Comment proposer la prise de rendez-vous en ligne à ses clients ?

Avec le développement du secteur numérique, de nombreux outils digitaux sont aujourd’hui mis à la disposition des entreprises pour améliorer la qualité de leur service clientèle.

Parmi ceux-ci, la prise de rendez-vous en ligne est l’une des ressources les plus appropriées pour proposer un parcours client simplifié et pour répondre aux besoins d’une clientèle de plus en plus connectée.

Cependant, pour tirer profit de cet outil digital, il faut trouver la bonne manière d’en proposer l’usage à ses clients.

Investir dans une plateforme de réservation en ligne conviviale et sécurisée

La première chose à faire pour proposer une prise de rendez-vous en ligne à ses clients est d’investir dans une plateforme en ligne conviviale et sécurisée. Avec les nombreuses solutions professionnelles modernes qui existent aujourd’hui, il est de plus en plus facile pour les entreprises de gérer efficacement les rendez-vous avec leurs clients et de faciliter le flux des informations.

Parmi les outils les plus connus et recommandés sur le marché, les agendas professionnels en ligne offrent aux professionnels en entreprise de quoi maximiser leur productivité et gagner un temps précieux à investir dans le cœur de leur métier.

Les agendas professionnels en ligne sont en majorité des outils simples et pratiques qui offrent la possibilité aux clients de prendre rendez-vous depuis une interface conviviale et intuitive prévue à cet effet.

Cela les dispenses de passer par un appel téléphonique ou tout autre moyen traditionnel (courrier, mail, etc.). Généralement, la plateforme affiche les disponibilités du professionnel, ce qui permet à ses clients de choisir le jour et l’heure qui leur convient pour une rencontre.

Cette solution en ligne automatisée offre notamment l’avantage de favoriser le développement de la clientèle, car de nombreux rendez-vous peuvent être alors pris 24 heures sur 24 en dehors des horaires classiques d’ouverture.

Un agenda professionnel en ligne peut également proposer de nombreuses autres fonctionnalités d’administration, allant des alertes automatiques pour informer des nouveaux rendez-vous ou des modifications, aux modèles de rapport d’activité.

S’assurer que les clients savent qu’un service de prise de rendez-vous en ligne est mis à leur disposition

Après avoir mis en place une plateforme de prise de rendez-vous en ligne, il est important d’en faire la promotion auprès de la clientèle. Il faut alors définir une stratégie de communication qui permettra de faire connaître le dispositif et qui incitera à l’utiliser. Les clients doivent en savoir plus sur les agendas professionnels en ligne et sur celui de votre entreprise en particulier. En fonction du domaine d’intervention de la structure, les ressources qui peuvent être employées pour atteindre cet objectif sont nombreuses.

En premier, le site web de l’entreprise est l’endroit idéal pour faire savoir aux visiteurs qu’une option de réservation en ligne est mise à leur disposition. Le site doit clairement mentionner cela et donner des détails précis. D’autres canaux peuvent également être utilisés, à savoir :

les médias sociaux,

la liste d’adresses électroniques,

les cartes de visite ,

, les affiches,

les annuaires,

etc.

Les profils des médias sociaux et la signature des e-mails de l’entreprise peuvent particulièrement servir à informer la clientèle. Il est aussi possible d’envoyer des e-mails promotionnels à la liste d’adresses électroniques pour informer la clientèle de la possibilité de prendre des rendez-vous en ligne.

Un système de réservation en ligne qui stocke les informations relatives aux clients

La prise de rendez-vous en ligne est l’un des moyens les plus efficaces pour disposer d’une base de données clients et pour améliorer sa méthode de fidélisation. Ce système permet de stocker les informations relatives aux clients et d’avoir un historique des réservations pour chacun d’entre eux. Avec ces données, il est ainsi possible d’établir une liste précise des prestations auxquelles un client a souscrit durant les derniers mois et d’identifier ses jours et ses horaires habituels de rendez-vous.

Toutes ces informations constituent une mine d’or qui peut être exploitée pour améliorer la qualité du service et de la relation client. En collectant par exemple les retours des clients après une prestation, il devient plus facile de leur proposer des offres ou des avantages (réductions, invitation à des évènements spéciaux, etc.) qui correspondent à leurs besoins. Cela permet également de communiquer plus efficacement et de manière ciblée.

Proposer des rappels de rendez-vous par SMS ou par courrier électronique

L’un des plus grands avantages d’un agenda en ligne est qu’il offre une double fonction de rappel, l’une pour le prestataire et l’autre pour sa clientèle. Autrement dit, le professionnel de l’entreprise peut programmer des notifications et des rappels aussi bien pour lui que pour ses clients. La configuration peut se faire de manière que ses clients reçoivent par SMS ou par courrier électronique un message de confirmation ou un lien pour annuler leur rendez-vous au besoin. Le système de gestion des annulations est généralement automatique. Il n’est donc plus nécessaire de s’en occuper soi-même.

Cette fonctionnalité de l’agenda professionnel en ligne permet surtout de se prémunir des rendez-vous oubliés et d’éviter que les rendez-vous ne soient pas honorés. C’est un excellent moyen pour réduire les situations de stress et pour accroître sa productivité.