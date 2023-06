Comment obtenir une domiciliation d’entreprise rapidement ?

Souhaitez-vous créer votre entreprise ? Parmi les pièces essentielles à la création de votre organisation, la domiciliation occupe une place de choix.

Avez-vous des difficultés à domicilier votre entreprise ?

Cet article vous présente en détail cet acte important pour la création de votre société et la démarche à suivre pour l’obtenir rapidement.

Qu’est-ce qu’une domiciliation d’entreprise ?

La domiciliation d’entreprise est un acte juridique qui marque l’adresse administrative (postale) et fiscale de votre entreprise. Elle doit figurer sur l’ensemble de tous les documents relatifs à l’existence juridique de l’entreprise.

Cette adresse professionnelle est généralement le siège social pour les sociétés. Il existe différentes options de domiciliation d’entreprise. Vous avez la domiciliation dans un centre professionnel, dans une société de domiciliation ou au domicile du dirigeant.

La domiciliation dans un local professionnel ou au domicile du dirigeant de l’entreprise

Ces deux options de domiciliation restent les plus répandues pour la création d’entreprise. En effet, le dirigeant peut domicilier son entreprise dans un local commercial qu’il possède lui-même ou qu’il a loué. Dans le cadre de la location, il faut vérifier au préalable si le contrat de bail autorise l’exercice d’une activité professionnelle.

Le dirigeant peut aussi choisir son adresse personnelle comme sa domiciliation d’entreprise. Il s’agit d’un choix parfait pour les professions libérales, les autoentrepreneurs, les commerçants, les artisans, etc. Toutefois, la domiciliation d’entreprise se complexifie lorsque le dirigeant n’est pas propriétaire du local.

Lorsque vous êtes un locataire, vous vivez dans un immeuble ou en copropriété, il est important de vous assurer que le contrat de bail, les règles d’urbanisme de votre ville ou le règlement de copropriété ne s’opposent pas à l’exercice d’une activité professionnelle. Ces deux options présentent tout de même des limites et peuvent impliquer selon le cas des charges onéreuses.

La domiciliation dans une société de domiciliation

Si vous avez des difficultés à mettre en œuvre les autres solutions de domiciliation, vous pouvez faire recours aux compétences d’un expert de la domiciliation d’entreprise (société de domiciliation). Elle reste l’option la plus simple et la plus rapide d’obtenir la domiciliation de votre entreprise.

Ces sociétés de domiciliation sont généralement des centres d’affaires, etc. Cette solution présente de nombreux avantages. En effet, domicilier votre entreprise dans une société de domiciliation vous permet de profiter d’une adresse professionnelle prestigieuse. Ce qui soigne l’image de votre entreprise et vous permet de gagner en crédibilité et en popularité auprès de potentiels prospects.

De plus, avec cette solution, vous bénéficiez de services supplémentaires comme la location de salle de réunion ou de conférence, le secrétariat, la réception et l’expédition de courriers, etc. Pour profiter pleinement de ce type de prestation, il faut établir un contrat de domiciliation avec la société domiciliataire.

Pour un gain de temps, l’obtention de la domiciliation d’entreprise peut être effectuée en ligne. Cependant, il faut fournir au préalable certains documents importants. Il s’agit essentiellement d’une copie de la pièce d’identité du représentant légal de l’entreprise (dirigeant), d’un justificatif de domicile (ou le contrat de domiciliation de la société de domiciliation), de l’extrait Kbis et des projets de statuts de l’entreprise.

La domiciliation d’entreprise : Est-ce une obligation ?

La domiciliation d’entreprise fait partie de l’une des pièces maîtresses de création de votre entreprise. De ce fait, elle est obligatoire et indispensable pour l’immatriculation de votre entreprise au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers.

Il ne suffit pas de disposer d’une adresse pour justifier d’une domiciliation d’entreprise. En effet, il faut présenter certains documents qui justifient que le local professionnel choisi est adapté pour abriter le siège social d’une entreprise.

Lorsque votre domiciliation est fournie par une société de domiciliation, il faut apporter le contrat de domiciliation. Il s’agit là d’une autorisation d’exercice de votre activité dans les locaux de la société de domiciliation.