Pourquoi les marques font-elles des podcasts ?

L’évolution du numérique a favorisé la création de nouvelles stratégies de communication d’entreprise pour informer et inciter un public cible à l’achat de biens ou de services, dont le podcast.

Le podcast est donc un outil de communication à part entière qui permet aux entreprises et aux marques d’atteindre leurs divers objectifs stratégiques.

Les raisons qui motivent alors les marques à faire des podcasts de marque sont nombreuses. On vous en parle ici.

Pour toucher un public cible et booster leur visibilité

Le podcast est tout simplement un contenu audio réalisé autour d’une thématique spéciale à l’endroit d’un public cible. le podcast est un excellent levier marketing. Il n’est pas diffusé à la radio, mais plutôt dans les canaux digitaux comme les sites internet, les blogs, les réseaux sociaux, etc. Il peut donc être écouté partout et à n’importe quel moment par les consommateurs.

Puisque ces consommateurs sont constamment à la recherche d’informations pertinentes, les marques en profitent pour réaliser un podcast d’entreprise à vocation publicitaire à leur endroit avec l’agence calliope Agency. Cela, dans le but de booster leur notoriété, de travailler leur référencement ou encore d’optimiser la visibilité de leur marque. Mais, elles se font accompagner par des agences spécialisées comme Calliopé.

En plus, les podcasts de marque sont très appréciés par les jeunes, car les 60 % des auditeurs français ont moins de 35 ans. De fait, la génération digitale native considère les podcasts comme d’excellents outils numériques pour se cultiver tout en se divertissant. C’est d’ailleurs pour cette raison que de nombreuses marques font des podcasts d’entreprise un important levier dans leur stratégie marketing.

Pour captiver et fidéliser l’auditeur

Le podcast natif offre une immense liberté de création aux marques et aux entreprises. Celles-ci ont en effet la possibilité de moduler la forme, le sujet, le ton, la ligne éditoriale ainsi que la production du podcast selon leurs objectifs marketing. Ce média innovant, créatif et moderne aide donc les marques à concevoir des contenus audio adaptés à un public cible pour le captiver et le fidéliser.

Les professionnels spécialisés dans la réalisation des podcasts font en sorte que le storytelling canalise l’attention de l’auditoire, et la voix chaleureuse lui transmet l’originalité du message. Cela crée en lui un sentiment d’appartenance à la marque et la sensation de nouer une interaction personnelle avec elle. Ainsi, en écoutant régulièrement des podcasts de la marque, l’auditoire finit par se fidéliser aux produits ou services proposés.

Pour inciter l’auditoire à passer à l’acte d’achat

Outre le fait d’utiliser les podcasts d’entreprise pour captiver et fidéliser leur public cible, les marques s’en servent pour inciter l’auditoire à passer à l’acte d’achat et ainsi booster leur vente. Par conséquent, leur chiffre d’affaires grimpe en un laps de temps. En effet, les podcasts sont des nouveautés qui suscitent l’engouement d’un public qui est fatigué avec les vidéos et informations écrites.

Or, avec les podcasts de marque, les entreprises peuvent :

Faire intervenir des KOL (Key Opinion Ledader), des personnes ou des structures expertes dans un secteur donné, dans leur communication pour convaincre les auditeurs ;

Interviewer des utilisateurs ou des employés qui ont une mission importante dans le succès d’un produit, un service ou une marque ;

Montrer ou expliquer la valeur ajoutée qu’apporte la marque ;

Justifier le prix de leur produit par rapport à celui du marché, etc.

De fait, les marques comme les entreprises arrivent à réaliser des podcasts efficaces pour conduire l’auditeur à franchir l’étape finale, celle de l’achat du produit ou du service proposé. Les podcasts offrent ainsi l’opportunité aux marques de faire évoluer les prospects dans leur parcours d’achat.

Pour gagner en crédibilité

Les podcasts représentent aussi un moyen de communication permettant aux entreprises de prouver leur crédibilité au public cible.

En vérité, nombreux sont les consommateurs qui adorent se tourner vers les structures capables d’exposer leurs idées ou leurs compétences à travers ces formats audio.

Pour eux, cela montre leur maîtrise du domaine ou du produit. C’est ainsi que ces cibles développent une confiance remarquable vis-à-vis d’une marque ou une entreprise.

Pour se démarquer de la concurrence

Les avantages des podcasts ne sont pas encore perçus par toutes les marques et les entreprises. Celles qui en tirent déjà les profits exploitent les podcasts comme moyen de se différencier des autres et de booster ainsi leur activité comme des Start-up (en savoir plus). Vous pouvez aussi en faire autant, surtout que les newsletters ainsi que les articles de blog fatiguent parfois l’esprit des internautes. Vous n’avez simplement qu’à confier votre projet à une agence spécialisée dans la création de podcasts de marque personnalisés comme Calliopé pour atteindre vos objectifs.