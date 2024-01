Aide gouvernementale pour les thermostats connectés : économisez de l’énergie et réduisez vos factures

Le gouvernement a récemment lancé une nouvelle aide financière pour encourager les ménages à installer des thermostats connectés, permettant ainsi de réaliser d’importantes économies d’énergie et de réduire leurs factures de chauffage.

Réaliser des économies avec l’installation des thermostats connectés

Découvrez les détails de cette aide, ses modalités d’obtention et les bénéfices concrets qu’elle peut vous apporter.

« Connected Room-by-Room Heating Control Boost » : un soutien financier pour réduire votre consommation énergétique

Depuis le 1er décembre 2023, le gouvernement propose une aide financière appelée « Connected Room-by-Room Heating Control Boost ». Cette subvention est destinée aux foyers équipés d’un chauffage individuel au gaz ou électrique et dont le logement est achevé depuis plus de deux ans. L’aide varie en fonction de la surface totale chauffée de votre habitation :

Moins de 35m² : 260€

Entre 35 et 60m² : 312€

Entre 60 et 70m² : 364€

Entre 70 et 90m² : 416€

Entre 90 et 110m² : 520€

Entre 110 et 130m² : 572€

Plus de 130m² : 624€

Comment bénéficier de cette aide ?

Pour profiter du « Connected Room-by-Room Heating Control Boost », vous devez suivre les étapes suivantes :

Choisir un entreprise signataire de la charte « Connected Room-by-Room Heating Control Boost ». Accepter une offre provenant d’une entreprise signataire. Signer un devis indiquant explicitement l’installation du système de régulation et son niveau de performance selon les exigences de la fiche opérationnelle standardisée. Faire réaliser les travaux par un professionnel qualifié. Envoyer les documents nécessaires pour obtenir l’aide à l’entreprise signataire de la charte « Connected Room-by-Room Heating Control Boost ».

Les avantages des thermostats connectés

Selon l’ADEME, les thermostats connectés permettent de réduire les factures de chauffage jusqu’à 15%. Ils offrent plusieurs fonctions pratiques, telles que :

La programmation intelligente du chauffage en fonction de vos habitudes et besoins quotidiens.

La surveillance et le contrôle à distance via une application mobile.

Un suivi précis de votre consommation énergétique en temps réel.

Des économies d’énergie effectives grâce à une gestion optimisée de la température dans chaque pièce.

Cette aide gouvernementale vise donc à encourager l’adoption des thermostats connectés pour favoriser l’économie d’énergie et réduire la consommation énergétique des ménages français.

Le « Thermostat Plan » : une obligation d’équiper les logements en thermostats automatiques

Cette aide s’inscrit dans le cadre du « Thermostat Plan », qui prévoit l’obligation d’équipe tous les logements d’un système de régulation automatique de la température à compter du 1er janvier 2027. Pour être éligible à cette aide, vous devez installer votre thermostat connecté entre le 1er décembre 2023 et le 31 décembre 2024.

Des entreprises proposent des thermostats gratuits

Même si l’installation d’un thermostat connecté peut représenter un coût non négligeable (entre 650€ et 1000€ par unité incluant l’installation), certaines entreprises telles que Tiko (filiale d’Engie) et Voltalis proposent actuellement des thermostats gratuits pour les foyers chauffés à l’électricité.

Les installations sont réalisées gratuitement par un réseau d’installateurs agréés et permettent un suivi en temps réel de votre consommation de chauffage via une application mobile. Ces entreprises affirment également contribuer à l’équilibre du réseau électrique grâce à leur capacité de réponse à la demande.

Profiter de cette aide gouvernementale pour adopter un thermostat connecté est donc une excellente opportunité pour réaliser des économies sur vos factures de chauffage tout en participant à un effort collectif pour réduire la consommation énergétique globale et contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique.