Comment ajouter de la musique à une Story Instagram ?

Les stories Instagram sont un moyen populaire de partager ses meilleurs moments avec ses abonnés. Pour les rendre plus attrayantes, vous pouvez ajouter de la musique en arrière-plan. Pour vous aider à réaliser facilement cette opération, nous vous invitons à découvrir dans ce billet les différentes méthodes que vous pouvez utiliser.

Les alternatives d’ajout de la musique à une Story Instagram

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour ajouter de la musique à une Story Instagram.

Utiliser la bibliothèque musicale d’Instagram

L’une des méthodes permettant d’ajouter de la musique à une Story Instagram consiste à utiliser la bibliothèque musicale intégrée de l’application. En effet, Instagram propose une vaste collection de chansons dans différents genres et styles. Pour accéder à cette bibliothèque musicale, il suffit d’ouvrir l’application Instagram et d’appuyer sur l’icône de l’appareil photo en haut à gauche de votre écran. Ensuite, faites glisser votre doigt vers la droite pour ouvrir le mode « Story ». Une fois dans le mode « Story », vous verrez une option « Musique » en bas de l’écran. Veuillez appuyer dessus pour accéder à la bibliothèque musicale.

Dans la bibliothèque musicale, vous pouvez parcourir les différentes catégories de chansons, telles que les tendances, les genres populaires, etc. Vous pouvez également rechercher des chansons spécifiques en utilisant la barre de recherche. Une fois que vous avez trouvé la chanson que vous souhaitez ajouter à votre Story, vous pouvez prévisualiser différents extraits en les faisant glisser vers la gauche ou vers la droite. Dès que vous aurez trouvé le passage qui vous intéresse, appuyez sur le bouton « Sélectionner » pour l’ajouter à votre Story. Par ailleurs, il est possible de personnaliser l’extrait musical en ajustant la durée par exemple. Pour cela, faites glisser la barre d’extrémité sur l’écran de prévisualisation de la chanson pour raccourcir ou allonger la durée.

Importer la musique à partir de votre bibliothèque

Si vous ne trouvez pas une chanson de votre goût dans la bibliothèque musicale d’Instagram, vous pouvez importer votre propre musique à partir de votre bibliothèque personnelle. Pour cela, veuillez d’abord vous assurer que la musique que vous souhaitez utiliser est présente dans la bibliothèque de votre téléphone. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez la télécharger depuis des plateformes de musique en ligne ou la transférer de votre ordinateur si elle s’y trouve.

Dès que la chanson est présente dans la bibliothèque de votre téléphone, vous pouvez l’ajouter à votre Story Instagram en suivant ces étapes :

Ouvrir l’application Instagram et accéder au mode « Story » en appuyant sur l’icône de l’appareil photo ;

Appuyer sur l’icône en forme de carré avec une note de musique à l’intérieur pour accéder à la bibliothèque musicale de votre téléphone ;

Rechercher la chanson en utilisant la barre de recherche ou en parcourant les différentes catégories de chants présentes dans la bibliothèque musicale ;

Cliquer dessus pour la sélectionner dès que vous l’aurez trouvé ;

Personnaliser l’extrait musical si vous le souhaitez.

Enfin, après avoir configuré la chanson selon vos préférences, veuillez appuyer sur le bouton « Terminé » pour l’ajouter à votre Story Instagram. Vous pouvez ensuite continuer à embellir votre Story en ajoutant des photos, des vidéos, du texte, des autocollants ou d’autres éléments intéressants. Par ailleurs, nous vous invitons à visiter ce site pour découvrir quelques astuces pratiques pour réaliser de bonnes stories.

Utiliser des applications tierces

En dehors des fonctionnalités intégrées d’Instagram, il existe des applications tierces dédiées à l’ajout de musique aux Stories Instagram. Elles offrent souvent des fonctionnalités plus avancées et permettent de personnaliser davantage les chants. Les plus populaires sont :

InShot : cette application permet d’ajouter facilement de la musique à des vidéos et à des photos Instagram. Elle offre une large sélection de chansons, et permet de découper la musique, ajuster le volume et synchroniser le rythme avec les images ;

Splice: spécialement conçue pour l’édition de vidéo, cette application permet également d’ajouter de la musique aux Stories Instagram. En l’adoptant, vous pourrez éditer la longueur de la musique, ajouter des effets sonores ou encore ajuster le volume ;

Magisto : c’est une application de montage vidéo qui propose des fonctionnalités d’ajout de musique aux Stories Instagram. Elle dispose d’une bibliothèque de chansons variées et permet d’ajuster le volume, d’ajouter des effets sonores et de synchroniser la musique avec les images ;

Lomotif : Cette application permet de créer des vidéos musicales. Elle propose une large variété de chansons populaires dont vous pourrez ajuster la durée ou modifier les effets visuels.

Pour finir, signalons que l’utilisation d’applications tierces nécessite généralement leur téléchargement et l’ouverture d’un compte. Veuillez donc consulter les avis et les évaluations des autres utilisateurs avant de les télécharger, afin d’être sûr de disposer d’une application fiable et sécurisée.

Conseils pour une bonne utilisation de la musique dans les Stories

L’ajout de musique à vos Stories Instagram peut être un bon moyen de gagner en popularité. Toutefois, pour cela, vous devez vous assurer de choisir la bonne chanson, synchroniser la musique avec les éléments visuels, utiliser des effets sonores, ajouter des paroles, choisir le bon volume, etc.