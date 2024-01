Album Photos … L’intelligence artificielle de Google raconte une histoire à partir de vos photos et bien plus encore

Google travaille sur un projet visant à utiliser l’intelligence artificielle pour résumer et raconter l’histoire de nos vies à travers nos photos et bien d’autres éléments.

Ce projet, encore en phase de démarrage, pourrait représenter une avancée majeure dans le domaine des technologies interactives et personnalisées.

Découvrez les perspectives d’utilisation publique future et comment cela pourra changer notre façon de voir nos souvenirs.

Un pas de géant vers la technologie personnalisée

Même si le projet n’en est qu’à ses balbutiements et ne constitue qu’une exploration interne pour le moment, il est indéniable que l’idée d’utiliser l’intelligence artificielle pour résumer et raconter l’histoire de nos vies représente un bond en avant considérable dans le domaine des technologies interactives et personnalisées.

À terme, ce type de service pourrait permettre de générer automatiquement des albums photo animés ou des diaporamas interactifs en fonction des évènements importants et marquants de notre vie, comme un mariage, une naissance ou un voyage inoubliable.

Fonctionnalités envisagées pour le futur

Trier automatiquement les photos : Une telle IA serait capable de trier automatiquement nos photos en fonction de leur contenu ou de leur contexte, permettant ainsi de créer rapidement des compilations thématiques.

Une telle IA serait capable de trier automatiquement nos photos en fonction de leur contenu ou de leur contexte, permettant ainsi de créer rapidement des compilations thématiques. Générer des légendes : Grâce à cette intelligence artificielle, il serait possible de générer automatiquement des légendes pour nos photos en se basant sur les informations EXIF et le contenu même des clichés. Par exemple, l’IA pourrait identifier un lieu touristique incontournable et proposer une légende appropriée.

Grâce à cette intelligence artificielle, il serait possible de générer automatiquement des légendes pour nos photos en se basant sur les informations EXIF et le contenu même des clichés. Par exemple, l’IA pourrait identifier un lieu touristique incontournable et proposer une légende appropriée. Suggérer des montages : En analysant les photos similaires prises lors d’un événement, cette IA pourrait également suggérer les meilleures prises de vue et créer des montages harmonieux.

En analysant les photos similaires prises lors d’un événement, cette IA pourrait également suggérer les meilleures prises de vue et créer des montages harmonieux. Identifier et taguer les personnes : Cette technologie aurait la capacité d’identifier les personnes présentes dans les photos et de les taguer en conséquence, ce qui faciliterait énormément la gestion de nos albums photo.

Cette technologie aurait la capacité d’identifier les personnes présentes dans les photos et de les taguer en conséquence, ce qui faciliterait énormément la gestion de nos albums photo. Créer des vidéos récapitulatives : L’intelligence artificielle pourrait regrouper vos photos et vidéos pour raconter l’histoire de moments importants, comme des vacances ou un anniversaire, sous la forme d’une vidéo montage dynamique et personnalisée.

Avantages pour les utilisateurs

Pour les utilisateurs, cela signifie non seulement un gain de temps considérable dans la gestion de leurs photos, mais aussi une bien meilleure expérience utilisateur grâce à une visualisation plus interactive et attrayante de leurs souvenirs. Finis les longues heures passées à trier manuellement nos photos : notre histoire pourrait être racontée en quelques minutes seulement, nous permettant ainsi de profiter pleinement de ces précieux instants avec nos proches.

Motifs inspirés de différentes villes du monde

Il est également à noter que ces projets pourraient prendre leur inspiration dans différents motifs et éléments de diverses villes du monde comme Miami, où la vie urbaine, les paysages citadins et les gratte-ciels pourraient jouer un rôle clé. Un autre exemple serait le magnifique sapin de Noël de 180 cm proposé ci-dessus avec ses aiguilles et pommes de pin pour un aspect naturel.

Le projet d’intelligence artificielle de Google pourrait révolutionner notre façon de gérer et de vivre nos souvenirs à travers nos photos et autres éléments multimédias. Bien qu’encore en phase d’exploration interne, il est difficile de ne pas être enthousiasmé par toutes les possibilités offertes par ce service intuitif et personnalisable. Nous sommes impatients de découvrir l’évolution de ce projet et de suivre son parcours vers une utilisation publique.