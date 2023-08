Comment réduire les coûts d’expédition en e-commerce ?

Les emballages écologiques ne sont pas seulement bons pour l’environnement, ils peuvent aussi être plus abordables. Les matériaux recyclés ou réutilisables coûtent souvent moins cher et peuvent même vous donner un avantage auprès des clients soucieux de l’environnement. Mettre en avant le fait que vous utilisez des emballages écologiques peut vous aider à fidéliser votre clientèle.

Négocier avec les transporteurs

Lorsque vous travaillez avec des transporteurs, vous devez prendre le temps de négocier les tarifs. Nous vous invitons à établir des relations à long terme avec les transporteurs et discutez de vos besoins pour trouver des solutions qui correspondent à votre budget. Bien entendu, vous pouvez commencer à négocier lorsque vous faites un certain volume de vente. Avant cela, concentrez-vous sur d’autres aspects de vote boutique e-commerce. Par ailleurs, certains transporteurs offrent des tarifs groupés pour les entreprises qui expédient régulièrement de grandes quantités. Si c’est votre cas, vous devriez discuter avec la société de transport que vous faites travailler.

Utiliser un système de gestion

Un système de gestion peut automatiser de nombreuses choses. On pense notamment à la comparaison des tarifs entre différents transporteurs ou à la création d’étiquettes d’expédition. Cela peut vous faire gagner du temps et de l’argent en rendant votre chaine d’expédition plus efficace. Vous devriez aussi envisager de suivre vos performances. Avec un système de suivi en place, vous pouvez suivre les performances de vos expéditions et identifier les améliorations que vous pourriez apporter. Cela peut vous aider à réduire les coûts et à mettre en évidence les choses que vous pourriez améliorer.

Offrir plusieurs options d’expédition à vos clients

En offrant différentes options d’expédition à vos clients, vous leur donnez la possibilité de choisir l’option qui correspond le mieux à leurs besoins. Cela peut être :

la livraison à domicile ;

une option de livraison express ;

la livraison en point relais.

Cela vous assure d’avoir un taux de conversion bien plus important puisque vous prenez en compte les besoins de vos clients, qui peuvent choisir la livraison qu’ils préfèrent. Il est également recommandé d’encourager les clients à grouper leurs achats en offrant des réductions pour les grosses commandes. Cela peut considérablement réduire vos coûts d’expédition et augmenter la taille de votre panier moyen. C’est à la fois utile pour votre client et pour vous !