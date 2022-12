Comment économiser sur ses achats de fin d’année ?

Avec la crise, de nombreux ménages ont vu le pouvoir d’achat diminuer.

Désormais il faut faire preuve d’une bonne rigueur financière et se montrer astucieux dans ses dépenses, pour espérer joindre les deux bouts.

La bonne nouvelle est qu’il existe en fin d’année de nombreuses occasions de faire des économies sur ses achats. Vous pourrez ainsi offrir des moments de joie et de gaieté à votre famille en cette fin d’année, sans exploser votre budget.

Découvrez dans cet article nos astuces et conseils.

Préparez une liste de vos besoins

Pour avoir une bonne maîtrise de votre budget, vous devez prendre soin de préparer une liste précise et complète de tous les achats à effectuer.

Car si la période de fin d’année est indiquée pour réaliser de bonnes affaires, il est aussi possible de dépenser plus qu’il n’en faut, à mesure qu’on se laisse entraîner dans la fièvre des offres promotionnelles inédites.

C’est pourquoi vous devez avoir une liste et vous efforcer de vous y tenir, malgré les diverses sollicitations qui, on le reconnaît bien, peuvent être très persuasives.

Sur votre liste, privilégiez ce dont vous avez besoin à court terme. Les cadeaux de Noël, les accessoires pour la décoration de la maison afin d’instaurer une ambiance de fête, les repas de famille à l’occasion des fêtes, le renouvellement de la garde-robe des enfants et la vôtre éventuellement, etc.

L’idée, c’est de ne s’intéresser qu’à ce qui vous sera utile à court terme, afin de ne pas vous retrouver avec beaucoup d’affaires à ranger et à conserver.

Profiter des soldes et promotions

C’est bien connu, la fin d’année est la période propice par excellence, pour faire des économies sur ses achats. De nombreuses marques, magasins et enseignes organisent des soldes et promotions, et vous pouvez en profiter pour tous vos achats en attente.

Pour ne pas devoir parcourir chaque magasin ou enseigne pour vous enquérir des soldes en cours, ce qui d’ailleurs peut être fastidieux, vous pouvez consulter des sites comme mysoldes.fr qui répertorient toutes les promotions des marques et marchands sur internet.

En consultant un site spécialisé dans les promotions, vous pouvez voir les offres des soldes en cours dans vos magasins préférés et décider de vous y rendre pour vos divers achats. Assurément, vous dépenserez beaucoup moins et pourrez réaliser de belles économies sur vos achats.

Comparer les prix promo et hors promo

Pour apprécier la valeur d’une réduction promotionnelle et être sûr de faire une bonne affaire, il faut que vous ayez une idée des prix hors promotion.

En effet, certains marchands se jouent de la clientèle en usant de biais psychologiques, pour vendre des articles et produits sur lesquels ils n’offrent pas la réduction qu’ils prétendent.

Vous pouvez ainsi avoir l’impression d’acheter un produit pour moitié prix, alors qu’en réalité vous bénéficiez d’à peine 10 % de réduction.

Il est donc recommandé avant le début des soldes de faire un tour dans les magasins avec votre liste, pour noter les prix des divers articles, produits et accessoires que vous achèterez prochainement.

Alors, il sera d’autant plus aisé de faire une comparaison une fois les soldes lancées. Si vous n’avez pas eu le temps de faire cette enquête préalable avant les soldes, vous pouvez toujours vous assurer de payer au juste prix en comparant les prix promotionnels d’un marchand à un autre.

Payez de préférence tous vos achats en espèce

Les périodes de soldes et de promotions sont faîtes pour exciter à la surconsommation, par divers biais psychologiques :

L’affaire du siècle ;

Le prix exceptionnel ;

L’offre que tous s’arrachent ;

La date limite pour profiter, etc.

Pour cela, il n’est pas conseillé de se rendre en magasin avec sa carte de crédit, surtout pendant les soldes. Vous pouvez être tenté de saisir toutes les bonnes occasions qui se présentent, et de dépasser largement le budget que vous aviez prévu.

C’est pourquoi, gardez de l’espèce dans une enveloppe pour vous contraindre un minimum à rester dans la marge budgétaire initiale.

A priori, les magasins ont l’obligation d’accepter des paiements en espèces. Vous pouvez donc laisser votre carte dans la voiture ou mieux, dans un tiroir à la maison.

Dans le cas où vous réalisez vos achats en ligne, vous pouvez définir un plafond à ne pas excéder dans vos dépenses. Cela vous aide à être plus responsable dans vos dépenses, surtout si vous avez parfois tendance à réaliser des achats compulsifs.

Quoi qu’il en soit, vous devez en toute chose rester maître de vous-même et ne pas vous laisser entraîner dans cette spirale, au risque de le regretter