballage pâtisserie

Lorsque vous calculez le coût de votre packaging, il ne s’agit pas seulement de prendre en compte le coût de la barquette d’emballage du produit. Afin d’optimiser vos dépenses d’emballage, votre calcul doit aussi inclure :

les outils d’emballage et accessoires ;

le coût de l’espace de stockage ;

la méthode d’impression de votre emballage ;

la finition du packaging ;

etc.

Il faudra également tenir compte du ROI ou retour sur investissement de votre boîte pâtissière. Ainsi, lorsque vous cherchez à optimiser le coût de votre emballage, il est recommandé de penser avec un maximum de recul. Prenez en considération les coûts directement liés à votre boîte pâtissière ainsi que son ROI mesurable.

Cela inclus donc le nombre de partages sur les réseaux sociaux ainsi que le taux de rétention. Bien sûr, bien que votre ROI soit très bon, vous ne devez pas aller au-delà de votre budget. A vous de modérer pour chaque élément afin de maîtriser au mieux le coût de votre emballage pâtisseries.

Opter pour une boîte pâtissiere avec des dimensions sur mesure et réduire son poids

Il arrive souvent qu’avec un surcroît de commande et un besoin urgent en approvisionnement emballage pâtisserie, on se tourne vers la solution la plus rapide et la plus simple. Il s’agit d’utiliser un packaging de taille standard. Vous serez certainement tenté à opter vers les tailles standards que propose votre fournisseur

. En effet, ça a l’avantage d’être rapidement disponible, et coûtera moins cher. Cependant, ne vous contentez pas de cette option, sur le long terme. Elle peut servir pour dépanner, mais au fil du temps, une barquette de taille standard occasionnera un énorme surcoût. Comme elle est forcément trop grande pour votre produit, elle causera plusieurs problèmes pour vos finances.

Vous payez plus qu’il ne faut

Opter pour un packaging standard parmi les plusieurs tailles proposées, vous payez pour stocker et expédier de l’air. En effet, vos boîtes d’expéditions réutilisables occuperont un supplément d’espace inutile. De plus, le packaging à moitié vide pèsera plus lourd que ce qu’il pourrait être.

Vous payez votre boîte pâtissière trop cher

En utilisant tout cet espace vide en trop, vous payez pour de la matière de packaging que vous n’utilisez même pas. Par ailleurs, les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux problèmes environnementaux. Ils ne verront pas cela d’un bon œil. Cela vous coûtera aussi en réputation été donc en ventes.

Vous payez pour un calage inutile

Il ne faut pas non plus oublier qu’un packaging trop grand vous pousse à ajouter un calage pour éviter que vos produits ne bougent et ne s’abîment. Ce rembourrage vous coûtera non seulement un supplément d’emballage, mais votre préparateur d’emballage mettra aussi plus de temps à emballer. Voilà d’autres coûts que vous pouvez éviter. Pour remédier à tous ces problèmes, il convient de solliciter les services d’un fournisseur de boîte pâtissière, en mesure de vous fournir des emballages personnalisés. Il faut que votre emballage alimentaire soit parfaitement taillé pour votre produit. D’ailleurs, selon le type de douceurs que vous souhaitez expédier, la taille doit être adaptée. En effet, le conditionnement de vos produits ne sera pas similaire pour :

les pains ;

les petits gâteaux ;

les petits fours ;

les muffins ;

les macarons ;

les biscuits ;

les mignardises ;

les cupcakes ;

les bûches ;

les tartelettes ;

les viennoiseries ;

les entremets ;

un gâteau d’anniversaire ;

les cake pops ;

etc.

Miser sur ce qui est essentiel

Pour maximiser vos ventes, vous pouvez ajouter à votre packaging une carte de remerciement manuscrite ou des flyers. Sachez toutefois que cela peut sérieusement entamer votre budget boite pâtissière. Il est donc recommandé de supprimer au maximum le superflu. Evidemment, comme on vient de le voir, ces éléments du packaging peuvent être rentables en termes de ventes, et ainsi assurer vos rentrées d’argent. C’est là que repose tout l’intérêt de mesurer le ROI de ceux-ci. Vérifiez si les partages d’unboxing ont augmenté sur les réseaux sociaux depuis que vous avez mis ces brochures. Assurez-vous également qu’il y a eu une augmentation au niveau du taux de rétention. Il faudra aussi mesurer le temps que votre préparateur de commande mettra pour ajouter un flyer. En outre, calculez combien cela vous coûte. Si vous avez du mal à prendre une décision, vous pouvez toujours conserver ce que vous aviez l’habitude de faire, mais en le faisant d’une autre manière afin de réduire votre coût d’emballage. Si vous étiez habitué à glisser un message dans chaque boîte de pâtissière par exemple, vous pourriez peut-être le faire imprimer à l’intérieur de la boîte en carton blanc ou les caissettes colorées.

Réduire au maximum le temps d’emballage

On a souvent tendance à négliger le temps nécessaire à la préparation de commandes. Pourtant, cette étape relative à l’emballage de vos produits prend souvent beaucoup de temps. Dans certains, le préparateur de commande doit réaliser beaucoup de gestes pour emballer les produits. Il faudra également s’assurer que le packaging se trouve au bon endroit pour effectuer l’emballage. Il est même possible que les barquettes pâtisserie soient difficiles à fermer. Par conséquent, pensez à optimiser le temps d’emballage en essayant de supprimer toutes les étapes inutiles dans l’emballage de vos produits. Si vous avez eu l’habitude d’utiliser des boîtes d’expédition biodégradables avec des rubans, vous pouvez opter pour une boîte d’expédition avec des bandes autoadhésives. Cela vous permettra non seulement d’optimiser le coût de votre emballage, mais aussi de réduire le temps d’emballage.

Former votre personnel

Pour une entreprise, le personnel est sans doute la ressource la plus précieuse, mais il représente aussi un de ses plus gros coûts. En travaillant avec un préparateur qui n’a pas les compétences nécessaires pour assurer sa mission, vous serez obligé de le payer pour un résultat non optimisé. Cela peut même vous créer des problèmes qui vont aussi vous coûter de l’argent. Les dépenses liées au packaging de vos produits pourront alors grimper très vite. Avec un employé bien formé, vous profiterez de nombreux avantages. Tout d’abord, il sera plus efficace et plus rapide dans la préparation de vos produits. Vous aurez ainsi la garantie d’une fluidité au niveau de votre processus d’emballage, et de la préparation de vos commandes. Enfin, la formation du personnel sera l’occasion parfaite pour documenter certains processus et mesures de sécurité.