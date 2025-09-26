Stellantis rappelle 16 000 véhicules hybrides face à un risque d’incendie lié aux batteries

5/5 - (134 votes)

En septembre 2025, le constructeur automobile Stellantis a lancé une vaste campagne de rappel concernant plusieurs modèles de ses marques phares en France. Ce rappel massif touche près de 16 000 voitures hybrides circulant sur le territoire, en raison d’une batterie défectueuse pouvant provoquer une surchauffe et présenter un danger d’incendie.

Quels véhicules sont concernés par ce rappel massif ?

Le rappel orchestré par Stellantis concerne principalement des véhicules hybrides commercialisés sous différentes marques du groupe. Parmi les enseignes impactées, on retrouve Peugeot, Citroën, Opel et DS. Cette mesure préventive vise spécifiquement certains modèles produits entre 2022 et 2024.

Côté Peugeot, la 3008 et la 508 hybride figurent parmi les véhicules référencés pour ce contrôle technique imposé. Chez Citroën, c’est le C5 Aircross qui est concerné, tandis que la gamme DS7 Crossback de DS ainsi que certains modèles Opel s’ajoutent à la liste. Tous ces véhicules partagent l’utilisation d’une batterie haute tension susceptible de présenter un défaut, selon les contrôles réalisés par le constructeur.

Quelles sont les raisons techniques derrière ce rappel ?

La décision prise par Stellantis repose sur un diagnostic mettant en lumière une possible défaillance de la batterie haute tension. Plus précisément, cette batterie peut subir un dysfonctionnement entraînant une surchauffe. Un tel échauffement inopiné représente un risque important pour l’intégrité du véhicule, notamment la possibilité d’un incendie.

Les investigations menées par le constructeur ont mis en évidence certains lots de batteries jugés défectueux lors de tests réalisés en conditions réelles. Pour prévenir tout incident grave, le groupe préfère rappeler les véhicules incriminés plutôt que de laisser courir ce type de risque de sécurité automobile. À ce jour, aucun accident majeur n’a été signalé, mais la prudence reste la priorité pour le constructeur.

Comment se déroule la procédure de rappel chez Stellantis ?

La procédure de rappel mise en place par Stellantis s’articule autour de plusieurs étapes visant à garantir la sécurité des propriétaires et la fiabilité de l’intervention.

Tout d’abord, les personnes possédant l’un des modèles identifiés reçoivent directement une notification expliquant la situation ainsi que la marche à suivre. Ce message détaille les risques encourus, invite à prendre rendez-vous rapidement dans un point de service agréé et rassure sur la gratuité de l’intervention prévue.

Un suivi personnalisé est assuré, que ce soit par courrier recommandé, contact téléphonique ou électronique. Cette démarche vise à maintenir un flux continu d’informations afin d’éviter que des véhicules potentiellement dangereux ne circulent sans intervention.

Dans les ateliers des concessionnaires agréés, les techniciens réalisent un diagnostic complet de la batterie haute tension. Selon le modèle et le degré de risque détecté, il peut s’agir d’une simple mise à jour logicielle du système de gestion de la batterie, ou, dans certains cas, du remplacement pur et simple de la batterie défectueuse.

Toutes ces opérations sont entièrement prises en charge par Stellantis, sans frais pour le client, conformément aux mesures préventives standard d’une campagne de rappel d’envergure. Généralement, l’immobilisation du véhicule dure de quelques heures à plusieurs jours selon la nature de l’intervention.

Quelles conséquences pour Stellantis et ses clients ?

Pour Stellantis, ce rappel massif représente une mobilisation logistique conséquente et un effort financier significatif. Le groupe doit gérer la communication publique, le suivi administratif, l’approvisionnement en pièces détachées et coordonner son réseau pour garantir des délais raisonnables d’intervention.

Pour les automobilistes concernés, les conséquences varient. Certains subissent une indisponibilité temporaire de leur véhicule, tandis que d’autres bénéficient d’un véhicule de courtoisie proposé par la marque. Les désagréments restent toutefois limités grâce à l’efficacité du dispositif et à la volonté affichée du groupe d’assurer la sécurité automobile de tous ses clients.

Contrôle complet de la batterie haute tension pour chaque véhicule rappelé

pour chaque véhicule rappelé Aucune facturation des travaux après-vente liés au rappel

des travaux après-vente liés au rappel Mise à disposition de solutions alternatives de mobilité si nécessaire

Quels précédents et perspectives pour les rappels de constructeurs automobiles ?

Ce n’est pas la première fois qu’un grand nom de l’automobile engage une telle opération. Stellantis avait déjà procédé à des rappels pour d’autres composants par le passé. Dans le secteur, la sécurité prime toujours, obligeant régulièrement les groupes mondiaux à agir avant qu’un problème majeur ne survienne.

Chaque campagne de rappel permet d’ajuster les procédures internes, de renforcer les exigences qualité auprès des fournisseurs et d’améliorer la fiabilité des futurs modèles mis sur le marché.

À court terme, ces rappels peuvent affecter la réputation d’un constructeur comme Stellantis. Toutefois, la transparence et la rapidité de réaction contribuent aussi à instaurer la confiance parmi la clientèle, soucieuse de voir les mesures prises pour sa propre sécurité.

Au niveau européen, cinq à dix millions de véhicules font chaque année l’objet d’au moins un rappel technique. L’enjeu principal demeure donc d’assurer une communication efficace et un traitement rapide pour protéger les usagers… et l’image du constructeur.

Marque concernée Modèles rappelés Période de fabrication Type de risque Peugeot 3008, 508 2022-2024 Surchauffe / incendie (batterie) Citroën C5 Aircross 2022-2024 Surchauffe / incendie (batterie) Opel Modèles hybrides spécifiques 2022-2024 Surchauffe / incendie (batterie) DS DS7 Crossback 2022-2024 Surchauffe / incendie (batterie)

Sources