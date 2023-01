Comment trouver les meilleures offres sur les tablettes pour votre entreprise ?

Le numérique fait aujourd’hui partie de nos vies à part entière. Cette révolution digitale favorise l’utilisation de nouveaux outils technologiques comme les tablettes.

En usine pour les livraisons, dans le milieu médical pour suivre les patients, dans les magasins pour les inventaires… La tablette devient utile dans de nombreux domaines. Elle permet de plus d’emporter des données où que l’on soit.

En entreprise, il est particulièrement important d’utiliser des outils numériques adaptés. Nous vous donnons ainsi des conseils pratiques pour trouver les meilleures offres de tablettes pour entreprise.

Faites des recherches sur les prix et les caractéristiques des différentes tablettes

De plus en plus d’entreprises utilisent la tablette qui est aussi performante que maniable.

Elle s’avère particulièrement utile lorsque les collaborateurs doivent se déplacer pour travailler. Les offres de tablettes ne cessent de s’élargir actuellement.

C’est pour cette raison qu’il faut faire des recherches méticuleuses afin de trouver des modèles de qualité et adaptés aux entreprises.

Pour cela, l’astuce est simple. Vous devez sélectionner des modèles de tablettes et comparer leurs caractéristiques, notamment :

l’autonomie de la batterie,

les capacités du processeur,

l’espace de stockage,

la qualité de la caméra…

Les critères de choix dépendent également du domaine d’activité. Par exemple, une entreprise œuvrant dans un secteur très spécialisé aura besoin de tablettes spécifiques.

C’est notamment le cas des tablettes dédiées aux industries et au milieu médical. Elles proposent de nombreuses caractéristiques qui offrent une protection supplémentaire.

Tel est le cas de la fonction d’échange à chaud qui permet de remplacer la batterie pendant le fonctionnement de la tablette.

Investissez dans des tablettes reconditionnées pour votre entreprise

Le reconditionné constitue une solution efficace pour trouver de bonnes tablettes pour entreprise. D’ailleurs, on retrouve sur le marché une large gamme de tablettes reconditionnées expressément pensées pour les activités professionnelles. Une tablette reconditionnée offre de nombreux avantages.

Un investissement économique

Le choix d’une tablette pour entreprise reconditionnée permet d’optimiser le budget. Elle est 30 % à 70 % moins chère que les modèles neufs. Pourtant, elle garantit un excellent rapport qualité/prix.

Un produit garanti

Le secteur du reconditionné offre aussi les garanties nécessaires pour utiliser des équipements de qualité professionnelle à la hauteur des équipements neufs. La garantie peut durer jusqu’à 24 mois, la batterie est changée et l’effacement des données est certifié IMEI. Le grading esthétique et technique est également très rigoureux. Pour preuve, il y a plus de 24 points de contrôle.

Moins d’impact carbone

L’achat de tablettes reconditionnées permet d’offrir une nouvelle vie à des équipements déjà utilisés. Investir dans des tablettes reconditionnées pour entreprise, c’est ainsi contribuer à la préservation de la planète. C’est un concept extrêmement véhiculé ces derniers temps.

Envisagez la location de tablettes au lieu de l’achat

Lorsqu’une entreprise se tourne vers le tout numérique de manière ponctuelle, la location de tablettes devient une solution avantageuse. En effet, le prix de la tablette nécessite aujourd’hui un certain investissement. La location, quant à elle, s’avère à la fois pratique et économique. De nombreuses raisons peuvent pousser les entreprises à choisir la location de tablettes.

Un prix attractif

Le prix du service fait partie des premiers avantages de la location. Pour une entreprise qui utilise de nombreuses tablettes, l’achat peut en effet engendrer des dépenses élevées. En choisissant la location, l’investissement devient moins important. Il est d’ailleurs possible de déduire cette dépense d’autres charges de la société.

Un parc informatique plus homogène

La location permet aux collaborateurs d’utiliser les mêmes tablettes. De cette manière, il n’y aura aucune inégalité au travail. Cela limite les risques de problème technique lié à un mauvais usage de l’équipement.

Le remplacement des produits en panne

Opter pour la location de tablettes, c’est aussi bénéficier d’une prise en charge par le prestataire choisi. En cas de panne, il vous proposera rapidement des solutions adaptées. Cela inclut un remplacement immédiat compris dans le forfait du contrat.

Comparez les prix de différents détaillants avant d’effectuer un achat

Comparer les prix avant d’acheter permet de trouver la meilleure offre de tablette pour entreprise. Le fait est que tous les produits proposés sur le marché ne se valent pas (surtout en termes de qualité). Il ne faut pas non plus oublier qu’il existe aujourd’hui de nombreuses contrefaçons.

Pour éviter les mauvaises surprises et les mauvais investissements, il est essentiel de comparer les prix. Ils varient sensiblement d’un détaillant à un autre. Dans tous les cas, il faudra consulter au moins trois offres pour le même modèle de tablette.

Une telle comparaison permet de trouver le meilleur rapport qualité/prix tout en favorisant une bonne prise de décision commerciale.