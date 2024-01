Construire une maison sans chauffage : comment réaliser un habitat économe en énergie et confortable

Entre les problématiques du changement climatique et la hausse des prix de l’énergie, l’idée d’éradiquer le chauffage conventionnel dans nos habitations est plus pertinente que jamais. Dans cet article, découvrez toutes les astuces pour construire ou rénover une maison nécessitant un minimum d’énergie pour assurer un excellent confort thermique.

Eco-construction et réglementation environnementale

Depuis 1990 et la création de la première maison passive au monde en Allemagne par l’architecte Wolfgang Feist, la France s’est engagée à respecter la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) qui oblige les nouvelles constructions à limiter leur consommation d’énergie pour le chauffage à seulement 12 kilowatt-heures d’énergie primaire par mètre carré et par année. Ces niveaux de consommation sont très faibles, approchant de la passivité énergétique, notamment par rapport aux bâtiments existants qui consomment généralement entre 106 et 150 kWhₑₚ/m²/an selon l’ADEME.

Repenser la conception globale de l’habitat

Pour éliminer totalement le besoin de chauffage, il est nécessaire de repenser intégralement la conception d’un bâtiment afin de favoriser son efficacité énergétique à travers plusieurs facteurs clés :

Orientation optimale : les espaces de vie bénéficieront d’une orientation sud/ouest favorisant une luminosité maximale, tandis que les chambres et salles de bains, nécessitant des températures plus basses, seront orientées au nord ou à l’est.

les espaces de vie bénéficieront d’une orientation sud/ouest favorisant une luminosité maximale, tandis que les chambres et salles de bains, nécessitant des températures plus basses, seront orientées au nord ou à l’est. Maison souterraine ou semi-enterrée : ce type d’habitat profite de l’inertie thermique exceptionnelle offerte par la terre qui agit comme un isolant naturel. Il faut néanmoins veiller à respecter une disposition optimal pour capter un ensoleillement suffisant et assurer une étanchéité parfaite.

ce type d’habitat profite de l’inertie thermique exceptionnelle offerte par la terre qui agit comme un isolant naturel. Il faut néanmoins veiller à respecter une disposition optimal pour capter un ensoleillement suffisant et assurer une étanchéité parfaite. Mur intérieur à forte inertie thermique : il permet de stocker puis de restituer la chaleur solaire captée grâce à sa masse. Ainsi, vous prolongez les effets du rayonnement solaire sans surchauffe durant l’été.

Isolation et étanchéité : des éléments clés

Pour construire une maison sans besoin de chauffage, l’isolation est bien sûr primordiale.

La RE2020 fixe ainsi des valeurs-cibles de performance énergétique minimales pour chaque matériaux de construction. Par exemple, une isolation des combles devra atteindre la valeur R8 m² K/W (mètre carré kelvin par watt).

L’étanchéité à l’air doit être optimisée pour éviter tout pont thermique, tant au niveau des ouvertures que des liaisons entre les différentes parties de la maison.

Les équipements pour renforcer l’efficacité énergétique

Au-delà de la conception et de l’isolation, des équipements spécifiques peuvent contribuer à réduire encore davantage les besoins en chauffage :

Utilisation des énergies renouvelables : panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, récupération d’eau chaude par géothermie… Ces solutions écologiques permettent de produire de l’énergie locale, diminuant ainsi vos consommations.

panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, récupération d’eau chaude par géothermie… Ces solutions écologiques permettent de produire de l’énergie locale, diminuant ainsi vos consommations. Ventilation double flux : elle assure une régulation optimale de la température tout en évacuant efficacement l’humidité, garantissant un air sain dans toutes les pièces de la maison.

elle assure une régulation optimale de la température tout en évacuant efficacement l’humidité, garantissant un air sain dans toutes les pièces de la maison. Domotique : ces systèmes intelligents contrôlent de manière autonome les points critiques (ouvertures, occultation des fenêtres) pour maîtriser au mieux le climat intérieur.

Maison sans chauffage : un investissement rentable

Si construire ou rénover sa maison en vue d’un habitat sans besoin de chauffage peut représenter un investissement important, les économies d’énergie réalisées sur le long terme compenseront largement cet effort financier. En étudiant bien votre projet et en tenant compte des multiples facteurs clés évoqués, vous ferez de votre maison un modèle de confort thermique et écologique dont vous profiterez tout au long de l’année !