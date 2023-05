Comment piloter efficacement le Work OS de votre entreprise ?

Microsoft Office 2016 Famille et Entreprise pour Mac OS

Les entreprises utilisent de plus en plus les technologies numériques pour organiser leurs processus, gérer le travail et repenser leurs relations avec leurs clients.

Cependant, une transformation numérique ne se fait pas du jour au lendemain, surtout lorsqu’il s’agit de l’installation d’un système d’exploitation professionnel comme le Work OS.

Voici quelques conseils pour piloter efficacement le Work OS de son entreprise.

Qu’est-ce qu’un Work OS ?

Avant d’apprendre à piloter efficacement le Work OS, il est important de savoir ce qu’est cet outil et la manière dont il fonctionne. Un Work Operating System (Work OS) fait en général référence à une plateforme logicielle principalement basée sur le Cloud. Cet outil permet de créer des applications de wrokflow personnalisées ainsi que des tableaux de bord qui aident à gérer efficacement toutes les activités de l’entreprise.

Le Work OS permet aux équipes d’assurer la planification, la mise en œuvre et le suivi des processus, des projets et du travail au quotidien. Il permet ainsi de créer une synergie entre les différentes fonctions d’une entreprise (marketing, opérations, finances, ressources humaines, technologie, leadership…). Ce système d’exploitation de travail est conçu pour toutes les entreprises, peu importe leur taille et leur domaine d’activité.

Se former sur l’utilisation du Work OS choisi par l’entreprise

Le choix d’un Work OS offre à l’entreprise de nombreux avantages. Elles permettent en effet aux équipes d’être autonomes dans la création d’espaces de travail collaboratif et d’automatisations. Par conséquent, cet outil permet ainsi de simplifier leurs actions quotidiennes.

L’un des meilleurs moyens de maitriser le Work OS que l’on a choisis pour son entreprise est de se former. Il existe pour lors de nombreuses plateformes qui proposent des formations sur mesure en fonction des besoins de l’apprenant et de son niveau. Ces formations prennent également en compte les nécessités de l’entreprise.

La formation sur l’utilisation du Work OS peut être suivie à distance ou en présentiel. Comme le souligne tiilt.io, certaines agences digitales proposent des formations à leurs clients, mais aussi l’installation, l’optimisation et le suivi de leur compte Monday.com.

Les formations à distance sont particulièrement recommandées pour les entreprises qui ont des employés dans différents secteurs. En ce qui concerne les formations en présentiel, elles peuvent être dispensées par un ou plusieurs formateurs selon les besoins des entreprises.

Un accompagnement pour apprendre à gérer un OS au quotidien

Au-delà de la formation proprement dite, se tourner vers une agence digitale pour former son équipe à gérer un outil Work OS permet de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Au même titre que les grandes écoles ou les établissements de formations, les agences digitales tiennent beaucoup à leur réputation. Elles mettent donc tout en œuvre pour offrir aux apprenants des formations de qualité.

Opter pour une agence de formation permet ainsi de bénéficier d’un suivi professionnel du début jusqu’à la fin des modules de formation. Cet accompagnement continue, même après la formation, a pour but de s’assurer que le système d’exploitation de travail OS est parfaitement maitrisé par l’entreprise formée.

Grâce à ce suivi personnalisé, l’entreprise reste toujours en contact avec l’organisme de formation. Elle pourra ainsi bénéficier de conseils pour faire face efficacement aux éventuelles préoccupations post-formation.