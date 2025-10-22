Huawei HarmonyOS : une nouvelle ère pour l’informatique sans technologies américaines

5/5 - (121 votes)

L’arrivée de HarmonyOS sur les ordinateurs portables Huawei marque un tournant dans le paysage technologique mondial. Après avoir été victime de restrictions américaines et privé de certaines licences, le constructeur chinois a décidé d’accélérer son indépendance technologique en développant sa propre alternative aux systèmes d’exploitation dominants. En mai 2024, Huawei a présenté ses premiers PC portés entièrement par HarmonyOS, mettant ainsi symboliquement fin à la dépendance envers Windows et aux composants issus des États-Unis.

Origines de HarmonyOS et évolution du projet

Dévoilé initialement en 2019, HarmonyOS n’était pas conçu au départ comme un système destiné uniquement aux ordinateurs personnels. Le logiciel équipait d’abord des téléviseurs connectés, des objets domotiques, puis progressivement des smartphones de la gamme Huawei. C’est la rupture commerciale et technologique entre Huawei et plusieurs géants américains qui va précipiter l’expansion de ce système vers de nouveaux horizons.

Avec les sanctions imposées dès 2019, Huawei se retrouve dans l’impossibilité d’intégrer Android tel que proposé par Google sur certains de ses appareils, mais aussi privé de mises à jour et de nouvelles licences pour Windows sur ses ordinateurs. Face à ces blocages, la société décide de miser sur l’autonomie logicielle nationale. L’ambition se précise alors : HarmonyOS doit servir de socle à toutes les catégories de produits, des smartphones aux ordinateurs portables.

Un lancement ciblé : les premiers PC sous HarmonyOS

Au printemps 2024, la transition prend forme avec la sortie officielle de deux ordinateurs portables fonctionnant exclusivement sous HarmonyOS 5, la version la plus aboutie à ce jour. Cette étape est saluée par le secteur technologique comme un jalon important vers l’indépendance numérique de la Chine. Les nouveaux modèles proposés ne s’appuient plus sur aucune technologie américaine, ni au niveau du matériel, ni du logiciel.

Cette mutation s’explique également par l’expiration de la licence Windows accordée à Huawei, non renouvelée suite aux embargos commerciaux venant des États-Unis. La firme met donc un terme à toute distribution de ses PC avec Windows préinstallé. Si dans le passé quelques modèles avaient été commercialisés avec Linux, c’est la première fois que l’entreprise propose son système d’exploitation maison sur l’ensemble de son offre informatique personnelle.

Que propose HarmonyOS face à Windows et Linux ?

Le déploiement de HarmonyOS sur les ordinateurs portables pose de nombreuses questions quant aux fonctionnalités disponibles et à l’expérience utilisateur promise. Reposant sur une architecture propriétaire, le système vise la compatibilité avec les usages courants des professionnels et du grand public, sans appui sur les infrastructures logicielles américaines.

Sur le plan technique, HarmonyOS supporte désormais les principaux périphériques externes et mise sur une interface graphique simple et épurée. La gestion des applications en natif ou via conteneur occupe une place stratégique puisqu’il s’agit de convaincre usagers et développeurs de basculer vers un écosystème nouveau, capable de rivaliser avec les bibliothèques logicielles déjà bien établies chez Microsoft ou les distributions Linux.

Interface utilisateur pensée pour la continuité entre appareils (smartphone, tablette, PC)

(smartphone, tablette, PC) Prise en charge améliorée du multitâche et de la gestion des fenêtres

et de la gestion des fenêtres Accès à une galerie d’applications propriétaire , indépendante des store occidentaux

, indépendante des store occidentaux Intégration renforcée avec les autres dispositifs de la marque via des fonctions collaboratives

Compatibilité matérielle et stratégie d’écosystème

Les appareils Huawei sous HarmonyOS exploitent majoritairement des composants conçus ou validés localement afin de se démarquer des architectures classiques Intel ou Qualcomm. Ce choix répond à un impératif politique autant qu’économique : favoriser une autonomie totale vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement occidentales.

HarmonyOS assoit également la stratégie d’interconnexion prônée par Huawei. Qu’il s’agisse des smartphones, tablettes, PC ou objets connectés, l’écosystème permet une communication fluide entre les terminaux, centralisant les services utilisateurs et encourageant la fidélisation autour de la marque.

Limites actuelles et défis à venir

Le lancement d’un système d’exploitation maison comporte plusieurs enjeux relatifs à la compatibilité des applications souhaitées par les utilisateurs, tant en environnement professionnel que personnel. De plus, la communauté internationale d’éditeurs reste majoritairement focalisée sur Windows et macOS, rendant parfois complexe le portage rapide de logiciels majeurs.

La sécurisation, la stabilité et la maturité de l’environnement HarmonyOS feront partie des éléments observés par les analystes, notamment pour convaincre hors du marché chinois largement porté par des politiques incitatives à l’innovation domestique.

Perspectives pour la souveraineté numérique chinoise

En franchissant cette étape, Huawei inscrit sa démarche dans une dynamique poussée par Pékin : renforcer la souveraineté numérique face aux pressions internationales. Le gouvernement encourage depuis déjà plusieurs années le développement de solutions logicielles locales, capables de prendre la relève des outils américains dans tous les secteurs où cela paraît pertinent.

Si la Chine est aujourd’hui leader de la production matérielle, le développement logiciel accuse toujours un certain retard sur les standards mondiaux, particulièrement dans l’univers des systèmes d’exploitation complets, dont le trio Windows, Linux et macOS conserve historiquement le monopole. HarmonyOS pourrait donc ouvrir la voie à d’autres initiatives nationales et motiver davantage d’investissements dans le domaine du code open source local ou propriétaire.

Date Événement Impact observé 2019 Lancement initial d’HarmonyOS sur objets connectés Huawei Premières expérimentations hors smartphone 2020-2023 Diversification d’HarmonyOS sur smartphones et tablettes Adoption croissante en Chine, faible présence globale Mai 2024 Présentation des premiers PC portables sous HarmonyOS 5 Basculement des ordinateurs de Huawei hors Windows

Acceptation du marché et impact international

Déployer un système alternatif implique forcément de s’adapter aux usages et attentes des clients, souvent habitués à la standardisation imposée par Windows. Huawei devra ainsi démontrer la capacité de HarmonyOS à répondre aux besoins quotidiens, tout en attirant suffisamment de partenaires pour nourrir un véritable écosystème applicatif indépendant.

L’introduction récente de ces machines alimente aussi le débat sur la fragmentation du secteur informatique et sur la capacité réelle d’une solution locale à s’imposer durablement face aux géants historiques du secteur, surtout sur le marché mondial.

