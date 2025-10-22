Huawei HarmonyOS : une nouvelle ère pour l’informatique sans technologies américaines

WazatechActualitésHuawei HarmonyOS : une nouvelle ère pour l'informatique sans technologies américaines
Nous suivre sur Google Actualités
Actualités
5/5 - (121 votes)

L’arrivée de HarmonyOS sur les ordinateurs portables Huawei marque un tournant dans le paysage technologique mondial. Après avoir été victime de restrictions américaines et privé de certaines licences, le constructeur chinois a décidé d’accélérer son indépendance technologique en développant sa propre alternative aux systèmes d’exploitation dominants. En mai 2024, Huawei a présenté ses premiers PC portés entièrement par HarmonyOS, mettant ainsi symboliquement fin à la dépendance envers Windows et aux composants issus des États-Unis.

Origines de HarmonyOS et évolution du projet

Dévoilé initialement en 2019, HarmonyOS n’était pas conçu au départ comme un système destiné uniquement aux ordinateurs personnels. Le logiciel équipait d’abord des téléviseurs connectés, des objets domotiques, puis progressivement des smartphones de la gamme Huawei. C’est la rupture commerciale et technologique entre Huawei et plusieurs géants américains qui va précipiter l’expansion de ce système vers de nouveaux horizons.

Avec les sanctions imposées dès 2019, Huawei se retrouve dans l’impossibilité d’intégrer Android tel que proposé par Google sur certains de ses appareils, mais aussi privé de mises à jour et de nouvelles licences pour Windows sur ses ordinateurs. Face à ces blocages, la société décide de miser sur l’autonomie logicielle nationale. L’ambition se précise alors : HarmonyOS doit servir de socle à toutes les catégories de produits, des smartphones aux ordinateurs portables.

Un lancement ciblé : les premiers PC sous HarmonyOS

Au printemps 2024, la transition prend forme avec la sortie officielle de deux ordinateurs portables fonctionnant exclusivement sous HarmonyOS 5, la version la plus aboutie à ce jour. Cette étape est saluée par le secteur technologique comme un jalon important vers l’indépendance numérique de la Chine. Les nouveaux modèles proposés ne s’appuient plus sur aucune technologie américaine, ni au niveau du matériel, ni du logiciel.

Cette mutation s’explique également par l’expiration de la licence Windows accordée à Huawei, non renouvelée suite aux embargos commerciaux venant des États-Unis. La firme met donc un terme à toute distribution de ses PC avec Windows préinstallé. Si dans le passé quelques modèles avaient été commercialisés avec Linux, c’est la première fois que l’entreprise propose son système d’exploitation maison sur l’ensemble de son offre informatique personnelle.

A découvrir :  5 choses à ne pas sous-estimer pour réussir votre événement

Que propose HarmonyOS face à Windows et Linux ?

Le déploiement de HarmonyOS sur les ordinateurs portables pose de nombreuses questions quant aux fonctionnalités disponibles et à l’expérience utilisateur promise. Reposant sur une architecture propriétaire, le système vise la compatibilité avec les usages courants des professionnels et du grand public, sans appui sur les infrastructures logicielles américaines.

Sur le plan technique, HarmonyOS supporte désormais les principaux périphériques externes et mise sur une interface graphique simple et épurée. La gestion des applications en natif ou via conteneur occupe une place stratégique puisqu’il s’agit de convaincre usagers et développeurs de basculer vers un écosystème nouveau, capable de rivaliser avec les bibliothèques logicielles déjà bien établies chez Microsoft ou les distributions Linux.

  • Interface utilisateur pensée pour la continuité entre appareils (smartphone, tablette, PC)
  • Prise en charge améliorée du multitâche et de la gestion des fenêtres
  • Accès à une galerie d’applications propriétaire, indépendante des store occidentaux
  • Intégration renforcée avec les autres dispositifs de la marque via des fonctions collaboratives

Compatibilité matérielle et stratégie d’écosystème

Les appareils Huawei sous HarmonyOS exploitent majoritairement des composants conçus ou validés localement afin de se démarquer des architectures classiques Intel ou Qualcomm. Ce choix répond à un impératif politique autant qu’économique : favoriser une autonomie totale vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement occidentales.

HarmonyOS assoit également la stratégie d’interconnexion prônée par Huawei. Qu’il s’agisse des smartphones, tablettes, PC ou objets connectés, l’écosystème permet une communication fluide entre les terminaux, centralisant les services utilisateurs et encourageant la fidélisation autour de la marque.

Limites actuelles et défis à venir

Le lancement d’un système d’exploitation maison comporte plusieurs enjeux relatifs à la compatibilité des applications souhaitées par les utilisateurs, tant en environnement professionnel que personnel. De plus, la communauté internationale d’éditeurs reste majoritairement focalisée sur Windows et macOS, rendant parfois complexe le portage rapide de logiciels majeurs.

La sécurisation, la stabilité et la maturité de l’environnement HarmonyOS feront partie des éléments observés par les analystes, notamment pour convaincre hors du marché chinois largement porté par des politiques incitatives à l’innovation domestique.

A découvrir :  la révolution du streaming vidéo avec Netflix : vos films et séries favoris à portée de main

Perspectives pour la souveraineté numérique chinoise

En franchissant cette étape, Huawei inscrit sa démarche dans une dynamique poussée par Pékin : renforcer la souveraineté numérique face aux pressions internationales. Le gouvernement encourage depuis déjà plusieurs années le développement de solutions logicielles locales, capables de prendre la relève des outils américains dans tous les secteurs où cela paraît pertinent.

Si la Chine est aujourd’hui leader de la production matérielle, le développement logiciel accuse toujours un certain retard sur les standards mondiaux, particulièrement dans l’univers des systèmes d’exploitation complets, dont le trio Windows, Linux et macOS conserve historiquement le monopole. HarmonyOS pourrait donc ouvrir la voie à d’autres initiatives nationales et motiver davantage d’investissements dans le domaine du code open source local ou propriétaire.

Date Événement Impact observé
2019 Lancement initial d’HarmonyOS sur objets connectés Huawei Premières expérimentations hors smartphone
2020-2023 Diversification d’HarmonyOS sur smartphones et tablettes Adoption croissante en Chine, faible présence globale
Mai 2024 Présentation des premiers PC portables sous HarmonyOS 5 Basculement des ordinateurs de Huawei hors Windows

Acceptation du marché et impact international

Déployer un système alternatif implique forcément de s’adapter aux usages et attentes des clients, souvent habitués à la standardisation imposée par Windows. Huawei devra ainsi démontrer la capacité de HarmonyOS à répondre aux besoins quotidiens, tout en attirant suffisamment de partenaires pour nourrir un véritable écosystème applicatif indépendant.

L’introduction récente de ces machines alimente aussi le débat sur la fragmentation du secteur informatique et sur la capacité réelle d’une solution locale à s’imposer durablement face aux géants historiques du secteur, surtout sur le marché mondial.

Sources

  • https://www.lesnumeriques.com/informatique/choc-dans-le-monde-du-pc-huawei-lance-son-propre-os-adieu-windows-adieu-linux-n236578.html
  • https://www.journaldugeek.com/2025/05/13/harmonyos-va-remplacer-windows-11-sur-lensemble-des-ordinateurs-portables-de-huawei/
  • https://www.frandroid.com/marques/huawei/2608673_huawei-a-devoile-son-remplacement-de-windows-sans-aucune-technologie-americaine
  • https://www.silicon.fr/Thematique/business-1367/Breves/huawei-lance-pc-harmonyos-481119.htm
Actualités des entrepreneurs
Actualités des entrepreneurs
Accros de l'information sur internet,, suivez l’actualité des entreprises sélectionné et traité avec soin. Je suis passionné par le seo, Référencement Google, moteurs de recherche,  l'entreprenariat, les nouvelles technologies, technologies du Web, digitale. Vous pouvez proposer des news professionnelles en nous adressant une demande via le formulaire de contact. Nous publions toutes les informations chaudes ; que vous nous apporterez avec un texte nouveau . Au plaisir de partager vos contenus.
Actualités des entrepreneurs
Les derniers articles par Actualités des entrepreneurs (tout voir)
Par: Actualités des entrepreneurs

Tendances

Articles connexes
Actualités

Galaxy AI de Samsung : l’intelligence artificielle au cœur des nouveaux smartphones

L’arrivée de la technologie Galaxy AI marque un véritable tournant dans la stratégie de Samsung sur le marché du smartphone....
Actualités des entrepreneurs -
Plus d'informations sur ce sujet
Autres sujet

Voir les anniversaires sur snap : comment trouver la date d’anniversaire avec Snapchat ?

Actualités des entrepreneurs Actualités des entrepreneurs -
Anniversaires Snap : Souhaiter un anniversaire avec Snapchat Application gratuite de partage de photos et de vidéo, Snapchat a...

Comprendre l’affacturage en 4 points

Actualités des entrepreneurs Actualités des entrepreneurs -
Dans une entreprise, il n'est pas rare de se retrouver face à des problèmes de trésorerie en raison...

Investir : Secteur ou gagner de l’argent en RDC (République du Congo)

Actualités des entrepreneurs Actualités des entrepreneurs -
Pour se faire de l’argent en RDC, il existe de nombreuses possibilités. Elles concernent aussi bien les activités...

La carte virtuelle ecobank : Qu’est-ce que c’est ?

Actualités des entrepreneurs Actualités des entrepreneurs -
Le risque de se faire voler ses codes par une personne malveillante lors de la finalisation d’un achat...
spot_img

Le Site Internet Waza Tech permet de publier des articles sur les services offerts entre professionnels. Nous diffusons sur les réseaux sociaux pour maximiser la visibilités de vos actualités, et vous offrir un maximum de visiteurs sur votre site Web.

Dernieres News

Galaxy AI de Samsung : l’intelligence artificielle au cœur des nouveaux smartphones

Actualités des entrepreneurs - 0
L’arrivée de la technologie Galaxy AI marque un véritable tournant dans la stratégie de Samsung sur le marché du smartphone. Le constructeur coréen accélère...

Lucid Motors : entre innovations, records et incertitudes financières

Actualités des entrepreneurs - 0
Fondée au cœur de la Silicon Valley, Lucid Motors s’impose depuis quelques années comme un acteur marquant de la mobilité électrique. Spécialiste des berlines...

Rivian R1T : innovation, performances et défis du pick-up électrique américain

Actualités des entrepreneurs - 0
L’arrivée du Rivian R1T sur le marché a marqué une étape importante pour l’industrie automobile américaine. Premier modèle 100 % électrique de la marque...
Les Plus Populaires

Voir les anniversaires sur snap : comment trouver la date d’anniversaire avec Snapchat ?

Actualités des entrepreneurs - 0
Anniversaires Snap : Souhaiter un anniversaire avec Snapchat Application gratuite de partage de photos et de vidéo, Snapchat a conquis le monde et s’est offert...

Top 50 des idées rentables pour investir au Congo-Kinshasa

Actualités des entrepreneurs - 0
Le Congo-Kinshasa est une terre débordante de richesses et d’opportunités. Mais, sans un certain degré d’expertise, il est difficile d’en jouir pleinement. Voilà pourquoi...

Shield TV Pro 2023 : La Box Android de Nvidia | Avis, Avantages et inconvénients

Actualités des entrepreneurs - 0
Shield TV PRO de Nvidia : Box Android pour regarder des contenus en streaming sur leur téléviseur Dispositif de streaming assez populaire, le Box Android...
En Savoir plus

©Waza Tech | All rights reserved | Actualités des entreprises en France en 2021