Activa Capital entre au capital de Desegur : Alantra orchestre un deal stratégique dans le secteur TIC

Alantra pilote le deal entre Desegur et Activa Capital

Quand une boîte solide comme Desegur change de dimension, y’a forcément du beau monde derrière. C’est Alantra, expert du mid-market, qui a joué les chefs d’orchestre pour cette opération stratégique. Le fonds Activa Capital prend la majorité du capital, avec pour objectif d’envoyer le Groupe Desegur vers de nouveaux sommets.

Desegur, un poids lourd dans le secteur TIC

Desegur, c’est pas n’importe quelle PME. Spécialisée dans les tests, inspections et certifications (TIC), l’entreprise est hyper présente dans des secteurs ultra-exigeants comme le nucléaire ou la santé. Autant dire qu’on parle d’un taf de haute précision, où la technique et l’éthique sont non négociables.

Avec une expertise pointue et un engagement béton pour la transparence, Desegur s’est imposée comme une référence dans des environnements où t’as pas droit à l’erreur.

Activa Capital entre en jeu

Pour passer la vitesse supérieure, Desegur ouvre son capital à Activa Capital. Ce partenariat va filer un bon coup d’accélérateur au groupe tout en respectant les valeurs de base : intégrité, rigueur, excellence opérationnelle.

« On est fiers d’avoir bossé main dans la main avec l’équipe fondatrice de Desegur. Ce deal va clairement booster leur croissance. » — Jérôme Breuneval, Managing Partner chez Alantra

Alantra, les pros des deals de niche

Ce n’est pas la première fois qu’Alantra fait parler d’elle dans ce genre d’opé. Ils connaissent par cœur les boîtes fondées par des entrepreneurs passionnés et les secteurs techniques complexes. Ils avaient déjà géré des deals pour Rock Compliance et la division Inspection Services d’Industrial Service Solutions. Bref, c’est pas des amateurs.

Zoom sur Alantra : bien plus qu’un cabinet de conseil

Alantra, c’est une boîte de conseil financier indépendante qui joue dans la cour des grands, tout en gardant un focus sur le mid-market. Avec plus de 500 pros répartis dans le monde entier, ils ont géré plus de 1000 transactions ces cinq dernières années.

Ils sont spécialisés par secteur, donc ils comprennent vraiment les enjeux business de leurs clients. En plus de ça, ils gèrent aussi des actifs, avec plus de 16,7 milliards d’euros sous gestion au premier trimestre 2025. Rien que ça.

Une nouvelle étape pour Desegur

Avec l’arrivée d’Activa Capital dans son capital et le soutien stratégique d’Alantra, Desegur se donne les moyens de ses ambitions. Plus de croissance, plus d’impact, mais toujours avec la même exigence technique et humaine.

Un bel exemple de comment un partenariat bien ficelé peut transformer l’avenir d’une boîte sans trahir son ADN.