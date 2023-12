Comprendre les aides pour la rénovation énergétique : critères d’éligibilité et modalités

Afin de vous aider à bénéficier des diverses aides facilitant la rénovation énergétique, nous avons compilé toutes les données indispensables issues des sites concurrents dans cet article unique et original.

Le programme MaPrimeRénov’ : une aide directe pour les particuliers

MaPrimeRénov’ est un programme issu du remplacement des anciennes aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (Habiter mieux agilité) qui a pour objectif d’encourager les travaux de rénovation tout en simplifiant les démarches pour les ménages. Avec un budget record de 5 milliards d’euros en 2024, ce dispositif peut fournir jusqu’à plusieurs milliers d’euros pour le simple remplacement d’un système de chauffage ancien par un équipement plus performant et écologique.

Quels équipements de chauffage sont éligibles ?

Voici la liste des équipements de chauffage dont l’achat et l’installation peuvent être éligibles à une aide financière via MaPrimeRénov’ :

Pompe à chaleur géothermique

Pompe à chaleur hydrothermique

Pompe à chaleur solaire thermique

Chauffage solaire

Chaudière à granulés

Chaudière à bûches

Poêle à granulés

Insert cheminée fermée

Raccordement à un réseau de chaleur collectif

Depuis le 1er juillet 2021, ce programme est également accessible aux propriétaires bailleurs possédant jusqu’à 3 logements. Dans tous les cas, les travaux doivent être réalisés par un professionnel agréé.

L’aide MaPrimeRénov’ : les montants et conditions d’attribution

Le montant de l’aide financière accordée dépend de l’équipement concerné et du revenu fiscal de référence des ménages. Il existe quatre catégories de bénéficiaires :

MaPrimeRénov’ Bleu : très faibles revenus

MaPrimeRénov’ Jaune : faibles revenus

MaPrimeRénov’ Violet : revenus intermédiaires

MaPrimeRénov’ Rose : hauts revenus

Par exemple, pour une chaudière à granulés (la plus aidée), vous pouvez recevoir jusqu’à 10 000 euros.

Comment obtenir MaPrimeRénov’ ?

Pour bénéficier de cette aide, vous devez d’abord demander un devis auprès d’un professionnel agréé. Attention à ne pas signer de devis avant de connaître le montant de votre subvention, sous peine de voir cette dernière refusée. Pour les autres, le versement de l’aide s’effectue dans un délai de 4 mois après la fin des travaux. Cette aide est cumulable avec toutes les autres aides listées dans cet article, à l’exception de MaPrimeRénov’ Sérénité.

MaPrimeRénov’ Sérénité : une aide globale pour les travaux

MaPrimeRénov’ Sérénité est réservée aux ménages ayant des revenus faibles et très faibles. Ce programme résulte de la fusion entre MaPrimeRénov’ et Habiter mieux sérénité afin de faciliter l’accès aux aides. Il finance l’achat et l’installation de tous les équipements mentionnés précédemment.

Toutefois, pour en bénéficier, le remplacement du système de chauffage doit faire partie d’un ensemble de travaux permettant un gain énergétique global d’au moins 35%. Les propriétaires occupants de logements de plus de 15 ans sont éligibles à cette aide, à condition que les travaux soient réalisés par un professionnel agréé. Son montant peut aller jusqu’à 65% du coût total des travaux, selon les conditions de revenus.

Pour profiter des conseils et aides financières liés à ce programme, suivez les mêmes étapes que pour MaPrimeRénov’.