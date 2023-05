Comment signaler un serveur Discord ?

Mr.Signal cAPPito Mini-ordinateur WLAN, Serveurs d'impression

Discord est une plateforme populaire de communication en ligne qui offre à ses utilisateurs la possibilité de créer et de rejoindre des serveurs dédiés à divers sujets. Cependant, il peut arriver que certains serveurs enfreignent les directives de la communauté Discord ou se livrent à un comportement inapproprié. Dans de telles situations, il est important de signaler à l’opérateur les anomalies constatées. Si vous ne maîtrisez pas la procédure à suivre pour y parvenir, nous vous invitons à découvrir dans ce billet les étapes nécessaires pour signaler effectivement un serveur Discord.

Les violations des directives de la communauté Discord

Avant de signaler un serveur Discord, il est important de connaitre les potentielles violations des directives de la communauté Discord. Elles incluent généralement la promotion de la haine, le harcèlement, la diffusion de contenus illégaux ou la participation à des activités nuisibles. Vous devez donc pouvoir identifier clairement la nature de la violation avant de le notifier à Discord.

La promotion de la haine et la discrimination

La promotion de la haine et la discrimination font partie des violations les plus courantes observées dans la communauté Discord. Il s’agit notamment des discours racistes, sexistes, homophobes, transphobes, et des discriminations basées sur l’identité ou les caractéristiques personnelles.

Le harcèlement

Le harcèlement est une violation majeure enregistrée sur Discord. Que ce soit des harcèlements individuels ou collectifs visant à intimider ou à nuire à d’autres utilisateurs, vous devez les signaler. Par ailleurs, sachez que la diffusion de contenus illégaux tels que la pornographie infantile, les incitations à la violence sont également interdites sur Discord.

Les dispositions à prendre avant de signaler une violation à Discord

Avant de signaler un serveur Discord, il est crucial de rassembler des preuves solides des violations. Très importantes, ces preuves aideront l’équipe de modération de Discord à évaluer plus efficacement le signalement et à prendre des mesures appropriées. Pour cela, n’hésitez pas à faire des captures d’écran des conversations, des messages ou des contenus offensants. Assurez-vous toutefois que ces preuves soient claires, lisibles et démontrent clairement la violation présumée.

Par ailleurs, il est également utile de noter les détails pertinents tels que les noms d’utilisateurs des membres concernés, les heures et les dates des incidents, ainsi que toute autre information pertinente pouvant étayer votre signalement, comme ce fut le cas ici. En effet, plus vous disposerez de preuves solides, plus vous augmenterez vos chances d’obtenir gain de cause.

Le signalement de violation via l’application Discord

Discord propose un outil de signalement intégré qui permet de signaler les serveurs qui enfreignent les directives de la communauté. Il suffit donc de l’utiliser pour signaler les violations enregistrées. Pour cela, voici comment procéder :

Dans votre application Discord, veuillez accéder à la liste des serveurs en cliquant sur l’icône du menu située en haut à gauche de l’écran ;

Localisez le serveur que vous souhaitez signaler, cliquez avec le bouton droit sur son nom, puis sélectionnez l’option « Signaler ».

Vous constaterez après cette manœuvre l’ouverture d’une fenêtre contextuelle qui vous permettra de choisir la catégorie de signalement appropriée. En effet, Discord propose différentes catégories telles que « Harcèlement », « Contenu inapproprié », « Discours de haine », etc. Veuillez sélectionner la catégorie qui correspond le mieux à la violation que vous avez observé. Après cela, une autre fenêtre apparaîtra en vous demandant de fournir des détails supplémentaires sur le signalement. Veuillez prendre votre temps pour expliquer clairement la nature de la violation et fournir autant de détails pertinents que possible. N’oubliez pas d’y joindre les captures d’écran ou toute autre preuve. Enfin, après avoir fourni tous ces détails nécessaires, il suffit de cliquer sur le bouton « Soumettre » pour envoyer le signalement à l’équipe de modération de Discord.

L’utilisation du formulaire de signalement de Discord

En plus de l’outil de signalement intégré, Discord propose également un formulaire de signalement en ligne pour les cas graves ou complexes. Ce formulaire permet de fournir des informations détaillées sur les violations observées, ainsi que les preuves rassemblées. Pour l’utiliser, il suffit de :

Accéder au site Web de Discord dans votre navigateur ;

Rechercher la page de support ou d’aide de Discord et chercher les options de signalement ;

Remplir le formulaire qui s’affichera sur la page de signalement, tout en prenant soin de fournir des informations précises et détaillées sur les violations observées ;

Ajouter les preuves en utilisant les options de téléchargement ou de transfert de fichiers disponibles sur le formulaire.

Enfin, veuillez soumettre le formulaire de signalement en suivant les instructions fournies par Discord.

L’attitude à avoir après avoir signalé une violation à Discord

Après avoir signalé un serveur Discord, vous devez être patient. En effet, Discord reçoit un grand nombre de signalements chaque jour. Il lui faut donc du temps pour traiter chaque cas. En attendant que ses agents répondent à votre requête, veuillez éviter un signalement abusif, car si vous avez pris la peine de respecter toutes les étapes de la procédure de signalement, il n’y a pas de raison qu’ils ne réagissent pas.