Comment les entreprises utilisent les réseaux sociaux pour trouver les meilleurs talents ?

Les réseaux sociaux occupent de nos jours une place de choix dans le monde des affaires. Les entreprises les utilisent principalement pour améliorer leur image de marque, et par conséquent augmenter leur chiffre d’affaires.

Toutefois, ils sont également davantage utilisés dans le monde du recrutement. Les réseaux sociaux sont donc des outils incontournables pour les RH dans les processus d’identification des meilleurs talents. On vous en dit davantage dans cet article.

Quel est l’impact des réseaux sociaux dans les processus de recrutement ?

L’apparition du numérique a complètement modifié le mode de fonctionnement des entreprises sur tous les plans. Les responsables de recrutement utilisent davantage les réseaux sociaux de tous types pour sélectionner les meilleurs candidats aux différents postes.

L’impact des réseaux sociaux professionnels

Une enquête réalisée par le magazine hebdomadaire américain Adweek en 2015 montre que 92 % des recruteurs utilisent effectivement les réseaux sociaux. En France par exemple, LinkedIn est le premier réseau social professionnel en ligne.

C’est donc la référence en matière de collaboration dans le cadre professionnel. Il existe d’autres réseaux sociaux professionnels tels que :

Skiller ;

Wizbii ;

Quora ;

Viadeo ;

Twitter ;

et Facebook Workplace.

Ces derniers favorisent le développement d’un réseau professionnel ou encore accompagnent les jeunes actifs dans leur recherche de stage ou d’emploi.

L’impact des réseaux sociaux non professionnels

Comme le révèle l’enquête réalisée par ExpressVPN, les publications TikTok, Instagram et YouTube représentent les nouveaux CV (Curriculum Vitae). Les chercheurs d’emploi de la nouvelle génération réalisent des CV au format vidéo pour mieux se démarquer de la concurrence.

Il est donc tout à fait normal que ces trois réseaux sociaux initialement destinés à la distraction soient adaptés à cette approche. Par ailleurs, les réseaux sociaux ont la capacité d’amplifier l’influence des chercheurs d’emploi, à travers leur visibilité et la qualité de leur communauté.

Quelles sont les stratégies employées par les entreprises pour bien recruter en ligne ?

Le recrutement des salariés constitue l’une des missions principales en GRH (Gestion des Ressources Humaines). Les responsables des RH utilisent certaines stratégies pour identifier, attirer et recruter les meilleurs talents sur les réseaux sociaux.

Amélioration de la marque employeur de l’entreprise

Vous avez déjà certainement entendu parler de l’image de marque qui permet aux entreprises de mieux positionner leurs produits et services. Découvrez d’ailleurs ici quelques conseils pour concevoir une image de marque très attractive. Toutefois, les entreprises doivent également améliorer leur marque employeur dans le cadre de leur processus de recrutement.

En effet, il s’agit de l’image qu’elles véhiculent auprès des candidats potentiels et auprès de leurs salariés. C’est donc une communication à la fois externe et interne qui permet d’attirer ou de fidéliser les meilleurs. Celle-ci est d’autant plus importante dans la mesure où les demandeurs d’emploi peuvent facilement avoir un aperçu de l’image employeur d’une entreprise sur les réseaux sociaux.

À noter : cette image désigne la perception réelle que ressentent les collaborateurs au sein de l’entreprise. N’hésitez pas à cliquer sur ce lien pour avoir plus d’explications.

Établissement d’une stratégie de communication efficace en ligne

Les informations sur les salaires, les métiers et les conditions de travail au sein des entreprises sont accessibles en quelques clics sur internet.

De ce fait, plus l’image employeur d’une entreprise est positive, plus elle a de chances de trouver les profils adéquats sur les réseaux sociaux.

Les entreprises peuvent développer une stratégie de communication en ligne pour présenter les méthodes utilisées pour assurer le confort et la satisfaction de leurs employés. Elles peuvent par exemple réaliser des vidéos pour montrer les conditions de travail au sein de l’entreprise.

Choix des réseaux sur lesquels se positionner

Il convient de rappeler que tous les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour dénicher les meilleurs talents. Toutefois, il est important de choisir ceux qui permettront à l’entreprise de trouver les profils dont ils ont besoin.

Cette stratégie est importante, car elle permet de définir convenablement les cibles et de mieux orienter les efforts. Si vous souhaitez attirer les meilleurs talents, n’hésitez pas à exploiter tout le potentiel de LinkedIn.

Montrez votre professionnalisme en soignant correctement vos annonces de recrutement à travers des illustrations ou encore des formats vidéo. Par ailleurs, Facebook vous offre une jeune audience (généralement de 18 à 34 ans). Vous pouvez diffuser des contenus en illimité.

Vous pouvez aussi utiliser Instagram pour votre stratégie basée sur la publication de vidéos montrant les coulisses de votre entreprise. Il s’agit d’une forme de publicité qui vous permettra d’attirer de jeunes talents. Cliquez ici pour en savoir davantage sur l’importance de la publicité pour les entreprises.