Comment puis-je vérifier les autorisations demandées par une application ?

Il est de plus en plus fréquent d’installer une multitude d’applications mobiles sur nos smartphones. Cependant, il convient de se soucier de la sécurité et des permissions demandées par celles-ci lors de leur installation ou de leur utilisation. Dans cet article, nous vous expliquerons comment vérifier les autorisations demandées par une application afin de protéger vos informations personnelles et sécuriser au mieux votre terminal.

Analyser les autorisations à l’installation d’une application

Lorsque vous installez une nouvelle application sur votre téléphone, vous avez généralement accès à une liste d’autorisations requises par celle-ci. Cette liste varie en fonction des plateformes (Android, iOS, etc.). Pour Android, elle est habituellement visible dans les détails de chaque application sur le Play Store. Les développeurs sont tenus de mentionner quelles autorisations sont nécessaires pour le bon fonctionnement de leur application. Prenez quelques minutes pour consulter cette liste avant de valider l’installation d’une application pour vous assurer que vous êtes en accord avec ces permissions.

Comprendre les différentes catégories d’autorisations

Pour les systèmes Android, on distingue plusieurs catégories d’autorisations :

Contact : peut accéder à votre répertoire téléphonique

: peut accéder à votre répertoire téléphonique SMS : peut envoyer/recevoir et gérer vos messages textes

: peut envoyer/recevoir et gérer vos messages textes Localisation : peut obtenir l’emplacement géographique de votre appareil

: peut obtenir l’emplacement géographique de votre appareil Appareil photo / Microphone : peut prendre des photos ou enregistrer des vidéos/audio

: peut prendre des photos ou enregistrer des vidéos/audio Téléphone : peut gérer vos appels et consulter les informations sur l’appareil

: peut gérer vos appels et consulter les informations sur l’appareil Stockage : peut accéder au stockage interne ou externe de votre téléphone

D’autres autorisations plus spécifiques sont également parfois requises, notamment pour accéder à certaines fonctionnalités du système (Bluetooth, Wi-Fi, etc.).

Gérer et modifier les autorisations après l’installation d’une application

Si vous avez déjà installé une application sans vérifier ses permissions ou souhaitez simplement revoir celles-ci pour une raison quelconque, il est tout à fait possible de le faire après coup. La méthode varie légèrement selon votre système d’exploitation.

Pour les appareils Android

Ouvrez les paramètres de votre smartphone Sélectionnez la rubrique « Applications » Choisissez l’application dont vous souhaitez vérifier les permissions Cliquez sur l’option « Autorisations » pour afficher la liste des autorisations accordées/demandées

A partir de là, vous pouvez activer ou désactiver chaque permission individuellement en fonction de vos préférences. Certaines applications continueront de fonctionner sans problème avec des autorisations limitées, tandis que d’autres peuvent présenter des dysfonctionnements si certaines permissions essentielles sont refusées.

Pour les appareils iOS

Ouvrez les réglages de votre iPhone ou iPad Sélectionnez la rubrique « Confidentialité » Consultez chaque catégorie d’autorisations (contacts, photos, microphone, etc.) pour voir quelles applications y ont accès

Même si le système d’exploitation iOS ne présente pas une liste complète des permissions par application comme sur Android, il vous propose néanmoins de contrôler l’accès aux principaux éléments sensibles de votre appareil. De la même manière que sur Android, vous pouvez activer ou désactiver ces autorisations individuellement en fonction de vos préférences.

Le rôle des développeurs et des stores d’applications

La sécurité des utilisateurs repose en grande partie sur le respect des bonnes pratiques par les développeurs d’applications eux-mêmes. Ainsi, il est crucial qu’ils demandent uniquement les autorisations nécessaires au bon fonctionnement de leur application, afin de ne pas créer de vulnérabilités supplémentaires. Les plateformes de distribution d’applications telles que Google Play Store, Apple App Store ou encore Amazon Appstore ont également un rôle clé à jouer dans la vérification des permissions demandées par les applications disponibles sur leurs plateformes.

Les conseils pour une utilisation responsable et sécurisée de vos applications

Lisez attentivement les autorisations requises avant d’installer une application , et assurez-vous qu’elles correspondent bien aux fonctionnalités offertes.

, et assurez-vous qu’elles correspondent bien aux fonctionnalités offertes. Optez si possible pour des applications provenant de sources fiables et reconnues , telles que les plateformes officielles ou les sites web des éditeurs.

, telles que les plateformes officielles ou les sites web des éditeurs. Autorisez seulement les permissions dont vous comprenez l’utilité par rapport à l’usage que vous faites de l’application. Si certaines vous semblent suspectes, n’hésitez pas à effectuer quelques recherches supplémentaires avant d’accorder ces autorisations.

par rapport à l’usage que vous faites de l’application. Si certaines vous semblent suspectes, n’hésitez pas à effectuer quelques recherches supplémentaires avant d’accorder ces autorisations. Contrôlez régulièrement les permissions accordées à vos applications installées et n’hésitez pas à révoquer celles qui ne sont plus nécessaires ou qui vous sembleraient suspectes.

En suivant ces conseils simples et en restant vigilant quant aux autorisations demandées par les applications que vous utilisez, vous limiterez considérablement les risques liés à la confidentialité et à la sécurité de vos données personnelles sur votre terminal mobile.