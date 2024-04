Au-delà des E-mails : Slack et Microsoft Teams, les Nouvelles Plateformes de Communication Professionnelle

Traditionnellement, les e-mails ont été l’outil dominant pour la communication professionnelle. Cependant, ces dernières années, de nouvelles plateformes de communication ont émergé et changé la façon dont nous interagissons au sein d’une entreprise. Deux de ces plateformes, Slack et Microsoft Teams, sont rapidement devenues populaires dans le monde professionnel, offrant une alternative facile et pratique aux e-mails. Dans cet article, nous examinerons quelques-unes des fonctionnalités clés de ces outils et comment ils aident à améliorer notre communication quotidienne.

Slack : Une nouvelle approche pour collaborer avec son équipe

Slack est un canal de communication en ligne qui permet à ses utilisateurs de créer des salles de discussion ou « channels » par projet, département ou toute autre structure organisationnelle de leur choix. Ces channels peuvent être publiques ou privées, ce qui facilite le partage de fichiers, de messages et d’autres informations pertinentes entre les membres de l’équipe.

Organisation et personnalisation

L’un des principaux avantages de Slack est sa capacité à organiser les conversations de manière cohérente. Les channels remplacent les longs fils de discussion par e-mail et évitent ainsi la confusion et la perte de temps consacrée à rechercher des informations importantes. De plus, chaque utilisateur peut personnaliser son expérience Slack en choisissant les channels auxquels il souhaite participer et en configurant les notifications en fonction de ses préférences personnelles.

Intégration avec d’autres outils

Slack offre également une intégration facile avec de nombreux autres outils professionnels, tels que Google Drive, Trello et Asana. Cela permet aux équipes de travailler ensemble sur des projets sans avoir à jongler avec plusieurs applications ou logiciels séparés. Par exemple, les utilisateurs peuvent partager des fichiers directement depuis Google Drive dans un channel Slack, simplifiant ainsi la collaboration sur des documents ou des feuilles de calcul.

Microsoft Teams : Une solution de communication intégrée

Microsoft Teams est une plateforme de communication qui fait partie de la suite Microsoft 365 (anciennement Office 365) et offre une expérience plus intégrée pour les entreprises déjà engagées dans l’écosystème Microsoft. Teams fonctionne de manière similaire à Slack en permettant la création de channels pour faciliter la communication entre les membres de l’équipe.

Solution tout-en-un

Le principal avantage de Microsoft Teams est qu’il s’intègre parfaitement avec le reste des produits Microsoft. Les utilisateurs peuvent accéder à leur messagerie Outlook, OneDrive et SharePoint directement depuis la plateforme Teams, ce qui rend le partage et la collaboration plus fluides. De plus, Teams inclut des fonctionnalités telles que les appels vidéo et vocaux, ainsi qu’un tableau blanc numérique pour brainstorming et la planification collaborative.

Fonctionnalités d’appel et de réunion

Contrairement à Slack, Microsoft Teams intègre également des fonctions de conférence audio et vidéo. Il propose également un système de réservation des salles de réunion et un espace pour la gestion des événements en ligne. Ces fonctionnalités font de Teams une solution complète pour les entreprises qui souhaitent gérer leurs communications internes et externes sur une seule plateforme.

Slack vs Microsoft Teams : Quelle est la meilleure option ?

Décider entre Slack et Microsoft Teams dépend principalement des besoins spécifiques de votre entreprise et de votre équipe, ainsi que des préférences individuelles.

Prix

Slack propose plusieurs forfaits payants à partir de 6,25€ par utilisateur et par mois, tandis que Microsoft Teams est inclus dans les abonnements Microsoft 365 Business (à partir de 4,20€ par utilisateur et par mois). Pour ceux qui utilisent déjà la suite Microsoft 365, l’intégration de Teams peut être une option plus rentable.

Intégrations et compatibilités

Slack offre un grand nombre d’intégrations avec divers outils professionnels, ce qui en fait une option attrayante pour les entreprises qui ont déjà investi dans d’autres applications. En revanche, si votre organisation utilise principalement les produits Microsoft, opter pour Teams sera probablement plus avantageux en termes d’intégration et de facilité d’utilisation.

Fonctionnalités supplémentaires

Les deux plateformes offrent des fonctionnalités similaires, telles que la messagerie instantanée, le partage de fichiers et la vidéoconférence. Cependant, il y a quelques différences clés; par exemple, Microsoft Teams propose des options de visioconférence et de calendrier, tandis que Slack offre davantage d’intégrations tierces. Il est important de peser ces fonctionnalités supplémentaires en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise pour choisir la plateforme qui vous convient le mieux.

Slack : Idéal pour les organisations utilisant une diversité d’outils professionnels et cherchant à optimiser leur productivité grâce à des intégrations faciles

La meilleure option pour les entreprises déjà engagées dans l'écosystème Microsoft et à la recherche d'une solution plus intégrée pour leur communication interne et externe

En fin de compte, chaque entreprise aura ses propres exigences et préférences en matière de communication professionnelle. Il est essentiel d’examiner attentivement les différentes options disponibles et de déterminer celles qui offrent les meilleures solutions pour répondre aux besoins de votre organisation.