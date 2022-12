Le Click and Collect : une nouvelle tendance aux divers avantages

Les magasins et boutiques physiques ne peuvent plus se soustraire à la tendance de digitalisation de leurs services.

Cela est devenu une nécessité pour rencontrer les attentes des consommateurs.

Ainsi, il est possible de permettre aux clients de commander des produits ou articles sur le site internet d’un magasin et de passer après quelques heures récupérer la commande en magasin. Il s’agit du Click and Collect.

Cet article vous fait découvrir plus en détail cette tendance ainsi que ses avantages pour les clients comme pour les magasins.

Le Click and Collect : de quoi parle-t-on ?

À l’origine, le Click and Collect est une stratégie qui fut mise en place par les grandes enseignes. En effet, ils visaient à obtenir des ventes supplémentaires tout créant du trafic dans leurs magasins physiques.

C’était également une manière d’associer le numérique à l’expérience en magasin physique tout en facilitant la vie aux clients. De plus, cette stratégie permettait de contourner les problèmes liés à la livraison des commandes.

De nos jours, même les petits commerces ont adopté cette tendance. Concrètement, les clients pourront passer leurs commandes en ligne, et retirer ensuite les articles achetés en boutique physique.

Cela sous-entend que le commerce en question dispose à la fois d’un magasin physique et d’une boutique en ligne. De manière pratique, le processus qui est enclenché par la commande en ligne se poursuit par :

La vérification du stock

La transmission au magasin physique de la commande

La préparation de la commande en magasin

Dès que la commande est prête en magasin, le client reçoit une notification. Les produits achetés peuvent être gardés dans les boîtes de retrait Click and Collect que vous pouvez retrouver sur Renz.

Quels sont les avantages du Click and Collect ?

Le Click and Collect offre divers avantages, que ce soit pour les acheteurs ou les magasins, et même sur le plan écologique. Il s’agit donc d’une stratégie gagnant-gagnant où les deux principaux acteurs trouvent bien leur compte.

Les avantages pour les acheteurs

Pour les acheteurs, le Click and Collect permet de ne plus payer des frais supplémentaires pour la livraison.

Ils peuvent tout simplement récupérer leurs produits achetés en magasin.

Les acheteurs peuvent également se rassurer qu’un produit est effectivement disponible en magasin avant de l’acheter.

Et la commande est généralement prête dans un délai très court.

Il faut également souligner le fait que les clients qui achètent par exemple des articles de mode auront la possibilité de faire des essayages. Dans le cas où un échange ou un retour de l’article est nécessaire, ils n’auront plus besoin de suivre toute une procédure qui peut faire perdre du temps.

Les avantages pour les magasins

En optant pour le Click and Collect, les magasins pourront éviter de devoir réduire leur marge pour permettre la gratuité ou la diminution des frais de livraison des commandes. Le trafic dans les magasins physique ne souffrira donc pas de la vente en ligne puisque les acheteurs se déplaceront pour récupérer leurs commandes en boutique. Ces derniers pourront donc au passage découvrir des articles en magasin et même en acheter.

Le Click and Collect offre aussi l’opportunité aux magasins de conserver un certain lien avec leurs clients. Le passage de ces derniers en magasin est l’occasion de pouvoir conseiller et accompagner les clients, et même leur présenter certaines offres. Cette relation de proximité avec les clients peut faire une grande différence par rapport à la vente en ligne classique.

Un avantage écologique

Sur le plan écologique, la réduction des transports liés à la livraison des commandes est un geste en faveur de l’environnement. Il est plus écoresponsable de faire des achats dans un magasin physique situé à proximité et de passer récupérer soi-même ses achats que d’acheter dans un magasin situé à l’autre bout du pays.

Vous passez au Click and Collect ? Communiquez !

Si vous décidez de passer au Click and Collect, la prochaine étape sera de communiquer efficacement autour de cette possibilité. Vous pouvez par exemple installer une affiche sur votre magasin informant votre clientèle et les passants que désormais votre magasin s’est inscrit dans cette tendance.

Communiquez régulièrement sur vos comptes sociaux sur l’adresse de votre boutique en ligne. Vous pouvez également informer vos clients à travers des messages SMS par exemple ou des emails.

Même si le bouche-à-oreille demeure efficace dans ce genre de situation, votre commerce devra mettre en place une stratégie de communication autour de ce projet afin que l’information parvienne au plus grand nombre.