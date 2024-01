Zoom sur la Bbox Fit : La box économique de Bouygues Télécom

Dans cet article, nous allons vous présenter en détail la Bbox Fit, l’offre d’entrée de gamme de Bouygues Télécom en matière de connexion internet. Découvrez les caractéristiques, les avantages et le contenu de cette offre proposée en ADSL ou fibre optique.

La Bbox Fit : une offre à petit prix pour des besoins essentiels

La Bbox Fit est conçue pour ceux qui cherchent une solution simple et abordable pour leur connexion internet. Disponible en ADSL ou en fibre optique, cette offre présente plusieurs points forts :

Un prix réduit pendant une période initiale

Jusqu’à 400 Mb/s de débit en téléchargement et envoi

Aucun frais d’installation

Résiliation à 59 euros seulement

Une garantie d’internet par Bouygues Télécom en cas d’incident ou de déménagement

Pas de TV box incluse, mais plus de 100 chaînes accessibles via une application

Communiquez en illimité vers les fixes et mobiles en France métropolitaine et les DOM

À noter : cette offre nécessite un engagement de 12 mois minimum.

Les débits proposés par la Bbox Fit : une vitesse suffisante pour un usage quotidien

Avec la Bbox Fit, les utilisateurs bénéficient d’un débit allant jusqu’à 400 Mb/s, en téléchargement comme en envoi. Cette vitesse est largement suffisante pour une utilisation courante de la connexion internet, telle que le streaming vidéo, les jeux en ligne ou encore l’utilisation d’appareils connectés pour la domotique.

Le design et les fonctionnalités du routeur Bbox Fit

La Bbox Fit embarque un routeur discret et épuré, sans écran LCD ni options avancées de connectivité. On y trouve notamment :

4 ports Ethernet LAN

Un port USB 2.0

Un port VDSL

Un port Ethernet pour la fibre optique

Il est également possible d’acheter des accessoires supplémentaires pour la Bbox Fit, tels que des adaptateurs CPL, une manette Xbox Series ou encore une multiprise parafoudre.

Comment profiter du Wi-Fi étendu avec la Bbox Fit ?

L’offre Bbox Fit ne comprend pas de répéteur Wi-Fi par défaut. Il faut donc en acquérir un séparément auprès de Bouygues Télécom, ou via d’autres moyens, si vous souhaitez profiter d’une meilleure couverture réseau chez vous.

La télévision avec la Bbox Fit : un bouquet de chaînes accessible via une application

Malgré l’absence de TV box, la Bbox Fit permet à ses utilisateurs de profiter d’un contenu télévisuel riche grâce à l’application Bbox TV. Compatible aussi bien avec les smartphones et tablettes qu’avec certaines TV connectées, cette application propose :

Plus de 100 chaînes en direct et replay

Une interface simple et intuitive

Des fonctions comme l’enregistrement, le contrôle du direct ou encore la consultation du guide des programmes

Important : Pour accéder à Bbox TV, il faut télécharger l’application depuis Google Play Store (pour Android) ou App Store (pour iOS), ou alors depuis la plateforme d’applications de votre TV connectée.

Comment gérer sa Bbox Fit via l’interface d’administration en ligne ?

Pour administrer sa Bbox Fit, il suffit de se rendre sur l’adresse http://192.168.1.254 depuis un navigateur web. Voici comment procéder :

Ouvrez un navigateur internet Saisissez l’IP 192.168.1.254 dans la barre d’adresse Validez avec la touche Entrée du clavier Connectez-vous avec vos identifiants Bouygues Telecom Accédez aux différentes options et configurations de votre Bbox Fit

En somme, la Bbox Fit offre une solution internet économique et efficace pour les utilisateurs ne nécessitant pas de fonctionnalités avancées. Grâce à des débits jusqu’à 400 Mb/s, un large choix de chaînes TV accessibles via une application et l’engagement qualité de Bouygues Télécom, cette box séduit par son rapport qualité-prix attractif.