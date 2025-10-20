Arm Neoverse : une architecture au service des serveurs et du cloud

4.8/5 - (109 votes)

Ces dernières années, Arm s’est imposé comme un acteur incontournable dans l’écosystème des processeurs destinés à l’infrastructure cloud et aux datacenters. Avec la gamme Neoverse, le concepteur britannique cible de façon précise le marché des centres de données, tout en poursuivant une démarche d’évolution constante. Les innovations récentes témoignent de cette volonté de répondre à des exigences croissantes sur la performance, l’efficacité énergétique et la modularité.

La restructuration stratégique d’Arm et la création de Neoverse

Arm a récemment annoncé une refonte complète de son portefeuille de plateformes avec un objectif clair : simplifier l’identification et l’usage de ses produits pour chaque secteur industriel. Plusieurs familles émergent, chacune ciblant un segment précis. Pour ce qui concerne les serveurs et le cloud computing, c’est la gamme Neoverse qui constitue désormais la référence, distincte des offres orientées vers les mobiles ou les objets connectés.

En regroupant ces architectures sous des appellations explicites – telles que Neoverse, Niva ou Lumex – Arm souhaite rendre plus lisible son écosystème technologique auprès des partenaires industriels et développeurs. La gamme Neoverse vise ainsi à fournir une réponse claire aux défis rencontrés aujourd’hui dans les environnements informatiques à grande échelle.

Les innovations matérielles : Neoverse V3 et N3 dans les datacenters

En 2024, la présentation des nouveaux cœurs Neoverse V3 et N3 marque une étape déterminante dans la politique d’innovation d’Arm. Ces puces succèdent respectivement aux versions V2 et N2, et proposent aux opérateurs de datacenters une évolution substantielle en matière de puissance de calcul.

Les architectures V3 et N3 introduisent la possibilité de combiner jusqu’à 64 cœurs CPU par die, et deux dies peuvent être associés par socket, pour un total atteignant potentiellement 128 cœurs par socket. Cette configuration répond à une demande d’unités de calcul toujours plus modulaires et massives, indispensables au traitement parallèle des applications modernes.

Des gains de performance mesurables

La génération V3 affiche un gain de performances estimé jusqu’à 30 % par rapport à la précédente mouture, selon les indications du fabricant. Cette amélioration résulte non seulement de l’optimisation de la microarchitecture, mais également d’un raffinement du processus de gravure et d’intégration.

L’accès aux ressources mémoire a également été repensé, permettant une meilleure latence, tandis que la nouvelle interconnexion CMN-700 facilite la circulation rapide des données entre les différents composants du système.

Conjuguer efficacité énergétique et flexibilité

Outre la course à la puissance brute, Arm met l’accent sur la maîtrise de la consommation énergétique. Les Neoverse V3 et N3 se démarquent en fournissant des performances élevées tout en réduisant l’empreinte énergétique, un critère crucial pour les opérateurs soucieux de leur impact carbone et des coûts opérationnels.

La possibilité d’adapter la configuration du nombre de cœurs par die offre de nombreuses options de personnalisation afin de correspondre précisément aux besoins du client, qu’il s’agisse d’intelligence artificielle (IA), de calcul haute performance (HPC) ou de services cloud classiques.

Intégration de l’intelligence artificielle et des chiplets 2 nm

L’annonce récente de la disponibilité de chiplets basés sur l’architecture Neoverse V3 gravés en 2 nm confirme la dynamique d’innovation chez Arm. Ce procédé de fabrication permet une densité de calcul inédite, renforçant la compétitivité des solutions pour les infrastructures nécessitant une forte évolutivité.

Des collaborations avec plusieurs acteurs majeurs, dont ADTechnology, Rebellions ou Samsung Foundry, illustrent l’intérêt suscité par cette approche. Utilisés dans le développement d’accélérateurs d’IA ou de plateformes cloud optimisées, ces chiplets conjuguent modularité et intégration verticale.

Tableau comparatif des gammes Neoverse

Gamme Neoverse Cœur principal Usage principal Nombre maximal de cœurs/socket Processus de gravure V2 Neoverse V2 Cloud, HPC Jusqu’à 128 5 nm V3 Neoverse V3 Cloud, IA/ML, Datacenters Jusqu’à 128 2 nm N2 Neoverse N2 Serveurs généralistes Variable 5 nm N3 Neoverse N3 Datacenters haute densité Jusqu’à 128 À préciser

Cas d’usage des chiplets Neoverse CSS

La plateforme Compute Subsystems (CSS) d’Arm prend appui sur la technologie Neoverse afin de proposer des éléments prédéfinis, adaptés à une multitude d’applications métier. Parmi celles-ci figurent notamment :

Le calcul intensif pour le cloud public et privé

pour le L’entraînement et l’inférence de modèles d’ intelligence artificielle

Le déploiement de solutions HPC dans divers domaines scientifiques et techniques

dans divers domaines scientifiques et techniques L’optimisation d’applications de big data nécessitant simultanéité et traitement massif

Le recours à des chiplets favorise la distribution des tâches selon les besoins de charge de travail cloud-native et la flexibilité des configurations matérielles au sein d’une même infrastructure.

Une feuille de route tournée vers l’adaptabilité et l’écosystème ouvert

La stratégie d’Arm autour de Neoverse implique de tenir compte aussi bien des enjeux matériels que logiciels. Les fabricants partenaires bénéficient dorénavant d’une roadmap communiquée à l’avance, facilitant la planification de nouveaux designs embarquant les derniers cœurs disponibles.

L’écosystème Arm reste largement ouvert grâce à la compatibilité ascendante et à la documentation fournie sur les nouvelles interfaces réseau ou la gestion avancée de la mémoire. De nombreux analystes soulignent que la tendance sera à la convergence entre matériel spécialisé et logiciels adaptatifs, afin d’exploiter au mieux le potentiel offert par ces architectures.

Sources